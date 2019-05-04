Lavrov, Pompeo ile görüşmesinden önce yarın Venezüellalı mevkidaşı ile bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ikilinin Venezüella’daki muhalefetin provokatif eylemleri ve Caracas’a yönelik dışarıdan baskıyı konuşacağını ifade etti.
Ryabkov, “Öncelikle muhalefetin provokatif amaçlarla körüklediği sokaktaki durumun durdurulması gerektiği konusunda ısrarcıyız. Ayrıca Caracas hükümetinin hazır olduğunu anladığımız kapsayıcı diyalogdan yanayız” dedi.
Ryabkov, ABD’nin tehditleri ve ‘tüm seçeneklerin masada’ olduğu yönündeki söylemin de görüşmenin gündeminde olacağını ekledi.
'ÖZEL BİR SİNYAL YOK'
Ryabkov, görüşmede ele alınacak bir diğer konunun da ikili ilişkiler olduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, daha önce Lavrov ve Pompeo’nun 6-7 Mayıs tarihlerinde Finlandiya’nın Rovaniemi kentinde yapılacak bakanlar kurulu toplantısı çerçevesinde yüz yüze görüşme gerçekleştireceğini söylemişti.
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