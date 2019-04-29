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17:57 29 Nisan 2019
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    Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann: Türkiye ile ABD ilişkilerinin iyi olması yönünde bir menfaat var

    © AA / İslam Yakut
    Politika
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    Türkiye’nin odağında olduğu S-400 ve F-35 tartışmasını değerlendiren Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, "Bizler için NATO partneri olarak ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin iyi olması yönünde bir menfaat var. Zaman zaman zorlu dönemler yaşansa da bizim açımızdan Türkiye en önemli ittifak ülkesi" dedi.

    Milli Savunma Bakanlığı
    © AA /
    Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden S-400 ve F-35'lere dair açıklama
    Erdmann, Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Stiftung işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı 2019'da bir konuşma yaptı.

    Konferansa, Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Konrad Adenauer Vakfı Temsilcisi Peter Fischer Bollin, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ile AKPM Türk Delegasyon Başkanı da katıldı. 

    'ORTAK YÖNLERİ ÖN PLANA ÇIKARMALIYIZ'

    Bölgesel ve güvenlik konuları üzerinde tartışmak için İstanbul'dan daha iyi bir yer düşünülemeyeceğini belirten Erdmann, "Almanya ve Türkiye olmak üzere, NATO partnerlerimizle temel konuları birlikte temsil ediyoruz ve paylaşıyoruz. Bizlerin aslında ortak yönleri ön plana çıkarmamız gerekiyor. Birbirimizi ayıran noktaları değil. Özgürlük, güvenlik, refah ve kural temelli bir dünya çerçevesiyle ilgili olarak farklı görüşlerde olabiliriz ama nihayetinde bölgesel güvenlik, ortak bir görevdir. Tek başına yapılacak çalışmalar tabii ki başarılı olamayacaktır. İster Türkiye ve Almanya büyüklüğünde olan ülkelerin yaptığı çalışmalar olsun, onların sesleri tek başına duyurulamayacaktır. Partnerlere ihtiyacımız var. Türkiye ve Almanya da partnerdir, ortaktır" diye konuştu.

    İbrahim Kalın
    © AA / Gökhan Balcı
    Kalın'dan Batı eleştirisi: Rusya'yla iyi ilişkileri olan herkesi ihanet ediyor gibi görüyorlar
    Türkiye ile birlikte, Suriye'nin siyasi geleceği ile ilgili Cenevre görüşmeleri kapsamında BM çatısı altında bir çözüm bulmaya çalıştıklarını anlatan Martin Erdmann, 2018 yılının ekim ayında Suriye ile ilgili olarak Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya'nın İstanbul Zirvesi'nde bir araya geldiğini hatırlattı.

    Diğer taraftan Türkiye ile bölgesel anlamda İran'ın bu alandaki çabalarıyla ilgili endişelerini paylaştıklarını dile getiren Erdmann, "Atom bombası, nükleer silah yönündeki ilerlemeyi, biz nükleer anlaşma kapsamında engelledik" dedi.

    S-400 KONUSU: İTTİFAKIN KAYGILARINI PAYLAŞIYORUZ

    Ahmet Zeki Üçok
    © AA / Tunahan Akgün
    Üçok: ABD'nin S-400 şantajında FETÖ'nün yüzde yüz etkisi var
    Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 savunma sistemine değinen Büyükelçi, "Türkiye'nin Batı ittifakı içinde sıkı bir şekilde kalmasını öngörüyoruz. O nedenle böyle bir sistemin Türkiye tarafından alınması karşısında büyük endişe duyuluyor. Bizler Almanya olarak ittifak ortaklarımızın güvenlik kaygılarını da paylaşıyoruz. NATO içinde her türlü silah sistemini edinme imkânı var. Çünkü NATO ülkeleri, alacakları kararlarla ilgili ulusal egemenliğe sahiptirler” dedi.

    'TÜRKİYE ÖNEMLİ İTTİFAK ÜLKESİ'

    "Her devlet silah sistemleri satın almakta özgürdür. Ancak NATO ile uyumlu olmayan bir sistemde karar kılması durumunda Türkiye'nin bunun sonuçlarını hesaba katması gerekir" diyen Erdmann, şöyle devam etti: “Bizler için NATO partneri olarak ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin iyi olması yönünde bir menfaat var. Zaman zaman zorlu dönemler yaşansa da bizim açımızdan Türkiye en önemli ittifak ülkesi. O nedenle Türkiye, ABD ile olan sorunlarını giderebilse, örneğin S-400 savunma sistemi, F-35 savaş uçakları ve Kuzeydoğu Suriye'deki Kürt sorunuyla ilgili makul çözüm bulunabilse büyük bir memnuniyet duyacağız." 

    Erdmann, "Bizim açımızdan Türkiye, Avrupa ailesine aittir, bu konuda hiçbir şüphe yoktur. Biz, Ankara'dan cesur adımlar bekliyoruz açık, net reform çalışmalarının yapılması ve yeniden AB katılım müzakerelerinin başlatılması kapsamında imkânların da sağlanabilmesi adına" dedi. 

     

     

    Etiketler:
    Suriye, Kürt, ittifak, F-35, S-400, Martin Erdmann, NATO, ABD, Rusya, büyükelçi, Ankara, Almanya
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