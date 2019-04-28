YSK'dan İstanbul için emsal oluşturacak karar

İYİ Parti, belediyede görevli müdür ve yardımcılarının sandık kurulu başkanlığı yaptıklarını ve mevcut belediye başkanının da aday olması sebebiyle seçime hile karıştırıldığını öne sürdü. Bu nedenle bu sandıklardaki oyların iptalini istedi. Bir başka itirazda ise sandık kurullarının en az 4 kişiden oluşması gerekirken, 3 kişiyle oluşturulduğu öne sürüldü. İtiraz eden parti, 3 kişiyle sandık kurulu teşkil edilemeyeceği için ‘Tam kanunsuzluk' gerekçesiyle bu oyların iptalini istedi.
ÇIRAY: KARAR İSTANBUL İTİRAZLARI İÇİN ÖNEMLİ
YSK, her iki itirazda işin esasına girmeden, sandık kurullarına yönelik itirazı görüştü. 20 Nisan 2019 tarihli kararda şöyle denildi:
Bu karara göre, İstanbul için yapılan sandık kurulu itirazlarının da reddedileceği ve kararın 'emsal' oluşturacağı belirtiliyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, kararın İstanbul itirazları için önem taşıdığına dikkat çekerek, “Bunun anlamı, 2 Mart 2019 tarihinden sonra sandık kurullarının oluşturulmasına ilişkin itirazların reddedileceğidir” dedi.
'YSK, KANUNSUZLUKLA USULSÜZLÜĞÜ HEP AYIRIYOR'
"YSK, kanunsuzlukla, usulsüzlüğü hep ayırıyor. Kanunsuzluk, kanuna aykırı olup seçim sonucunu etkileyen hallerdir. Usulsüzlük ise yine kanuna aykırı olmakla birlikte seçim sonucunu doğrudan etkilemeyen hallerdir. Dolayısıyla usulsüzlük olarak nitelendirilen hallere ilişkin itirazları, YSK bugüne kadar hep reddetmiştir. AKP'nin itirazında şayet kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı veya memur üyesi görev yapmışsa, o sandık kurulunun yaptığı iş ve işlemlerin seçim sonucunu etkileyecek nitelikte olduğu ispat edilmediği sürece o sandıkta kullanılan oylar geçerlidir. Kaldı ki bu sandıkların tamamında AKP ve MHP'nin sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri görev yaptı. Bu kişilerin sandık kurulu iş ve işlemlerine şikayetleri olmadığı gibi ilçe seçim kurullarına da itirazları olmamıştır.”
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