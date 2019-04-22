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21:26 22 Nisan 2019
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Geldiğimizden haberleri vardı, olay sırasında sopalar dağıtılıyordu

    © AA / Muhittin Sandıkçı
    Politika
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    Dün Ankara’da katıldığı cenaze töreninde linç girişimine uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim geldiğimizden de haberleri vardı. Olay sırasında hazırlanmış sopalar bile dağıtılıyordu” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Muhittin Sandıkçı
    Kılıçdaroğlu: Linç girişiminin araştırılması, faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi en büyük dileğimdir
    Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Ankara temsilcilerine konuşan Kılıçdaroğlu o gün yaşadıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

    'GÜVENLİK ZAAFİYETİ VARDI'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı gazetelerin Ankara Temsilcilerini makamında kabul etti. Saldırıyı anlatan Kılıçdaroğlu, ''Korumalar sağ olsun güzel görev yaptılar. Ciddi bir güvenlik zafiyeti vardı zaten. Bilinçli olarak mı yaratıldı, onu bilemiyorum. Zaman gösterecek” dedi. Kılıçdaroğlu, güvenlik ekibinin, cenazeye katılacağını önceden bildirdiğini kaydederek, gittikleri evde Emniyet Genel Müdürü, jandarma komutan yardımcısı, Ankara Emniyet Müdürü'nün de bulunduğunu hatırlattı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN AKAR'A: ORADAKİ KONUŞMAYI FARKLI DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM

    Konuşurken duymadım. Hulusi Bey, atmosferin etkisi ile mi yoksa başka bir gerekçesi mi vardı bilmiyorum. Oradaki konuşmayı çok farklı düşünmek istemiyorum. Kalabalık var dağılması lazım, onların dağılmasını isteyebilir.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ahmet Bolat
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Ne yazık ki bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana geldi
    Şehit cenazelerine en çok katılan benim. Bir şehidimiz var. Ona katılmak, aileye taziye dilemek, sabır dilemek, baş sağlığı dilemek hepimizin ortak görevi. Ben böyle bakıyorum. Aile ile gitmeden önce temas kuruldu. Daha sonra gittim. Gittiğimde farklı bir tablo vardı, tabloyu gördük. Birden fazla yerde görevlendirilmiş insanlar vardı. Normalde önlemlerin alınması gerekiyordu.

    'O KALABALIKLARIN LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNMAK İSTEDİKLERİ BELLİ'

    Dışarıdan çok kişinin geldiği belli. Çünkü küçük bir köy. O kalabalıkların linç girişiminde bulunmak istedikleri belli. Onları görüyordum zaten. Bunlarla ilgili olarak özel bir bilgi gelmedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun arayıp aramadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, “Hayır, sayın Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu mesajla üzüntülerini dile getirdiler. Erdoğan'ın özel kalemi, bizim özel kalemi arayarak gelişmeler hakkında bilgi almak istemişler. Özel kalem nasıl bilgi verecek? Bilgi alınacaksa İçişleri Bakanlığı'ndan alınır, bakanlardan alınır. Bilemiyorum. Özel bir şey de beklemiyorum” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

    'ORGANİZE BİR LİNÇ GİRİŞİMİ, TERÖR SALDIRISI'

    Aslında bir terör saldırısı. Sıradan rutin bir protesto alarak düşünmemek lazım. Bu bir siyasetçiye karşı organize bir linç girişimi.

    'TÜRKİYE'NİN NORMALLEŞMESİNİ İSTEMEYENLER VAR'

    Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı
    © AA / Metin Aktas
    Ankara Emniyet Müdürlüğü: Kılıçdaroğlu ile ilgili bildirimde bulunulmadı
    Bunların kendi içinde bir tutarlılığı var. Yorumların kendi içinde bir tutarlılığı var. Türkiye'nin normalleşmesini istemeyen siyasetçiler ve başka unsurlar var. Türkiye süratle normalleşmeli. Türkiye, dış politikada üzerinde pazarlık yapılan bir ülke haline geldi. Bu kadar sıkışmış bir Türkiye'nin en azından siyaset olarak ortak tepki vermeye ihtiyacı var. Biz bunu her yerde söyledik. Bizden görüş istenirse, görüşümüzü, bilgi istenirse bilgimizi ifade edebiliriz. Huzurun egemen olmasını istiyoruz. Bunu istemeyen başka siyasetçiler olduğunu, kin, nefret tohumu eken siyasetçiler olduğunu görüyoruz. Geçmişte de Türkiye' ye zarar verdiler, bugün de zarar vermek için öyle zannediyorum kendilerine yol haritası belirlemişler.

