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15:16 15 Nisan 2019
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    Yıldırım: Bu seçim murdar olmuş bir seçimdir

    Politika
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    Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden AK Partili Binali Yıldırım, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapıyor. "Oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır" diyen Yıldırım, "Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz" ifadesini kullandı.

    Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

    ​Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'SEÇİMLERİ İKİYE AYIRMAK LAZIM'

    Binali Yıldırım
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık
    - Seçimlerden hemen sonra iki açıklama yapıldı. CHP adayı rakam vererek kazandığını ilan etti. 29 bin oy farkı ile. Biz de aynı gece 23.25'te eldeki bilgilere göre kazandığımızı söyledik. YSK Başkanı Sadi Bey bir açıklama yaptı, 27 bin 880 oyla İmamoğlu'nun önde olduğunu ifade etti. İlk bilgilerle beraber seçim esnasında seçim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan anormallikler, şaibe ve yolsuzluklar gündeme geldi.

    - Seçimleri ikiye ayırmak lazım. İdari işler ve seçim sonuçlarına göre itirazların değerlendirildiği yargısal süreç. Şu anda yargısal süreç devam ediyor. Çeşitli yerlerde itirazlarda bulunuldu. Örneğin, 2014 seçimlerinde AK Parti 84 itiraz yapmış. 77'si ret, 7'si kabul. CHP 45 itiraz 4 kabul 41 ret. Toplamda 191 itiraz 19'u kabul edilmiş 172'si reddedilmiş. 2019 seçimlerinde ise toplam 522 itiraz 485'i ret 13'ü kabul edilmiş 24'ü de kısmen kabul edilmiş. Herkes itiraz hakkını kullanmış ve kullanmaya devam ediyor.

    '29 BİN OLARAK AÇIKLANAN RAKAM 12 BİN SEVİYESİNE ÇEKİLDİ'

    Binali Yıldırım
    © AA / İslam Yakut
    Yıldırım: Sayım tamamen bittiğinde işin değişeceği kanaatindeyiz
    - Bu itiraz süreci seçim kültürümüzde her zaman olmuştur. İlk itiraz 1946'da olmuştur. Bu yarı serbest seçimdir. Bu itirazı da CHP yapmıştır. İtiraz kültürü CHP'ye yabancı değildir. 2014'te de CHP Ankara seçimlerini AYM ve AİHM'e dahi götürmüştür. Biz milli iradenin sandıkta iç edilmesinin önüne geçilmesine çalışıyoruz. Başta 29 bin olarak açıklanan rakam 12 bin seviyesine çekilmiştir.

    - Oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Hukukun peşindeyiz, vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. İstanbul gibi memleket büyüklüğünde bir şehri yönetecek başkanın şaibeler ve sakatlanmış bir seçim sonucuyla başkan olması doğrusu pek hoş bir şey olmaz.

    'BELEDİYE BAŞKANIYIM DİYE MİTİNG YAPARSAN, YSK'NIN VERECEĞİ KARARI ETKİLERSİN'

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin malı değil, 'Sarıldık bırakmıyoruz' ne demek?
    - Ben bu noktada şunu anlayabilmiş değilim. Tahammülsüzlük var ortada. Seçimi kazandık, mazbatayı verin... Bunun kararını sen mi vereceksin?

    - Seçimin kazanıldığının kararını veren YSK'dır. Bugün böyle verilmiş bir karar var mıdır? Belediye başkanıyım diye kart bastırıp Anıtkabir'e bu unvanla imza atarsan, miting yaparsan, YSK'nın vereceği kararı etkilemekten başka ne yaparsın? Hukuk devletinde baskılarla hakimleri, karar vericileri etkilemek mümkün değildir. Hakimler hukuka göre karar verir.

    - Ben değerli rakibim Sayın İmamoğlu'na bu gibi tecrübesiz davranışlara son vermesini ve YSK'nın kararlarını beklemesini tavsiye ediyorum.

    'ŞAİBELER OY HIRSIZLIKLARIYLA SINIRLI DEĞİL, DAHA BİRÇOK YANLIŞ VAR'

    Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
    Soylu: Büyükçekmece'de hile, yolsuzluk ve suistimal var
    - Seçimde yapılan usulsüzlükler, yanlışlıklar, şaibeler, oy hırsızlıklarıyla sınırlı değil. Daha birçok yanlışlar var. Büyükçekmece'deki olay çok konuşuldu.

    Hepimize düşen, sonucu sükunetle beklemektir. Dış ülkelere mesajlar göndermek, dış ülkelerin Türkiye'ye baskı yapmasını sağlamak, bunlar bizim milletimizin canını sıkmaktadır.

    - Sahtekarlığın son kullanım tarihi olmaz. Sahtekarlık başta yapılmışsa sonuna kadar devam eder. Bu tıbbi ilaç değil. Seçmenin iradesini ve oyunu çalmak bir miada bağlı değildir. Son kullanım tarihi de olmaz. Bunu İstanbulluların takdirine sunuyorum.

    - Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz.

    AK PARTİLİ GÜLER: 12 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Yıldırım, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddialarıyla ilgili AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'e söz verdi. Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Hasan Akgün
    © Fotoğraf : DHA
    Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: 10 yaşındaki çocuğa 'Seçmen misin?' diye sordular
    - Büyükçekmece'de askıya çıkan seçmen listeleri yapılan inceleme sonucu  yapılan soruşturma sonucu 12 kişi hakkında işlem yapılmış, 2 kişi tutuklanmıştır.  Bu iki kişi Büyükçekmece'de çalışan iki işçinin nüfus müdürlüğünde göreve başlamıştır. Bu kişi bugüne kadar şifresiyle 7 bin 853 işlem yapmıştır. 24 Haziran seçmen listesinde yer alan 3 bin 155 kişinin seçmen statüsünü düşürmüştür.

    - Büyükçekmece'de seçmen olması hukuken mümkün olmadığı halde sahte numaratajla vererek arsa, inşaat, bina için yeni mesken oluşturarak sahte 7 bine yakın işlem gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. 137. maddeye dayanarak yaptığımız itirazımız, olağanüstü itiraz yoludur. Seçimlerin sonuçlarını doğrudan etkileyen olayların yaşanması halinde itirazcıya 137. madde olağanüstü itiraz yoluyla seçimlerin yenilenmesi hakkı tanıyor.

    - Yapılacak işlemlerin sonrasında Büyükçekmece seçmen listesinde seçmen olarak hukuken tanınması mümkün olmayan kişiler var. Sahteciliği savcılık soruşturmasında ve idari soruşturmada yer alıyor. O seçmenlerin 31 Mart'ta oy kullandığı anlaşılırsa seçim sonuçlarını doğrudan etkileyen usulsüz bir olaydır. İtiraz konusu ana başlıklarından biri bu. Usule uygun olmayan kamu görevlisi sıfatı taşımayan kişilerin oy verme işlemlerini yürütmesi oy sayım işlemlerinde gerekli dikkati özeni göstermesini beklemek tuhaf kaçar. Bölgede zihinsel engelli ve mahkum olan kişilerin de yer aldığını itiraz dosyamızda arz ettik.

    Etiketler:
    AİHM, AYM, Ekrem İmamoğlu, CHP, AK Parti, YSK, 31 Mart Yerel Seçimleri, Binali Yıldırım
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