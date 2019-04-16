Lukaşenko Türkiye'de: Erdoğan, resmi törenle karşıladı

© AP Photo / Maxim Guchek Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Türkiye'yi ziyaret edecek

Tören kıtasını selamlayan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından kendisini bekleyen diğer üst düzey isimlerle tokalaştı.

Ziyarette iki ülke arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da beklenirken, Türkiye-Belarus İş Forumu düzenlenecek.​