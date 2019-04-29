Libya Ulusal Ordusu'dan 'Türkiye IŞİD'i destekliyor' iddiası

‘Libya'nın yeni Kaddafi’si’ yakıştırmaları yapılan Halife Hafter'in lideri olduğu Libya Ulusal Ordusu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamalarda, “Türkiye dünyanın farklı yerlerinde terörizmi destekleyen ülkelerden biri. Türkiye rejiminin IŞİD'e desteğini kanıtlayan sızdırılmış Türkçe belgelere ve başka delillere sahibiz” iddiasında bulunuldu.
#Turkey is one of the countries supporting terrorism around the world.— LNA Spox. (@LNASpox) April 28, 2019
Libya Ulusal Ordusu bu tip delillerin var olduğuna ilişkin bir kanıt ise sunmuş değil.
Hafter, Kaddafi döneminin etkili komutanlarından biriydi. Daha sonra Kaddafi ile arası bozulunca ABD'de sürgünde yaşadı. 2011'de Kaddafi'ye karşı ayaklanmaların başlamasından sonra Libya'ya geri döndü ve doğudaki güçlerin kilit komutanlarından biri haline geldi.
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