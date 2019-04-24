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16:34 24 Nisan 2019
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    Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu'ndan yeni ittifak önerisi

    © AA / Ali Balıkçı
    Politika
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    İktidarın dilinin mutlaka değişmesi gerektiğini belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün siyasi partilerin liderleri ile görüşmesi gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, Erdoğan'ın 'Türkiye İttifakı' önerisinin ardından yeni bir ittifak da önerdi: "Milli İttifak."

    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 

    Temel Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyareti
    Karamollaoğlu, "Her şeye rağmen, 'İman var ise imkan da vardır' diyen bir grup vatansever, büyük emeklerinin sonucunda TBMM'yi kurdular. TBMM milli ve manevi değerlerimiz üzerinde yükselen millet iradesinin yegane tecelligahıdır" diye konuştu.

    Güçlü Türkiye'nin en önemli güvencesinin güçlü bir meclis olduğunu vurgulayan ve TBMM'nin kurulduğu dönemde toplumun farklı kesimlerinden temsilcilerin aynı çatı altında toplanabildiğini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

    "Sağcısından solcusuna, muhafazakarından liberaline her düşünceden kişiler bu mecliste yer almıştır. Milli Mücadele'nin başarılı olmasında belkide en büyük etken bu yapı olmuştur. Toplumsal uzlaşma başka bir şekilde sağlanamaz. Taban tabana zıt insanların bir araya gelerek müşterek bir davayı, özellikle ülkenin bütünlüğünü ve bağımsızlığını hedef alan çalışmalarda ittifak sağlayarak bütün güçlüklerin üstesinden gelinebileceğine inanıyorum. Sorunlarımız ancak böyle çözülür."

    'İKTİDAR KULLANDIĞI DİLİ MUTLAKA DEĞİŞTİRMELİ, YUMUŞATMALIDIR'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrasında Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu ve benzer hadiselerin tekerrür etmemesi için üzerimize düşen vazifeleri birlikte mütalaa etmeli ve gerekeni mutlaka yapmalıyız" ifadesini kullandı.

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Ali Balıkçı
    Karamollaoğlu: Biz demiri hiç ısıtıp dövme niyetinde olmadık
    "Ülkemizde el birliği ile bir Milli İttifak anlayışı oluşturulmalıdır" diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

    "Gerginliğin, kutuplaşmanın özellikle son birkaç ayda artmasının ne yazık ki kötü bir sonucu ile karşı karşıya kaldık. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir şehit cenazesine katıldığı sırada saldırıya uğradı. Ben kendisine bizzat geçmiş olsun dileklerimi ilettim, bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi buradan iletmek istiyorum. Bu yaşanan saldırı ne yazık ki siyasette kullanılan üslubun bir sonucudur. Türkiye’de muhalefetin tamamının medya algısı ile şeytanlaştırılmaya çalışılmasının bir sonucudur. Yaşanan bu hadise hepimizi derinden üzmüştür. Esas olan bu tür bir hadisenin bir daha yaşanmaması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bu konuda Saadet Partisi olarak önerilerimiz bellidir ve şunlardır: İktidar kullandığı dili mutlaka değiştirmeli, yumuşatmalıdır. İktidar ortağı kullandığı üslubu muhakkak değiştirmeli, bir siyasi partiye yakışır bir tavır sergilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanı bütün siyasi parti liderleri ile görüşmelidir. Ülkemizde el birliği ile bir Milli İttifak anlayışı oluşturulmalıdır."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tartışmasının geride bırakılarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl maddelere odaklanılması çağrısı yapmış, "Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz" demişti.

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    Etiketler:
    Saadet Partisi, AK Parti, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu
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