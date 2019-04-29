Libya Ulusal Ordusu'dan 'Türkiye IŞİD'i destekliyor' iddiası

Libya'nın doğusunu kontrol eden ve Mareşal Halife Hafter'in emriyle ulusal mutabakat hükümetinin merkezi olan başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışan güçler, Türkiye'nin IŞİD’i desteklediğini kanıtladığını söyledikleri belgelere sahip olduklarını iddia etti.

‘Libya'nın yeni Kaddafi’si’ yakıştırmaları yapılan Halife Hafter'in lideri olduğu Libya Ulusal Ordusu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamalarda, “Türkiye dünyanın farklı yerlerinde terörizmi destekleyen ülkelerden biri. Türkiye rejiminin IŞİD'e desteğini kanıtlayan sızdırılmış Türkçe belgelere ve başka delillere sahibiz” iddiasında bulunuldu.

#Turkey is one of the countries supporting terrorism around the world. — LNA Spox. (@LNASpox) April 28, 2019

​Libya Ulusal Ordusu bu tip delillerin var olduğuna ilişkin bir kanıt ise sunmuş değil.

© REUTERS / Hani AMARA Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı: Trablus yabancı ülkelerin uçaklarıyla bombalandı

Eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden beri Libya'da iktidar farklı güç merkezleri arasında bölünmüş durumda. BM'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti Trablus'ta yer alırken, ülkenin doğusundaki hükümet Hafter'e destek veriyor.

Hafter, Kaddafi döneminin etkili komutanlarından biriydi. Daha sonra Kaddafi ile arası bozulunca ABD'de sürgünde yaşadı. 2011'de Kaddafi'ye karşı ayaklanmaların başlamasından sonra Libya'ya geri döndü ve doğudaki güçlerin kilit komutanlarından biri haline geldi.