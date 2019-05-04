Lavrov, Pompeo ile görüşmesinden önce yarın Venezüellalı mevkidaşı ile bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile yarın Moskova’da bir araya gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un haftaiçi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı görüşme öncesinde Venezüellalı mevkidaşı ile bir araya geleceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ikilinin Venezüella’daki muhalefetin provokatif eylemleri ve Caracas’a yönelik dışarıdan baskıyı konuşacağını ifade etti.

Ryabkov, “Öncelikle muhalefetin provokatif amaçlarla körüklediği sokaktaki durumun durdurulması gerektiği konusunda ısrarcıyız. Ayrıca Caracas hükümetinin hazır olduğunu anladığımız kapsayıcı diyalogdan yanayız” dedi.

Ryabkov, ABD’nin tehditleri ve ‘tüm seçeneklerin masada’ olduğu yönündeki söylemin de görüşmenin gündeminde olacağını ekledi.

'ÖZEL BİR SİNYAL YOK'

© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Twitter Hesabı Lavrov ve Pompeo gelecek hafta Finlandiya’da bir araya gelecek

Lavrov’un Pompeo ile görüşmeden önce Arreaza ile görüşmesinin özel bir sinyal olmadığını vurgulayan Ryabkov “Ancak Arreaza'yla yapılacak görüşmede edinilecek sonuçlar, olanları ve Pompeo’dan alabileceğimiz sinyalleri daha iyi anlamamızı sağlayacak” dedi.

Ryabkov, görüşmede ele alınacak bir diğer konunun da ikili ilişkiler olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, daha önce Lavrov ve Pompeo’nun 6-7 Mayıs tarihlerinde Finlandiya’nın Rovaniemi kentinde yapılacak bakanlar kurulu toplantısı çerçevesinde yüz yüze görüşme gerçekleştireceğini söylemişti.