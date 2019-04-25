Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan: Ankara'yla ilişkilerin düzeleceğine dair bir belirti yok

Türkiye'den gelen sinyallerin çok umut verici olmadığını söyleyen Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Ankara'yla ilişkilerin düzeleceğine dair bir belirti bulunmadığını belirtti.

1915 olayları için 1915 Anıtı'nda düzenlenen tören kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Mnatsakanyan, Türk-Ermeni ilişkileri için düzelme ihtimali bulunup bulunmadığı soruldu.

Mnatsakanyan, "Maalesef, Ankara'dan gelen sinyaller çok umut verici değil. İlişkilerin normalleşeceğine dair bir belirti yok" dedi.

Mnatsakanyan, Ermenistan'ın Türkiye'yle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınmasını Ankara'ya şart koşmadığını sözlerine ekledi.