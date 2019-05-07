Vatan Partisi'nin İstanbul adayı Yücel: AK Parti Türkiye'yi tek başına yönetemiyor, bir seçim bile yapamıyor

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılması kararının ardından gözler Cumhur ve Millet İttifakı'nın dışındaki adaylara çevrildi.
Vatan Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul adayı olan İlker Yücel, 23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı için aday olup olmayacağının partisinin Merkez Karar Kurulu toplantısından sonra belirleneceğini açıkladı.
Sözcü gazetesinden Can Özçelik'e konuşan Yücel şunları söyledi:
"Şunu söyleyebilirim: AK Parti Türkiye’yi tek başına yönetemiyor. Bir seçim bile yapamıyor. Türkiye’nin önündeki sorunları ağırlaştırıyor. CHP ise Abdullah Gül, Davutoğlu cephesiyle girdiği dirsek teması ve ‘Selahattin Demirtaş’ın ılımlı çizgisi’ diyerek övdüğü HDP ittifakı sebebiyle vahim bir hatanın içerisindedir. Her iki durumda değişiklik var mı? Bizim tutumumuz buna bağlıdır."
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