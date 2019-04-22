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22:59 22 Nisan 2019
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    Mithat Sancar

    Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden HDP heyetinde yer alan Sancar'dan açıklama

    © AA / Güven Yılmaz
    Politika
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    Yurdagül Şimşek
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    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulunan HDP heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, bunun sıradan bir saldırı olduğunu kimsenin iddia edemeyeceğini ifade ederek, “Amaç, 31 Mart’ta tabanda oluşan geniş demokrasi dayanışmasını çözmek, baltalamaktır. İktidar kaybetmiştir bu çok açık” dedi.

    HDP
    HDP’den Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun ziyareti
    Ankara Çubuk’ta Piyade Er Yener Kırıkcı’nın cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulunanlar arasında HDP de yer aldı. Saldırının yaşandığı Pazar akşama CHP Genel Merkezi’ne giden HDP heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, son gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.

    “SIRADAN BİR SALDIRI OLDUĞUNU KİMSE İDDİA EDEMEZ”

    HDP’li Mithat Sancar’a göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı sıradan bir saldırı değil. “Bunun sıradan bir saldırı olduğunu kimse iddia edemez” diyen Sancar, ana muhalefet partisi liderine böyle bir saldırının kendiliğinden gelişmiş, bir öfke patlaması olarak yorumlanamayacağını belirtti. Bu tür yorumların saldırının arkasındaki planları ve organizasyonu gizleme amacına yönelik olduğunu ifade eden Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “AMAÇ TABANDA  OLUŞAN GENİŞ DEMOKRASİ DAYANIŞMASINI BALTALAMAK”

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Muhittin Sandıkçı
    Kılıçdaroğlu: Geldiğimizden haberleri vardı, olay sırasında sopalar dağıtılıyordu
    “Kim derse ki burada örgütlü bir provokasyon ve planlı bir saldırı yok onun amacı esasen saldırının bu derin bağlantılarını ve hedeflerini gizlemektir. Yapılan saldırı organizedir, planlıdır ve son derece tehlikeli bir oyunun göstergesidir. Amaç, kaos ortamını devam ettirmek, amaç muhalefeti bu şekilde sindirmek, amaç 31 Mart’ta tabanda oluşan geniş demokrasi dayanışmasını çözmek, baltalamaktır. İktidar kaybetmiştir bu çok açık. İktidar 31 Mart’ta kaybetmiştir.”

    “ BUGÜNE KADAR İZLEDİĞİ ÇİZGİDEN AYRILMAMA KONUSUNDA KARARLI OLDUĞUNU VURGULADI”

    Saldırının gerçekleşmesi üzerine hemen ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunmak istediklerini CHP Genel Merkezi’ne ilettiklerini anlatan HDP’li Sancar, “Onların da toplantıları vardı bizim de toplantımız vardı. Bizim toplantımız 20.00’e doğru bitti ama onların toplantıları devam ediyordu. Devam ederken de bize haber verdiler, ziyaret için gelebileceğimizi söylediler. Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan, Sezai Temelli, ben ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Alican Önlü Genel Merkeze gittik” dedi.

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu soğukkanlı, sağduyulu gördüklerini belirten Sancar,  “Aynı zamanda bu saldırının arkasındaki planların farkında olduğu da belli. Bugüne kadar yürüttüğü, izlediği çizgiden ayrılmama konusunda da kararlı olduğunu vurguladı.  Bizler de Türkiye’de demokratik siyasete, demokrasiye yönelik bu tür karanlık ve tehlikeli oyunların her zaman karşısında olacağımızı söyledik. Geçmiş olsun dileklerimiz ilettik. Çerçeve buydu zaten” diye konuştu.

    ERDOĞAN’IN TÜRKİYE İTTİFAKI AÇIKLAMASI VE MHP’NİN TEPKİSİ

    Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
    Soylu: Kılıçdaroğlu cenazeye gelecekse güvenlikle paylaşmalıydı, kendisini PKK'dan ayırmayan HDP ile temasları ortada
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye ittifakı”  açıklaması ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin buna gösterdiği tepkiyi de değerlendiren Mithat Sancar, iktidar bloku içinde gerilimler olduğunun artık saklanamadığını savundu. Sancar, şunları söyledi:

    “Cumhurbaşkanı, bu iktidar koalisyonunun kendi partisine ve kendisine zarar verdiği mesajlarını iletti aslında açıklamalarıyla. Türkiye ittifakı ifadesi de böyle bir mesaj içeriyor. Bahçeli’nin tepkisi de bu mesajı tam olarak anladığını gösteriyor. Evet gerilim, kutuplaşma, çatışma dili ve politikası Türkiye toplumunda gerekli desteği göremiyor ya da bunu yapanların hedeflediği desteği göremiyor. Seçim sonuçları da bunu açıkça ortaya koydu.”

    Bana göre ciddi bir yenilgi aldı iktidar bloku. Sadece hedeflerine ulaşmadı demek de yetmez, ciddi bir yenilgi aldı. Bu yenilgiyi sayılarla değil siyasetle açıklamak lazım. Yani seçim sonucunu sayısal değil, siyasal açıdan okumak lazım. Şu kadar belediye aldık ya da oyumuz şu kadardır açıklamaları ikna edici gelmiyor. Esas yenilgi siyasaldır ve iktidar bloku da bunun farkındadır. Bu seçimler iktidar blokunun siyasal açıdan yenildiği bir seçim olmuştur. Şimdi bu yenilgiyi olgunlukla kabul edip çatışma ve kutuplaştırma politikasından vazgeçmek gerektiği ortadır.

    “MHP’NİN AMACI İKTİDAR BLOKUNUN VAZEÇİLMEZ UNSURU ALGISINI YERLEŞTİRMEK”

    YSK
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    YSK, İstanbul itirazlarını yarın görüşmeye devam edecek
    Aslında iktidar bloku içindeki dalgalanmalar kısa sürede oturacak gibi görünüyor ve Erdoğan’ın hangi yöne gideceği de belli olacak. MHP’nin politikasının amacı gerilimi daha da yükseltip iktidar blokunun vazgeçilmez unsuru olduğu algısını yerleştirmek. Fakat buna Erdoğan’ın net cevabının ne olacağını sanırım önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz, bir cevabı var şimdiye kadar söylediği sözlerden belli mesajlar çıkıyor ama daha net bir cevap da önümüzdeki günlerde gelecektir diye tahmin ediyorum.”

    “DELİLDEN YOKSUN YSK’NIN KABUL ETMEYECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM”

    HDP’li Mithat Sancar, AK Parti’nin YSK’ya yaptığı İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin başvurusuyla ilgili de, “Ben bu kadar temelsiz bir başvuruyu gerekçeden, delilden yoksun bir başvuruyu YSK’nın kabul etmeyeceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Saldırı, Linç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, HDP
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