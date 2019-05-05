İmamoğlu: YSK yarın en doğru kararı verecektir

Yenikapı'da İstanbul Gönüllüleri'ne seslenen İBB Başkanı İmamoğlu, "YSK demokrasi adına, bu ülkenin, bu şehrin geleceği adına, uluslararası alanda demokrat bir ülke olduğunu ispat etmek adına yarın en doğru kararı verecektir, Türkiye'nin önünü açacaktır" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde İstanbul Gönüllüleri'yle buluşmasında konuştu:
"İstanbul Gönüllüleri" kavramı seçimden sonra da devam edecek demiştim. Şimdi İstanbul için yapacaklarımızı konuşuyoruz. https://t.co/TYr6IVQxBm
* İstanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor. Bazılarının söylediklerine ve yaptıklarına inanın dışarıdaki kargalar bile gülüyor. Siz de gülün. Tepkimizi gülerek göstereceğiz. Bizler zeki insanlarız.
* Bir sürü itirazlarda bulundular, elbette itiraz etmek demokratik bir hak ama 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek tartışmalar açtılar. 1 oy bile farkla seçilirsiniz. Bundan medet ummak kadar aklı kıt bir şey olamaz. Bir kişi size fazla oy verdiyse kazandınız demektir. Bu defteri kapatalım.
* "Bir şeyler oldu ama tam anlatamıyoruz. Bir şeyler var. Aslında CHP de bir şey yapmadı ama bir şeyler olduğunu düşünüyoruz." Böyle bir komedi dünya tarihinde yok.
* İmamoğlu'nu İstanbul sevdi ama iyiliği sevdi, paylaşmayı sevdi, oy versin- vermesin kucaklayanı sevdi. Dolayısıyla bu seçim bitmiştir, bu seçimin sonucu nettir. YSK'ya itiraz etmiş olabilirler ama YSK demokrasi adına, bu ülkenin, bu şehrin geleceği adına, uluslararası alanda demokrat bir ülke olduğunu ispat etmek adına yarın en doğru kararı verecektir, Türkiye'nin önünü açacaktır, bu kadar net.
* İşsiz sayısı bu ülkede 5 milyonu aşmış durumda. Enflasyon yüzde 20'lerin üzerine çakılmış durumda. Daha acısı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2650 lira olmuş. Gelinen nokta: Bu ülkenin fakirliği. Ramazan ayına giriyoruz, bir huma 2 lira biliyor musunuz? Bırakın İstanbul seçimini, bak, yürekli bir adam gelmiş, size yardımcı olacak. İstanbul ekonomisini canlandırmak için gecesiyle gündüzüyle çalışacak, siz de işinize bakın. Bırakın bu işlerle uğraşmayı. Biz İstanbul'da kimsenin şahsi mülkünü, koltuğunu devralmıyoruz.
* Ramazan ayına giriyoruz. En önemli şeylerden birisi israf. Türkiye'nin kurumlarında, İBB'de israfın önüne geçeceğiz. İsraf yok, sizin paranızı çarçur etme dönemi bitmiştir. Her kuruşunuza sahip çıkacağız. Makam araçlarıymış, şatafatmış, bu dönemin bittiğini İstanbul'da Türkiye'ye göstereceğiz, size söz veriyorum. Bunu siyasi sorumluluğumla, aile terbiyemden, kişiliğimden, Allah'a olan inancımdan ve korkumdan dolayı yapacağız. Kul hakkı yemeyeceğiz.
* Keşke kollarım çok geniş olsa da hepinizi sarsam sarmalasam. Allah'ım ne olur size mahçup olmayayım. Duam budur.
* Benim esas teşekkürüm, İstanbul gönüllülerine ve İstanbul ittifakına, 16 milyon vatansevere. İstanbul gönüllüleriyle çalışmamız sadece bir seçim çalışması değildi. Yeni nesil belediyecilik, yeni nesil yerel demokrasi anlayışında en fazla ihtiyaç duyacağım şey halk, vatandaşlar yani sizler. Beraber koşacağız. İstanbul'un çoğunluğu 16 milyon insan. Dolayısıyla mecliste doğruya da hep beraber evet diyeceğiz, yanlışa da hep beraber hayır diyeceğiz. Aksi takdirde halk sokakta hesap sorar. Eğitimde, çevrede, sokak canlılarında, hayatın her evresinde, kültürde sanatta gönüllüler oluşacak. Çocuklarımız gönüllü olacak. İnsanlar bu şehre hizmet edecek. Bu şehirde yaşayanlar ırkı, dini ne olursa olsun bu şehre sahip çıkmanın keyfini yaşayacak. Biz talimatı da sizden alacağız, hesabı da size vereceğiz. İstanbul'da hep doğruları yapacağımıza inanıyorum. Çünkü siz çok iyi bir denetleyici, gözlemci aynı zamanda yardımcı olacaksınız.
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