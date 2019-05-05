Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Davutoğlu iddialarına yanıt

Görmez, 2 Mayıs tarihli ve "İstirhamımdır" diyerek başladığı açıklamasında şunları söyledi: "Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakırken Aziz Milletimizin huzurunda bundan sonraki hayatımı Din-i Mübin-i İslam’a hizmet yolunda ilme ve tefekküre adayacağımı açıkca ilan ettiğim halde ismimin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim."

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