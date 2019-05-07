Vatan Partisi'nin İstanbul adayı Yücel: AK Parti Türkiye'yi tek başına yönetemiyor, bir seçim bile yapamıyor

31 Mart seçimlerinde 17 bin 377 oy alan Vatan Partisi'nin İstanbul belediye başkan adayı İlker Yücel, yeniden aday olup olmayacağına parti yönetiminin karar vereceğini söyledi. Yücel, "AK Parti Türkiye’yi tek başına yönetemiyor. Bir seçim bile yapamıyor. Türkiye’nin önündeki sorunları ağırlaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılması kararının ardından gözler Cumhur ve Millet İttifakı'nın dışındaki adaylara çevrildi.

© REUTERS / MURAD SEZER İmamoğlu: Aynı sandık kurullarıyla belirlenen anayasa da, Cumhurbaşkanlığı da şaibelidir

Bazı bağımsız ve muhalefet partisi adayları Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına 'hukuksuzluk' diyerek CHP'li Ekrem İmamoğlu yönünde çekildiğini açıklarken Saadet Partisi, DSP ve Vatan Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Vatan Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul adayı olan İlker Yücel, 23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı için aday olup olmayacağının partisinin Merkez Karar Kurulu toplantısından sonra belirleneceğini açıkladı.

Sözcü gazetesinden Can Özçelik'e konuşan Yücel şunları söyledi:

"Şunu söyleyebilirim: AK Parti Türkiye’yi tek başına yönetemiyor. Bir seçim bile yapamıyor. Türkiye’nin önündeki sorunları ağırlaştırıyor. CHP ise Abdullah Gül, Davutoğlu cephesiyle girdiği dirsek teması ve ‘Selahattin Demirtaş’ın ılımlı çizgisi’ diyerek övdüğü HDP ittifakı sebebiyle vahim bir hatanın içerisindedir. Her iki durumda değişiklik var mı? Bizim tutumumuz buna bağlıdır."