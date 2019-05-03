Lavrov ve Pompeo gelecek hafta Finlandiya’da bir araya gelecek

© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz Pompeo'dan Lavrov'a 'Maduro'yu desteklemekten vazgeçin' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Lavrov ve Pompeo’nun 6-7 Mayıs tarihlerinde Finlandiya’nın Rovaniemi kentinde yapılacak bakanlar kurulu toplantısı çerçevesinde yüz yüze görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Ryabkov, görüşme üzerinde anlaşıldığını ifade etti.

Lavrov ve Pompeo birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti, ancak yalnızca bir kez Helsinki’de haziranda yapılan Rusya-ABD zirvesi sırasında tam formatta görüşmüşlerdi. Bakanlar için ikinci olarak bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin Venezüella’daki darbe girişimine yönelik farklı yaklaşımları nedeniyle yeniden gerildiği bir döneme denk geliyor.