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16:01 01 Mayıs 2019
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

    © AA / Metin Aktaş
    Politika
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    Ankara'da temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'la iki saat süren görüşme gerçekleştirdi.

    2008-2010 arasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan James Jeffrey
    © AFP 2019 / SAUL LOEB
    Jeffrey: Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki ABD heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede güvenli bölge, Menbiç yol haritasının hayata geçirilmesi, İdlib mutabakatının korunması, Suriye’nin yeniden inşası gibi konular ele alındı.

    Cumhurbaşkanlığı tarafından, "Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık bir şekilde vurgulandı" açıklamasında bulunuldu. 

    'GÜVEN VE ŞEFFAFLIK'

    Cumhurbaşkanlığı ayrıca, "Fırat'ın doğusu ve Suriye'de terörle mücadele, güvenli bölge, Münbiç yol haritası, İdlib mutabakatının korunması konuları gündeme geldi. Güvenli bölgeyle Türkiye'nin endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Bu konuda Türk ve ABD teknik heyetlerinin yapacağı müzakerelerin ardından nihai bir sonuca varılması ve uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı" ifadelerini kullandı. 

    Suriye konusunda işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

    İbrahim Kalın
    © AA / Gökhan Balcı
    Kalın: Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge Türkiye kontrolünde olmalı
    Ankara'da, Suriye ve güvenli bölge konularında çeşitli temaslarda bulunan Jeffrey'in Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerin yarın da devam etmesi bekleniyor.

    ANKARA'DAN SONRA CENEVRE

    BD’li heyetin Ankara ziyaretinden sonra İsviçre'nin Cenevre şehrine geçerek Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere'nin özel elçileri ile beraber bazı Suriyeli gruplarla görüşmeler yapacağı belirtildi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Heyetler devam eden Suriye’deki en son gelişmeleri tartışacak, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki şiddetin artması ve ülke genelinde engellenmemiş insani yardım ihtiyacı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2254 kararı uyarınca Cenevre merkezli bir siyasi süreci teşvik etme konusundaki BM çabalarına daha fazla destek isteyecekler" değerlendirilmesinde bulunuldu.

    Etiketler:
    yol haritası, Menbiç, Güvenli bölge, İdlib Mutabakatı, Suriye, Türkiye, ABD, James Jeffrey, İbrahim Kalın
    Topluluk kurallarıTartışma
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