CHP'li Öztrak'tan AK Parti'ye Yüce Divan yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Siyasetçiler hukuk dışına çıktığında hesap vereceği anayasal kurum olan Yüce Divan'ın adı geçtiğinde, AK Parti Sözcüsü'nün aklına darbe mahkemelerinin zulmünün gelmesi, basit bir siyasi manipülasyon değil, partisinin hesap vermeden ülkeyi yönetme anlayışının açık bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.
Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "72 yıl sonra tarafsız Cumhurbaşkanlığı makamına partilerinin genel başkanını oturtarak, ülkeyi cuntaların bile cüret edemediği bir tek adam parti devleti rejimi vesayeti altına sokanların, ülkeye demokrasiyi getiren CHP’yi vesayetçilikle suçlaması milletin aklıyla alay etmek" değerlendirmesinde bulundu.
Öztrak, şunları kaydetti: "İstanbul sandıkta İmamoğlu deyince, devlet memurlarına temelden yoksun kumpas dosyaları hazırlatacaksın, YSK'ye 'seçimi tekrarlatmazsan aklanamazsın' deyip zan altında bırakacaksın, sonra da bu siyasi mızıkçılığı vesayet çığırtkanlığıyla örteceksin… Milletle alay etmeyin. Söylediğimiz açıktır. Milletin divanı sandıktır. Sandıktan çıkan iradeyi masa başında çalmak için kumpas kuranların, hukuk cinayeti işleyenlerin, demokratik nizam içinde hesap verme sürecinin ulaşabileceği hukuki bir adresi belirttik. Siyasetçiler hukuk dışına çıktığında hesap vereceği anayasal kurum olan Yüce Divan'ın adı geçtiğinde, AK Parti Sözcüsü'nün aklına darbe mahkemelerinin zulmünün gelmesi, basit bir siyasi manipülasyon değil, partisinin hesap vermeden ülkeyi yönetme anlayışının açık bir tezahürüdür."
Siyasetçiler hukuk dışına çıktığında hesap vereceği Anayasal kurum olan Yüce Divan’ın adı geçtiğinde, AK Parti sözcüsünün aklına, darbe mahkemelerinin zulmünün gelmesi, basit bir siyasi manipülasyon değil, partisinin hesap vermeden ülkeyi yönetme anlayışının açık bir tezahürüdür.
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