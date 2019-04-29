İspanya'da 'bıçak sırtı' seçimlerin ardından koalisyon arayışları başladı

İspanya’da dün yapılan erken genel seçimden birinci parti çıkan ancak meclis çoğunluğunu elde edemeyen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, koalisyon için açık kapı bıraktı. Sanchez, liberal sağdaki Vatandaşlar (C's) Partisi’ne göz kırparken, Unidos Podemos ise bu kez sol koalisyon istedi.

İspanya’da 11 yıl aradan sonra yine birinci siyasi parti konumuna gelen PSOE’nin lideri Sanchez, partisinin Madrid'deki genel merkez binasında balkon konuşması yaptı.

Tüm İspanyolların hükümeti olacaklarını belirten Sanchez, "Sol görüşümüzle tüm siyasi partilere elimizi uzatacağız" diye konuştu.

Kalabalıktan yükselen Vatandaşlar Partisi lideri Albert Rivera'ya yönelik "Rivera ile hayır. Hayır, hayırdır" sloganı üzerine ise Sanchez "Sizi duydum. Biz, onlar (Vatandaşlar Partisi) gibi yapmayacağız, 'Kesin anlaşma yapmayacağız' diye şart koymayacağız. Sadece tek bir şart koyacağız. Anayasaya saygı ve sosyal adalet" dedi.

Rivera seçim öncesinde seçmenlerine "Sanchez'li PSOE ile asla anlaşma yapmayacağım" diyordu. Sanchez'in bu sözleri ise Rivera'ya açık kapı bırakmak olarak yorumlandı.

'GELECEĞE BAKAN BİR ÜLKE İSTİYORUZ'

Katalonya'daki bağımsızlık girişimleri için "buluş", aşırı sağcı Vox Partisi’ne yönelik ise diktatör Franco dönemiyle bağlantılı olarak "geri dönüş" benzetmeleri yapan, sağ görüşlü Halk Partisi ve Vatandaşlar Partisinin, Katalonya sorununa karşı tepki oyu istemesini eleştiren Sanchez, "Buluş, tepki ya da geri dönüş istemediğimizi belirten bir mesaj gönderdik. Geleceğe bakan ve ilerleyen bir ülke istiyoruz" diye konuştu.

© REUTERS / Juan Medina İspanya, son 4 yılda üçüncü kez sandık başında

Spain’s Socialist Prime Minister Pedro Sanchez looks set to regain power after overcoming a historic challenge by right-wing nationalists in elections https://t.co/Z4Jl33dCeh pic.twitter.com/66xq94h69P — Reuters Top News (@Reuters) 29 Nisan 2019

Sanchez, önceliklerini, eşitsizlikle mücadele etmek, yolsuzluğa son vermek ve AB yanlısı bir politika izlemek diye sıraladı.

PODEMOS: SOL HÜKÜMET İÇİN BU SONUÇ YETERLİ

Öte yandan seçimlerde 42 milletvekili çıkaran sol görüşlü Unidos Podemos (Birlikte Yapabiliriz) lideri Pablo Iglesias da PSOE lideri Pedro Sanchez'i tebrik etti.

Podemos'un, Haziran 2018'de kurulan PSOE'nin azınlık hükümetine dışarıdan destek verdiğini hatırlatan Iglesias, bu sefer koalisyon hükümeti istediklerini söyledi.

Iglesias, "Bu seçimlerin en önemli sonucu, iki partiden oluşan sol blok, üç siyasi partiden olan sağ bloku geçmiştir. Daha iyi bir sonuç hoşumuza giderdi ama hedefimizi gerçekleştirecek bir sol hükümet için bu sonuç yeterli. Şimdi aşırı sağ ile sağı frenlemek ve bir sol hükümet için çalışacağız. Bizim arzumuz sol koalisyonda çalışmaktır” dedi.

© REUTERS / Emilio Naranjo Katalan bağımsızlık liderleri sanık sandalyesinde, İspanya hükümeti bıçak sırtında

Başbakan Sanchez, daha önce PSOE’nin anlaşmaya kendisini en yakın gördüğü partinin, Podemos ittifakı olduğu söylemişti.

Bu sonuçlara göre sol blok olarak adlandırılan PSOE, Unidos Podemos ve Compromis (Podemos'un Valensiya'daki kolu) toplamda 165 milletvekili çıkardı.

RIVERA: MUHALEFETTE KALACAĞIZ

Bu arada Vatandaşlar Partisi lideri Albert Rivera ise, Sanchez ve Iglesias'ın hükümeti kurmak için anlaştığını öne sürdü, partisinin muhalefette kalacağını duyurdu.

Rivera, "Bugün kötü bir haber var. Sanchez ve Iglesias bağımsızlık yanlılarıyla birlikte hükümet kuracaklar. Ama aynı zamanda iyi de bir haber var. Bu da anayasa yanlılarını birleştiren Vatandaşlar Partisinin, kazanan ve geleceğe dönük projesidir" dedi.

Parti, 2016 seçimlerinde 32 olan milletvekili sayısını 57'ye çıkardı.

HÜKÜMET İÇİN İKİ ALTERNATİF VAR

Ülkede son dört yılda üçüncü kez yapılan genel seçimlerin sonuçlarında ne sol ne de sağ blokun çoğunluğu yakalayamaması, ‘mevcut siyasi belirsizliğin devamı’ olarak yorumlanıyor.

PSOE lideri Sanchez'in, Başbakan olarak devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, hükümet kurmak için önünde iki alternatif bulunuyor.

© AP Photo / Francisco Seco İspanya ile Katalonya arasında diyalog girişimi başlamadan bitti

Bunlardan ilki sol blok olarak adlandırılan, PSOE, Unidos Podemos ve Compromis'in bağımsızlık yanlısı siyaset yapan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi’ni ikna etmesi olarak öne çıkıyor. Böyle bir anlaşmada 181 milletvekiline sahip olacak Sanchez, 350 sandalyeli mecliste çoğunluğu elde edebiliyor.

Ancak ERC'nin bağımsızlık talebiyle bağlantılı referandum isteminden vazgeçmemesi, PSOE lideri Sanchez'in de "Sosyalist hükümet döneminde asla bir Katalonya Cumhuriyeti ve referandum olmayacak." demesi, iki siyasi parti arasındaki olası anlaşmayı zorlaştırıyor.

İkinci olasılık ise geçmişte desteğini aldığı Rivera'yı ikna ederek, bir PSOE-C's (toplamda 180 milletvekili) koalisyon hükümeti kurmak olarak gözüküyor. Ancak Rivera'nın ikna edilmesi zor görünüyor.

İLK SONUÇLARA GÖRE DAĞILIM NASIL OLDU?

Açılan sandıkların yüzde 99,7'sine göre, 350 sandalyeli Meclis'teki dağılım şöyle oluştu: Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) Partisi 57, aşırı sol görüşlü Unidos Podemos 42, aşırı sol görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik (Junts) 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden EH Bildu 4, Navarra (NA+) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1.

Açılan sandıkların yüzde 95'ine göre, 208 sandalyeli Senato'nun dağılımı ise PSOE 122, PP 55, ERC 10, PNV 9, C's 3, NA+ 3, Junts 2, EH Bildu 1, CC 1, Gomera Sosyalist Grubu (ASG) 1, Melilla için Koalisyon (CpM) 1 şeklinde oldu.