    'TÜRKİYE'DE KAOS ÇIKARMAK İSTEYEN ÇOK ÇEVRE VAR'

    Ona girmek istemiyorum. Türkiye' de kaos çıkmasını isteyen çok çevre var. Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltmesi gerekiyor.

    'OLAY ÇIKMASIN DİYE ÖZEN GÖSTERDİK'

    81 ilde il başkanlarımız; sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle açıklama yaptı. Alanda, sokakta bir eylem yapılmasının doğru olmadığını ifade ettik. Provokatörlere fırsat yaratır. İstanbul'da miting var iken onunla bile temasımız oldu, orada bir sorun olmasın diye. İmamoğlu ile toplumu yatıştırması için görüştüm. Olay çıkmasın diye özen gösterdik. Aslında devleti yönetenler de göstermeli. Ama bunun bile farkında değiller. En büyük tehlike bu.

    'AYRIŞTIRIYORSA ONA İÇİŞLERİ BAKANI DENMEZ'

    Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
    Soylu: Kılıçdaroğlu cenazeye gelecekse güvenlikle paylaşmalıydı, kendisini PKK'dan ayırmayan HDP ile temasları ortada
    Onu herkes görüyor, biliyor. Sorun şu; onu İçişleri Bakanı olarak tanımlayalım mı, tanımlamayalım mı? İçişleri Bakanı denen kişi Türkiye'nin huzuru için her türlü önlemi almalı. Bir kişi İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturup toplumu ayrıştırıyorsa ona İçişleri Bakanı denmez. Onu İçişleri Bakanı olarak görmüyoruz. Kutuplaşmadan, kandan medet uman kişiye içişleri bakanı denmez. Onun başka görevi var. Koruma sayısının artırılması yönünde talebimiz olmadı. Yeni bir talepte de bulunmayacağım.

    'ZIRHLI ARACI İADE ETTİK'

    Zırhlı aracı iade ettik.. İhtiyaç duymadık. Şartlar ne olur kestirmek zor. Şartlar bizi bir zırhlı araca binmeye mecbur ederse alırız. Bugün düşündüğümüz bir olay değil. Gelişmelere bakmak gerekiyor. Gerekirse kendi güvenliğimizi kendimiz de sağlayabiliriz.

    Görevimiz neyse yapacağız.

    'GEREKİRSE AYNI KÖYE YİNE GİDERİM'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : DHA/ HARUN OZALP
    Kılıçdaroğlu: Saldırı planlıydı, amaç CHP'yi sokağa dökmek
    Diyaloglar iyiydi. Aileden birisi Mansur Bey’e diğeri de AKP adayına oy verdiğini söyledi. Evlerine gelince evleri taşlanır, yakılır diye paniğe kapılmışlar. Emniyet Genel Müdürü, polisler öyle bir şey olmayacağını söyleyince rahatladılar. Ayrılırken, çocukları Muhammed elimi öptü, ben de yanaklarından öptüm. Gerekirse aynı köye yine giderim. Siyasette rakiplerimizin ayrımcı bir dil kullanmaları, bu ayrımcılık hani gittikçe derinleşen, kini ve öfkeyi besleyen dile dönmüş. Bu dil medya tarafından acımasızca kullanılıyor. Hiç düşünmediğimiz pek çok olay oralarda günlerce söyleniyor. Garip bir dünya var karşımızda. Bu dünya var diye biz düşüncelerimizden vazgeçmeyeceğiz. Kendimize çeki düzen verelim diye bir durum yok. Ne söylediğimiz, ne yaptığımız belli. CHP'li PKK ile beraber gösteriyorlar.

    'İŞİ SADECE SAVCIYA BIRAKMADIK'

    Ben iki kez güvenlik güçlerinin akrep aracına bindim. Bir PKK saldırısı bir de bu saldırı. İkisi arasında bir fark yok. Onlar da terörist bunlar da terörist. Korumalar olmasa açıkça linç olacak. Bununla ilgili olarak da özel bir araştırma ekibi kurduk. Şu anda bizim arkadaşlarımız görüntüleri izliyorlar. Tespitler yapıyorlar. Köyde vatandaşlarla temasa geçtik. İşi sadece savcıya bırakmadık. Kim nedir, ne değildir… Provokatör var, önde olanlar var, arkada olanlar var. Bizim geldiğimizden de haberleri vardı. Olay sırasında hazırlanmış sopalar bile dağıtılıyordu.

    'EMNİYETE BİR GÜN ÖNCEDEN BİLGİ VERDİK'

    Kılıçdaroğlu, şehit cenazesine katılacaklarına dair bilginin ise “Cumartesi günü emniyet koruma şubesi nöbetçe amirliğine bildirildiğini” söyledi.

    Etiketler:
    Saldırı, Çubuk, Ankara, AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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