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    Bülent Arınç,

    Arınç: Ankara ve İstanbul'un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz

    © AA / Mustafa Dermencioğlu
    Politika
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    Denizli'de düzenlenen kitap fuarına katılan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arınç, "Seçimde yüzde 45'e yakın bir oyla çıkmış olmak AK Parti açısından başarıdır. Ama bu seçimlerde en çok konuşulan iki büyükşehir belediyesi olan Ankara ve İstanbul'un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz" dedi.

    Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3. düzenlediği Kitap Fuarı'na katılan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, 'Türkiye Siyasetindeki Anlar' konulu bir konferans verdi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
    Erdoğan: Ankara ve İstanbul'da ilçelerin çoğu AK Parti'de, halkımız büyükşehirleri verse bile ilçeleri AK Parti'ye vermiştir
    Konferansta, kendi siyasi hayatının anlatıldığı 'Arınç-Küçük Erbakan' adlı kitaba dair bilgiler veren Arınç, Türkiye siyasi tarihinin belli dönemlerine dair düşüncelerini paylaştı. Arınç, katılımcılara ücretsiz dağıtılan kitabı imzaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    31 Mart seçimlerinden her partinin kendi açısından başarılı çıktığını söyleyen Arınç, şu ifadeleri kullandı:

    "31 Mart'ta topyekun bir mahalli idareler seçimine gittik. Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklar. Bu başarı ile sonuçlandı. Milyonlarca insan sandık başına gitti, oyunu dilediği gibi kullandı. Çıkan sonuçlardan da her parti kendi bakış açısıyla başarılı çıkmış, biz de böyle görüyoruz. AK Parti'ye bakarsanız; şu kadar büyükşehir, şu kadar il belediyesi kazandı, binlerce belediye meclis üyesi çıkardı. Totalde ise oyu yüzde 44'lerden aşağı değil. Böylesine kıyasıya ittifaklar içerisinde geçen bir seçimde yüzde 45’e yakın bir oyla çıkmış olmak AK Parti açısında başarılıdır. Ama bu seçimlerde en çok konuşulan iki büyükşehir belediyesi olan Ankara ve İstanbul’un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz."

    'CHP KENDİ AÇISINDAN BAŞARILI GÖRÜLEBİLİR'

    Arınç, "Ancak total baktığınız zaman Genel Başkanımız Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylüyor; 'Geldiğimiz noktada bir başarısızlık söz konusu değildir' diyor. CHP kendi açısından başarılı görülebilir, en azından iki büyükşehirde önde görünüyor, henüz İstanbul sonuçlanmış değil. İzmir'i alacağını zaten herkes kabul ediyordu. Bunun yanında da hiç umulmadık illerin belediyelerini aldı" dedi.

    'OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ YOLU VAR'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta gazetecilerle
    © AA / Kayhan Özer
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    İstanbul'un bazı ilçelerinde olağanüstü itiraz yöntemine gidileceğini ifade eden Arınç, büyükşehir için de öyle bir itiraz yolunun olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

    "Yani İstanbul’daki seçimlerde de en son aldığım haber, Maltepe ve Büyükçekmece Belediyeleri için sayımlar bitti ama olağanüstü itiraz yöntemine gidilecek. Büyükşehir için de zannediyorum öyle bir itiraz yolu var. Kanunda bir imkanlar varken buna göre karar vermek Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) işidir. Biraz daha sabırla bekleyelim, çıkacak sonuca da saygı gösterelim. Kazanan insanları da tebrik edelim. Ankara göreve başladı, hiçbir olağanüstülük olmadı. İstanbul’da da çıkacak sonuç, ister Binali Yıldırım açısından olsun isterse Ekrem İmamoğlu açısından olsun elbette halkımızın takdiridir. Bunlara da saygı göstereceğiz. Büyükşehirleri 5 yıl bu arkadaşlarımız yönetecekler."

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    Etiketler:
    Ankara, YSK, İstanbul, 31 Mart Yerel Seçimleri, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Bülent Arınç
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