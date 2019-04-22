Kılıçdaroğlu: Geldiğimizden haberleri vardı, olay sırasında sopalar dağıtılıyordu

'GÜVENLİK ZAAFİYETİ VARDI'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı gazetelerin Ankara Temsilcilerini makamında kabul etti. Saldırıyı anlatan Kılıçdaroğlu, ''Korumalar sağ olsun güzel görev yaptılar. Ciddi bir güvenlik zafiyeti vardı zaten. Bilinçli olarak mı yaratıldı, onu bilemiyorum. Zaman gösterecek” dedi. Kılıçdaroğlu, güvenlik ekibinin, cenazeye katılacağını önceden bildirdiğini kaydederek, gittikleri evde Emniyet Genel Müdürü, jandarma komutan yardımcısı, Ankara Emniyet Müdürü'nün de bulunduğunu hatırlattı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AKAR'A: ORADAKİ KONUŞMAYI FARKLI DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM
Konuşurken duymadım. Hulusi Bey, atmosferin etkisi ile mi yoksa başka bir gerekçesi mi vardı bilmiyorum. Oradaki konuşmayı çok farklı düşünmek istemiyorum. Kalabalık var dağılması lazım, onların dağılmasını isteyebilir.
'O KALABALIKLARIN LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNMAK İSTEDİKLERİ BELLİ'
Dışarıdan çok kişinin geldiği belli. Çünkü küçük bir köy. O kalabalıkların linç girişiminde bulunmak istedikleri belli. Onları görüyordum zaten. Bunlarla ilgili olarak özel bir bilgi gelmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun arayıp aramadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, “Hayır, sayın Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu mesajla üzüntülerini dile getirdiler. Erdoğan'ın özel kalemi, bizim özel kalemi arayarak gelişmeler hakkında bilgi almak istemişler. Özel kalem nasıl bilgi verecek? Bilgi alınacaksa İçişleri Bakanlığı'ndan alınır, bakanlardan alınır. Bilemiyorum. Özel bir şey de beklemiyorum” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:
'ORGANİZE BİR LİNÇ GİRİŞİMİ, TERÖR SALDIRISI'
Aslında bir terör saldırısı. Sıradan rutin bir protesto alarak düşünmemek lazım. Bu bir siyasetçiye karşı organize bir linç girişimi.
'TÜRKİYE'NİN NORMALLEŞMESİNİ İSTEMEYENLER VAR'
'TÜRKİYE'DE KAOS ÇIKARMAK İSTEYEN ÇOK ÇEVRE VAR'
Ona girmek istemiyorum. Türkiye' de kaos çıkmasını isteyen çok çevre var. Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltmesi gerekiyor.
'OLAY ÇIKMASIN DİYE ÖZEN GÖSTERDİK'
81 ilde il başkanlarımız; sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle açıklama yaptı. Alanda, sokakta bir eylem yapılmasının doğru olmadığını ifade ettik. Provokatörlere fırsat yaratır. İstanbul'da miting var iken onunla bile temasımız oldu, orada bir sorun olmasın diye. İmamoğlu ile toplumu yatıştırması için görüştüm. Olay çıkmasın diye özen gösterdik. Aslında devleti yönetenler de göstermeli. Ama bunun bile farkında değiller. En büyük tehlike bu.
'AYRIŞTIRIYORSA ONA İÇİŞLERİ BAKANI DENMEZ'
'ZIRHLI ARACI İADE ETTİK'
Zırhlı aracı iade ettik.. İhtiyaç duymadık. Şartlar ne olur kestirmek zor. Şartlar bizi bir zırhlı araca binmeye mecbur ederse alırız. Bugün düşündüğümüz bir olay değil. Gelişmelere bakmak gerekiyor. Gerekirse kendi güvenliğimizi kendimiz de sağlayabiliriz.
Görevimiz neyse yapacağız.
'GEREKİRSE AYNI KÖYE YİNE GİDERİM'
'İŞİ SADECE SAVCIYA BIRAKMADIK'
Ben iki kez güvenlik güçlerinin akrep aracına bindim. Bir PKK saldırısı bir de bu saldırı. İkisi arasında bir fark yok. Onlar da terörist bunlar da terörist. Korumalar olmasa açıkça linç olacak. Bununla ilgili olarak da özel bir araştırma ekibi kurduk. Şu anda bizim arkadaşlarımız görüntüleri izliyorlar. Tespitler yapıyorlar. Köyde vatandaşlarla temasa geçtik. İşi sadece savcıya bırakmadık. Kim nedir, ne değildir… Provokatör var, önde olanlar var, arkada olanlar var. Bizim geldiğimizden de haberleri vardı. Olay sırasında hazırlanmış sopalar bile dağıtılıyordu.
'EMNİYETE BİR GÜN ÖNCEDEN BİLGİ VERDİK'
Kılıçdaroğlu, şehit cenazesine katılacaklarına dair bilginin ise “Cumartesi günü emniyet koruma şubesi nöbetçe amirliğine bildirildiğini” söyledi.
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