Kayıt
10:19 29 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İspanya'da 'bıçak sırtı' seçimlerin ardından koalisyon arayışları başladı

    © AP Photo / Andrea Comas
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İspanya’da dün yapılan erken genel seçimden birinci parti çıkan ancak meclis çoğunluğunu elde edemeyen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, koalisyon için açık kapı bıraktı.  Sanchez, liberal sağdaki Vatandaşlar (C's) Partisi’ne göz kırparken, Unidos Podemos ise bu kez sol koalisyon istedi.

    İspanya'da genel seçim
    © AA / Burak Akbulut
    İspanya'da sandıktan 'siyasi belirsizliğin devamı' çıktı
    İspanya’da 11 yıl aradan sonra yine birinci siyasi parti konumuna gelen PSOE’nin lideri Sanchez, partisinin Madrid'deki genel merkez binasında balkon konuşması yaptı.

    Tüm İspanyolların hükümeti olacaklarını belirten Sanchez, "Sol görüşümüzle tüm siyasi partilere elimizi uzatacağız" diye konuştu. 
    Kalabalıktan yükselen Vatandaşlar Partisi lideri Albert Rivera'ya yönelik "Rivera ile hayır. Hayır, hayırdır" sloganı üzerine ise Sanchez "Sizi duydum. Biz, onlar (Vatandaşlar Partisi) gibi yapmayacağız, 'Kesin anlaşma yapmayacağız' diye şart koymayacağız. Sadece tek bir şart koyacağız. Anayasaya saygı ve sosyal adalet" dedi. 
    Rivera seçim öncesinde seçmenlerine "Sanchez'li PSOE ile asla anlaşma yapmayacağım" diyordu. Sanchez'in bu sözleri ise Rivera'ya açık kapı bırakmak olarak yorumlandı.

    'GELECEĞE BAKAN BİR ÜLKE İSTİYORUZ'

    Katalonya'daki bağımsızlık girişimleri için "buluş", aşırı sağcı Vox Partisi’ne yönelik ise diktatör Franco dönemiyle bağlantılı olarak "geri dönüş" benzetmeleri yapan, sağ görüşlü Halk Partisi ve Vatandaşlar Partisinin, Katalonya sorununa karşı tepki oyu istemesini eleştiren Sanchez, "Buluş, tepki ya da geri dönüş istemediğimizi belirten bir mesaj gönderdik. Geleceğe bakan ve ilerleyen bir ülke istiyoruz" diye konuştu.

    İspanya başbakanlık seçimi
    © REUTERS / Juan Medina
    İspanya, son 4 yılda üçüncü kez sandık başında
    Sanchez, önceliklerini, eşitsizlikle mücadele etmek, yolsuzluğa son vermek ve AB yanlısı bir politika izlemek diye sıraladı.

    PODEMOS: SOL HÜKÜMET İÇİN BU SONUÇ YETERLİ

    Öte yandan seçimlerde 42 milletvekili çıkaran sol görüşlü Unidos Podemos (Birlikte Yapabiliriz) lideri Pablo Iglesias da PSOE lideri Pedro Sanchez'i tebrik etti.

    Podemos'un, Haziran 2018'de kurulan PSOE'nin azınlık hükümetine dışarıdan destek verdiğini hatırlatan Iglesias, bu sefer koalisyon hükümeti istediklerini söyledi.

    Iglesias, "Bu seçimlerin en önemli sonucu, iki partiden oluşan sol blok, üç siyasi partiden olan sağ bloku geçmiştir. Daha iyi bir sonuç hoşumuza giderdi ama hedefimizi gerçekleştirecek bir sol hükümet için bu sonuç yeterli. Şimdi aşırı sağ ile sağı frenlemek ve bir sol hükümet için çalışacağız. Bizim arzumuz sol koalisyonda çalışmaktır” dedi.

