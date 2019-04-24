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    Recep Özel

    AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Seçimin tekrarı durumunda Binali Bey kazanacaktır

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Politika
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    31 Mart yerel seçimlerinin 'şaibeli' olduğunu ileri süren AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Elimizde şaibeli bir seçim var. Bu şaibeli seçim sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan biri var. Seçimin tekrarı durumunda Binali Bey kazanacaktır" dedi.

    AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarına ilişkin YSK'da devam eden olağanüstü itiraz sürecini değerlendirdi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Raşit Aydoğan
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin YSK'nın ara kararını anımsatan Özel, itirazlarının dokuz ana başlıkta toplandığını ve YSK'nın 9 başlıktan sadece bir maddesini kabul etmediğini söyledi.

    Olağanüstü hal kapsamında kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin yaptıkları itirazın YSK tarafından reddedildiğini hatırlatan Özel, "Yüksek Seçim Kurulu bu talebimiz hariç diğer sekiz ana başlıkta topladığımız konuların araştırılmasını istedi. YSK, itiraz ettiğimiz konulara ilişkin bilgileri ilçe seçim kurulları, Sulh Hukuk Mahkemeleri ve ilgili diğer kurumlardan 5 gün içinde ulaştırılmasını istedi. İlgili kurumların birkaç gün içinde YSK'nin talep ettiği bilgileri göndereceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

    'KAMUOYU VİCDANI SEÇİMİN TEKRARINA DÖNÜK BİR KARAR BEKLİYOR'

    Özel, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olanların dışından temin edildiğini ve itirazlarının ana temelinin bu konu olduğunu ifade etti.

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    © AP Photo / Federico Gambarini
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    Sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi dışından temin edildiğini, bunun da seçimin başından sonuna kadar usulsüzlüklerin oluşmasında etkili olduğunu dile getiren Özel, "Anayasaya göre YSK her türlü yolsuzluğu araştırmak zorunda. Biz bütün belgelerimizi YSK'ya sunmuştuk. Bunların araştırmaları yapılıyor. Dosyalarımız ve iddialarımız sağlam temellere dayanıyor. İnşallah YSK kamu vicdanını rahatlatacak bir karar verir. Kamuoyu vicdanı, seçimin tekrarına dönük bir karar bekliyor" dedi.

    "Sandık kurulu başkanları ve kurulun memur üyelerine ilişkin itirazlarınızı neden seçim takvimi sürecinde yapmadınız?" şeklinde bir soruyla karşılaştıklarını da ifade eden Özel, şöyle konuştu:

    "Konuyu bilen de bilmeyen de konuşuyor. Biz parti olarak sandık kurulundaki başkan ve memurların listesini seçim öncesinde ilçe seçim kurullarından alamadık, vermediler. Sandık kurulu başkan ve memur üyelerine siyasi partilerce 'baskı yapılabilir, tarafsızlıklarına gölge düşürür' gerekçesi ile bu liste verilmedi. Biz sandık kurulu başkanlarına ancak seçimden sonra vakıf olabiliyoruz. İtirazımızı da bu nedenle seçim sürecinde yapamadık. Elimizden olmayan bir bilgiye nasıl itiraz edebiliriz ki? Bize o imkan verilmedi. Seçimden sonra bilgilere ulaştık ve ancak bu şekilde itiraz edebildik."

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    © AA / Özge Elif Kızıl
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    Yaptıkları itirazların sadece Büyükçekmece ve Maltepe ilçe belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yeniden yapılmasına dönük olduğunu ifade eden Özel, "Muhtarlar dahil diğer bütün ilçelerdeki seçim sonuçları kesinleşmiştir. YSK'nın vereceği karar diğer ilçeleri kapsamaz" değerlendirmesinde bulundu.

    Seçimin tekrarlanması halinde nasıl bir sonuç beklediklerine ilişkin soru üzerine Özel, "Muhalefete 'Hodri meydan' diyoruz. Buyurun seçime gidelim. Muhalefet büyük bir farkla kazanacağını düşünüyorsa neden seçimin yenilenmesini istemiyor? Neden bunu yapıyorlar? Elimizde şaibeli bir seçim var. Bu şaibeli seçim sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan biri var. Seçimin tekrarı durumunda Binali Bey kazanacaktır. Biz sandıkların tamamını saydırabilseydik Binali Bey şu anda zaten belediye başkanı idi" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Binali Yıldırım, YSK, AK Parti, İBB, İstanbul, 31 Mart Yerel Seçimleri, Recep Özel
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