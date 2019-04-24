CHP'nin 'Uyuşturucu ile mücadele' ve 'Cinsiyet eşitliği' komisyon önerilerine AK Parti'den ret

CHP grubunun 'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' ve 'Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu' kurulması önerileri AK Parti grubunun karşı çıkması nedeniyle reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeni dönemin ikinci oturumu bugün canlı yayınlandı. Oturuma AK Parti grubunun, CHP'nin komisyon önerilerine verdiği retler damgasını vurdu.

​Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, CHP grubunun 'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' ve 'Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu' kurulması önerileri AK Parti grubunun karşı çıkması nedeniyle reddedildi.

KOMİSYON ÜYE SAYISI 8'E DÜŞÜRÜLDÜ

CHP'nin 'Kent ekonomisi ve meslek odaları' komisyonunun adına 'sendikalar'ın eklemesi önerisi de kabul edilmedi.

© Fotoğraf : Twitter İmamoğlu yönetimindeki ilk İBB meclis toplantısı canlı yayınlandı

AK Parti'nin önerisi ile 25 yıldır 9 olan komisyon üye sayısı ise 8'e düşürüldü. Böylece CHP'nin komisyonlardaki temsil oranı azalmış oldu.

İBB Meclisi'nin en önemli komisyonu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, İmamoğlu'nun dijital verilerin incelenmesi için başlattığı işleme dava açan AK Partili meclis üyesi Yüksel Akyol girdi. Akyol'un bir önceki dönem olduğu gibi komisyon başkanı olması bekleniyor.

Davayı açan diğer AK Partili Meclis üyesi Ömer Faruk Kalaycı da ilk oturumda İBB Meclisi 2. başkan vekili olarak seçilmişti.

MECLİS DAĞILIMI

312 sandalyeli İBB Meclisi’nde partilere göre üye dağılımı şu şekilde:

AKP: 176, CHP: 128, İYİ Parti: 4, MHP: 4

SAYMAZ: AKP GRUP BAŞKANI GÖKSU, YENİ KOMİSYONA GEREK OLMADIĞINI BELİRTTİ

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB'de CHP'nin önerdiği Uyuşturucu ile Mücadele ve Cinsiyet Eşitliği adlı komisyon önerileri AKP oyuyla reddedildi. AKP Grup Başkanı Tevfik Göksu, bu faaliyetlerin Sosyal Hizmetler ile Kadın-Aile ve Çocuk komisyonlarında yürütüldüğünü ve yeni komisyona gerek olmadığını belirtti" ifadelerini kullandı.