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11:41 26 Nisan 2019
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    Macron, Sarı Yelekler'in taleplerine 'reform' paketiyle yanıt verdi: Muhalefet ve protestocular tatmin olmadı

    © REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
    Politika
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede aylardır eylem yapan protestocuların taleplerin yanıt vermek için ‘reform paketini’ açıkladı. “Daha çok çalışmamız gerekir” diyen Macron çalışanların ödedikleri gelir vergisinde indirim, emekli maaşlarında artış ve kamu hizmetlerinde ‘reform sözü’ verdi. Ancak bazı temel talepleri karşılanmayan muhalefet ve Sarı Yelekler, verilen sözlerden tatmin olmadı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (önde) ile Başbakan Edouard Philippe
    © AFP 2019 / LUDOVIC MARIN
    'Macron Sarı Yelekler için referandum düzenleyecek'
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,  aylardır devam eden Sarı Yelekler protestolarının ardından yapılan ulusal büyük tartışma toplantılarının ışığında hazırlanan yeni programı Elysee Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

    Halkın demokrasi ve adalet talebinin gördüklerini belirten Macron, dört başlık altından reforma gideceklerini duyurdu.

    Macron, çalışanların ödedikleri gelir vergisinde indirim, emekli maaşlarında artış ve kamu hizmetlerinde reform sözü verdi.

    KAMU HARCAMALARI AZALTILACAK

    Macron, Sarı Yelekler’in en çok talep ettiği ‘vergi adaleti’ konusunda, orta sınıftan alınan gelir vergisini 5 milyar euro kadar indireceklerini, ücreti 2 bin euronun altında olan emekli ücretlerinin de enflasyona endeksleneceğini açıkladı.

    Macron, emeklilik sisteminin daha adil olması ve emeklilik maaşının da en az 1000 euro olması gerektiğini kaydetti.

    Brigitte-Emmanuel Macron çifti, 2024 Yaz Olimpiyatı'nı Paris'in kazanması kutlamaları vesilesiyle Eylül 2017'de Nicolas Sarkozy'yi (ortada) Elysee'de ağırlarken
    © REUTERS / Charles Platiau/File Photo
    Macron'un akıl hocası Sarkozy
    Plana göre vergi indirimleri, kamu harcamalarının azaltılması ve şirketlerin vergi yasalarındaki boşluklardan yararlanmalarının önlenmesi ile finanse edilecek.

    VERGİ ADALETSİZLİĞİNİN ETRAFINDAN DOLAŞTI

    Cumhurbaşkanı, haftalık 35 saat çalışma süresini esnek hale getireceklerini, emeklilik yaşını 62’de tutacaklarını ancak isteyenlerin 64’e kadar çalışabilmelerinin yolunu açacaklarını da belirtti.

    Ancak Sarı Yelekler’in en büyük talebi olan ve Macron’un göreve geldiğinde kaldırdığı Varlık Vergisi ISF’in ise geri getirilmeyeceğini belirtildi. Bu alanda ‘reform’ olarak açıklanan maddeler Sarı Yelekler’in taleplerini karşılamadı. Protestocular ‘daha adil bir vergi sisteminin oluşturulmasını’ beklerken, Macron ‘vergi adaletsizliğinden çok; eğitim, kader ve kökenden gelen eşitsizlikleri gidermek için’ yeni bir plan uygulayacaklarını belirtti. 

    MEZUN OLDUĞU 'ELİTLERİN OKULUNU' KAPATIYOR

    Sarı Yelekler 17. hafta
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Macron yönetimi, Sarı Yelekler protestolarını yasaklıyor
    Reform başlıklarından biri olan ‘demokrasiye’ de açıklık getiren Emmanuel Macron ayrıca daha ademi merkeziyetçi bir yönetim sözü verdi; Fransa'da artık genel seçimlerde nispi temsil sisteminin de uygulanacağını, referandum için toplanması gereken imza sayısının da 4.5 milyondan 1 milyona indirileceğini açıkladı.

    Macron, yerel yönetimleri güçlendireceklerini, eğitime daha fazla bütçe ayıracaklarını, parlamenter sayısını azaltacaklarını da belirtti.

    Fransa'da 'elitlerin okulu' sayılması ve devlete yönetici yetiştirmesiyle öne çıkan Ulusal İdarecilik Okulunu (ENA) kapatmak istediğini kaydeden Macron, 2004'te mezun olduğu ENA'nın yerine daha iyi bir eğitim kurumunun kurulması gerektiğine de dikkati çekti.

    'HÜKÜMETİN ROTASI DEĞİŞMEDİ'

    Emmanuel Macron açıkladığı önlemlerin, "hükümetinin rotasında köklü bir değişim olmadığının" da altını çizerken, Sarı Yelekler’in istediği halk inisiyatifi referandumu ile seçimlerde oy kullanma zorunluluğunu getiremeyeceğini söyledi.

    Aile ve sosyal yaşamı üçüncü başlık olarak ele alan Emmanuel Macron, tek başına çocuklarını yetiştiren bekâr annelere sosyal yardım sözü verdi.

    © AFP 2019 / YOAN VALAT
    Macron siyasal İslam'ı 'tehdit' olarak tanımladı
    Laikliğe vurgu yapan Macron, siyasal İslama yaklaşım konusunda ise taviz vermeyeceğini özellikle vurguladı.

    Dördüncü başlık olan ‘iklim reformu’ konusunda ise 250 yurttaşın kura ile belirlenerek bu konuda çalışacağı açıklandı.

    Macron, bu dört alanda bir an evvel çalışmaya başlayarak, Haziran ayına kadar somut yasaları hazırlayacaklarını dile getirdi.

    'DAĞ FARE DOĞURDU' YORUMLARI YAPILDI

    Sarı Yeleklilerin ‘adil talepleri’ olduğunu kabul eden Macron, bununla birlikte Fransa halkının da daha fazla çalışması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, “Daha önce de söyledim, daha çok çalışmamız gerekir. Fransa, komşularından çok daha az çalışıyor” dedi.

    Ancak dönüştürücü reformlar açıklaması beklenen Macron’un basın toplantısının ardından ‘dağ fare doğurdu’ yorumları yapıldı.

    Yeni düzenlemeler muhalefeti de Sarı Yelekler’i de tatmin etmedi.

    KASIM AYINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

    Sarı Yelekler’in liderlerinden Jerome Rodrigues
    © AFP 2019 / Christophe ARCHAMBAULT
    Plastik mermi yüzünden gözünü kaybeden Sarı Yelekler lideri Rodrigues: Davacı olacağım, ne olursa olsun pasifist duruşumu koruyacağım
    Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen Sarı Yeleklerin gösterileri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.
    Eylemlerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı; 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı, bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.

    Protestolar sonrası, taleplere yanıt vermek için ülke çapında ulusal müzakere düzenlenmişti.

    Macron, geçen hafta yapmayı planladığı açıklamasını, başkent Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangın nedeniyle iptal etmişti.

     

     

    Etiketler:
    Siyasal İslam, Kamu harcamaları, ulusal müzakere, Talep, Demokrasi, kamu hizmetleri, emekli maaşı, eşitsizlik, adaletsizlik, Vergi indirimi, reform, Protesto, Sarı Yelekler, Fransa
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