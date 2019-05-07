DSP lideri Aksakal: İstanbul'un 39 ilçesindeki seçimler de yenilenmeliydi

DSP lideri Aksakal, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kanunsuz oluşturulduğu söylenen aynı kurulların ilçe seçimlerini de gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aksakal, şunları söyledi:
"Dolayısıyla İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan kanunsuzluklar ve usulsüzlükler aynı zarf içine konulan ilçe adayları ve muhtarlar için de söz konusu olmalıydı. Eğer sandık kurulları kanun dışı yöntemlerle oluşturulduysa bu sandık kurulları sadece büyükşehir belediye oylarını saymamıştır. İlçe belediyelerinin oylarını da muhtarların oylarını da büyükşehir dışındaki ilçelerdeki meclis üyelerinin oylarını da saymıştır. Dolayısıyla tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal olması hukuka tam anlamıyla uygun değildir."
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