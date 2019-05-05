Altaylı: Soylu 'İstanbul’da seçim tekrarlanırsa AK Parti’nin adayı Binali Bey olacak' dedi

"Eski meslektaşım Sevgili Esad Pala, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Çukurca’ya yapacağı geziye davet etmek için arayınca bin dereden su getirdim ne yalan söyleyeyim. Siyasetçilerle gezilere katılmaktan çok hoşlanmıyorum nedense. Sonunda gazetecilik aşkı ağır bastı, dönem olarak Süleyman Soylu’ya sormak istediğim pek çok sorunun olduğu bir dönem olduğu için “Gelelim bari” dedim. İyi ki de gitmişim.
Uzunca bir zamandır Doğu ve Güneydoğu’ya gitmiyordum. En azından il merkezleri dışına çıkmamıştım. Önce Yüksekova Havaalanı'na uçtuk. Dağların ortasında, denizden epey yüksekte, inmesi kalkması maharetli pilotlar gerektiren bir havalimanı. Oradan karayoluyla önce Yüksekova merkezine gittik. Çünkü Bakan soylu orada bizi bekliyor olacaktı. Gittik ki, Bakan çıkmış esnaf dolaşıyor. Gayet de rahat. O dükkan senin bu dükkan benim geziyor.
Ziyaretler bitince Çukurca için yola döküldük. Konvoydaki bütün araçlar zırhlı. Ben hemen kendimi bir Mercedes’e attım. 6. dereceden zırhlı. Tüm araçlar öyle neredeyse. Bir tek Volkswagen bir minibüs var zırhlı olmayan. Onda da Bakan Süleyman Soylu var. Anlamadım niye ama öyle. Açıkçası Çukurca’ya niye gittiğimizi bilmiyorum. Ama yoldayız. Hakkari’ye bahar gelmiş. Karlar erimiş, Zap Suyu coşmuş. Yaklaşık 130 kilometrelik yol boyunca yolda askeri kontrol noktalarının olduğu her yerde durduk. Bakan askerlerle kucaklaşıp öpüştü. Sonra devam ettik. En sonunda Çukurca’ya 3-4 kilometre kala yol kenarında, Zap’ın kıyısında bir doğa sporları merkezine geldik. Gençler dağ bisikleti yapıyor, azgın Zap’ın nispeten daha az azgın kıyı tarafındaki ceplerde rafting yapalar ve bir de İran ile Türk takımları arasında paintball savaşı. Meğer Türkiye paintballda Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazanmış. Bilmiyordum orada öğrendim.
ÇUKURCA’DA KARADENİZLİ LOKANTACILAR
Ardından Çukurca merkezine gittik. Çok hoş bir restoran. Sahipleri üç Karadenizli arkadaş. Çukurca’ya spor tesisi ihalesini alıp, inşaata gelmişler. Sevmişler, yerleşmişler. Bir de restoran açmışlar. Şahane. Yanlarında çalışanlar ise Çukurcalı genç kızlar ve erkekler. “Deli misiniz çocuklar, burada ne işiniz var?” dedim. “Yok abi Karadenizliyiz” dediler gülerek. Yemekler şahaneydi. Özellikle de kadın budu köfte.
Yemek sırasında Bakan Soylu ile üç beş kelam etme fırsatı buldum. Tabii ki ilk sorum “İstanbul Seçimi tekrarlanırsa Binali Bey’in aday olmayacağı ve onun yerine sizin aday olacağınız dedikodusu doğru mu?” diye sordum. “Hayır doğru değil” dedi, “İstanbul’da seçim tekrarlanırsa AK Parti’nin adayı Binali Bey olacak. Kesin” dedi. Israr ettim. “Kesin olmasa kesin demem. Adayımız Binali Bey olacaktır ve biz de bütün gücümüzle onu destekleyeceğiz” dedi. Bakan Süleyman Soylu’nun tavrından anladığım İstanbul seçimlerinin tekrarlanacağını düşünüyor.
İlk kez beraber olduğum Süleyman Soylu’da gördüğüm en önemli özellik şu oldu: Tam bir politik varlık. Her şeyle ilgileniyor, tüm dertleri dinliyor. Halkın içine giriyor, herkese dokunuyor, sorunları not ediyor, danışmanlarına dağıtıyor. Benim gibi AK Parti'ye pek de yakın olmayan bir gazeteciyi de gezisine çağırıp, sohbet etmekten kaçınmıyor, hatta samimi yanıtlar vermekten kaçınmıyor. Ve çok çalışkan. Seversiniz veya sevmezsiniz. Bilemem ama Sezar’ın hakkı Sezar’a. Durmak bilmiyor.
Bakan Soylu ile yemek sırasında Çukurca’ya oldukça yakın bir bölgeden, sınırdan üç askerimizin şehit olduğu haberi geldi. Bir anda herkesin tadı kaçtı. Bakan Soylu yemekten kalkarak, şehitlerimizin getirildiği hastaneye gitti ve Çukurca seyahatimizi orada noktaladık. Bakan Soylu’nun kısa gezisi sırasında dikkatimi çeken şey ise “Hükümete yakın medya” deyince ilk akla gelen gazetelerden hiç kimsenin geziye katılmamış olmasıydı. Bunu da aklımın bir kenarına not ettim. Niyeyse.
NE ZAMAN ADAM OLURUZ?
En tehlikeli yalanın kendimizin söyleyip kendimizin inandığı yalan olduğunu bildiğimiz zaman..."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)