İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Seçim sonuçları bulunduğu salondaki kişilerin içine sinmemiş olabilir, halkın gayet içine sindi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının İstanbul halkının içine sindiğini vurgulayarak, "Bir an önce Yüksek Seçim Kurulu’nun süreci tanımlaması ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki seçim sonucuyla ilgili, "Milletimiz diyor ki, bu İstanbul benim içime sinmedi" sözlerine yanıt verdi.

Beyoğlu’nda İstanbul Kalkınma Ajansı’nın organize ettiği toplantıya katılan İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılcahamam kampında İstanbul seçimleri ile ilgili sözlerine şöyle karşılık verdi:

"Hakkını aramak konusunda tabii ki herkes hakkını aramalı. Biz de hakkımızı ararız. Hiç sorun yok. Hak aramanın usulleri ve şekilleri var. Bu usullere uymadığınız zaman hak aramanın biçimi değişir. Bu sefer başka bir haksızlık doğurursunuz. Bu çok net. Ama içine sinmediği kısmına gelirsek, bulunduğu salondaki kişilerin içine sinmemiş olabilir. İstanbul halkının gayet içine sinmiş durumdadır. Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da içine sinmiş durumda. Sokaktayız. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızla başbaşayız ve beklentilerini dinliyoruz.”

'SÜRECİ HALKLA TEST ETMESİNİ DİLERİM'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda İstanbul Kalkınma Ajansı'nın organize ettiği toplantının ardından, Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki sözlerine dair, "Seçim sonuçları halkın içine sinmiştir. Belki onun bulunduğu salondakilerin içine sinmemiş olabilir" dedi. pic.twitter.com/ArPCGQ9f9N — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 29 апреля 2019 г.

​İmamoğlu, "Ben anketlere ve araştırmalara çok değer verdiğini biliyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın. Böyle bir süreci, halkla test etmesini dilerim. Gerçeği daha yakın görecek diye düşünüyorum. Kuşku duymasınlar" diye konuştu.

'BENCE GÜN BUGÜNDÜR, YARINDAN TEZİ YOKTUR'

© AA / Doğukan Keskinkılıç YSK, 3 Mayıs'a kadar kararını açıklayacak

İmamoğlu, YSK’ya yapılan itirazlarla ilgili ise şunları söyledi:

"Bu saatten sonra yapılan itirazların gerçekten tüm seçimleri sıkıntıya sokabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda artık neredeyse YSK’nın kendisini sorgulayacağı kısımları geçildi. Bir an önce YSK’nın süreci tanımlaması ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım. Takvimi yoktur bu işin. Bence gün bugündür. Gün yarındır, yarından tezi yoktur. Bir an önce sürecin tanımlanması Türkiye’nin artık işine dönmesi, rutinine dönmesi, herkesin kendi işi ile ilgilenmesi Türkiye’nin sıhhatine olacaktır."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bir normal yargı mücadelesi olmaktan çok seçim hukukuna yönelik bir mücadeledir. Bunu sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Milletimiz diyor ki, bu İstanbul benim içime sinmedi. Burada bir şaibe olduğu kesin. Bu şaibenin giderilmesi şart" ifadelerini kullanmıştı.