    Madrid'deki İspanya Yüksek Mahkemesi'nde Katalan ayrılıkçı liderlerin davası
    © REUTERS / Emilio Naranjo
    Katalan bağımsızlık liderleri sanık sandalyesinde, İspanya hükümeti bıçak sırtında
    Başbakan Sanchez, daha önce PSOE’nin anlaşmaya kendisini en yakın gördüğü partinin, Podemos ittifakı olduğu söylemişti.

    Bu sonuçlara göre sol blok olarak adlandırılan PSOE, Unidos Podemos ve Compromis (Podemos'un Valensiya'daki kolu) toplamda 165 milletvekili çıkardı.

    RIVERA: MUHALEFETTE KALACAĞIZ

    Bu arada Vatandaşlar Partisi lideri Albert Rivera ise, Sanchez ve Iglesias'ın hükümeti kurmak için anlaştığını öne sürdü, partisinin muhalefette kalacağını duyurdu.

    Rivera, "Bugün kötü bir haber var. Sanchez ve Iglesias bağımsızlık yanlılarıyla birlikte hükümet kuracaklar. Ama aynı zamanda iyi de bir haber var. Bu da anayasa yanlılarını birleştiren Vatandaşlar Partisinin, kazanan ve geleceğe dönük projesidir" dedi.

    Parti, 2016 seçimlerinde 32 olan milletvekili sayısını 57'ye çıkardı.

    HÜKÜMET İÇİN İKİ ALTERNATİF VAR

    Ülkede son dört yılda üçüncü kez yapılan genel seçimlerin sonuçlarında ne sol ne de sağ blokun çoğunluğu yakalayamaması, ‘mevcut siyasi belirsizliğin devamı’ olarak yorumlanıyor.

    PSOE lideri Sanchez'in, Başbakan olarak devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, hükümet kurmak için önünde iki alternatif bulunuyor.

    Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno español
    © AP Photo / Francisco Seco
    İspanya ile Katalonya arasında diyalog girişimi başlamadan bitti
    Bunlardan ilki sol blok olarak adlandırılan, PSOE, Unidos Podemos ve Compromis'in bağımsızlık yanlısı siyaset yapan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi’ni ikna etmesi olarak öne çıkıyor. Böyle bir anlaşmada 181 milletvekiline sahip olacak Sanchez, 350 sandalyeli mecliste çoğunluğu elde edebiliyor.

    Ancak ERC'nin bağımsızlık talebiyle bağlantılı referandum isteminden vazgeçmemesi, PSOE lideri Sanchez'in de "Sosyalist hükümet döneminde asla bir Katalonya Cumhuriyeti ve referandum olmayacak." demesi, iki siyasi parti arasındaki olası anlaşmayı zorlaştırıyor.

    İkinci olasılık ise geçmişte desteğini aldığı Rivera'yı ikna ederek, bir PSOE-C's (toplamda 180 milletvekili) koalisyon hükümeti kurmak olarak gözüküyor. Ancak Rivera'nın ikna edilmesi zor görünüyor.

    İLK SONUÇLARA GÖRE DAĞILIM NASIL OLDU?

    Açılan sandıkların yüzde 99,7'sine göre, 350 sandalyeli Meclis'teki dağılım şöyle oluştu: Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) Partisi 57, aşırı sol görüşlü Unidos Podemos 42, aşırı sol görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik (Junts) 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden EH Bildu 4, Navarra (NA+) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1.

    Açılan sandıkların yüzde 95'ine göre, 208 sandalyeli Senato'nun dağılımı ise PSOE 122, PP 55, ERC 10, PNV 9, C's 3, NA+ 3, Junts 2, EH Bildu 1, CC 1, Gomera Sosyalist Grubu (ASG) 1, Melilla için Koalisyon (CpM) 1 şeklinde oldu.

    Etiketler:
    hükümet, Koalisyon, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Unidos Podemos, Vatandaşlar (C's) Partisi, Pedro Sanchez, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), seçim, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıya transparan organ üretti
    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti
    Karikatür
    Rus İstihbarat Direktörü: Batı, kendisinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ediyor
    Çernobil
    Facianın üzerinden 33 yıl geçti: Çernobil bugün de tehlikeli mi?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet