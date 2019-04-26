Kaftancıoğlu: Demirtaş'ın çağrısı çok kıymetliydi

BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, HDP'nin özel olarak Batı'da CHP adaylarına desteğini ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sandığa gitme çağrısını değerlendirdi.

© AP Photo / Petros Giannakouris Demirtaş'tan 31 Mart çağrısı: Sandığa giderken yanınıza günlük sığ siyasi tartışmaları almayın lütfen

Kaftancıoğlu, "Çok kıymetli bir çağrı. Kişisel olarak, HDP seçmeni üzerinde oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Orada da HDP'li yetkililerin çağrısı neydi? 'Biz Doğu ve Güneydoğu'da aday çıkaracağız, adaylarımızı destekleyeceğiz, Batı bölgelerinde ise, faşizme karşı', cümle tam öyle değil ama ben anladığım şekilde ifade edeyim, 'demokrasi için ve iktidara kaybettirmek için' davranacağız (demişlerdi). "Bu bence gayet anlaşılır, gayet makul ki bana sorarsanız da olması gereken bir şey. Yıllardır, sokaklarda hep söylediğimiz bir slogan vardır, bu defa faşizme karşı omuz omuza mücadele ettik, bütün faşizmin karşısında duran yapılarla birlikte" ifadelerini kullandı.

'YSK'DAN O KARAR ÇIKMAYACAK'

YSK'nın İstanbul seçiminin iptaline yönelik bir karar vermesini beklemediğini söyleyen Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

"YSK’dan o karar çıkmayacak. Hiçbir hukuksal dayanağı yok, o yüzden olmayacaktır ama siz ısrarla, buna rağmen böyle bir şey olacak derseniz, emin olun ona rağmen o gün en doğru şey konuşulur ve değerlendirilir ama şu an hiç düşünmüyoruz, hiç gündemimizde yok."