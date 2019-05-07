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14:59 07 Mayıs 2019
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    Kılıçdaroğlu 'Çete mensupları' dediği istanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını veren YSK üyelerinin adlarını açıkladı

    © AA / Raşit Aydoğan
    Politika
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    Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin kararını 'kumpas' olarak niteledi. "YSK'nın içindeki çete mensubu hakimler böyle bir karar verdi" diyen Kılıçdaroğlu isimleri sıraladı: "Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri."

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Parti Meclisi'ni toplayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra TBMM grup toplantısına katıldı.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    YSK: İstanbul seçim sonuçları iptal edildi, seçimler yenilenecek
    YSK'nın daha önce verdiği kararların arkasında duran bir kurum olmasını istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Esen rüzgarın arkasında duran, YSK istemiyoruz. Talimata göre karar veren bir YSK istemiyoruz" dedi.

    Ekrem İmamoğlu'nun bu saatten sonra CHP'nin değil 16 milyon İstanbullu'nun adayı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    "Ne yaparlarsa yapsınlar bu seçimden galip çıkacağız. Hiçbir şekilde gücünüz bizi etkilemez. Çünkü biz gücümüzü halktan alıyoruz. Saray’dan güç alanlar bir gün tarih önünde hesap verecek."

    İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına 'T.C.'yi eklediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu da Bahçeli’ye kapak olsun" dedi.

    'DEMOKRASİYE, MİLLETİN İRADESİNE KUMPAS KURDULAR

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Bu grup toplantımız biraz farklı. Tek konumuz var; hukuk. Tek konumuz var; toplumun vicdanı. Tek konumuz var demokrasi. Milletin iradesine kumpas kurmaya kalktılar. Hakimlerle birlikte kumpası kurdular. Onlara demokrasiyi öğreteceğiz.
    • Yerel seçimler yapıldı. Köy köy, mahalle mahalle, il il gezdiler. Dünyanın iftirasını attılar. Vatandaş tercihini kullandı, oyunu verdi. Demokrasiden yana oyunu verdi. Ama bunlar demokrasiye, milletin iradesine kumpas kurdular.

    ​'ESEN RÜZGARA GÖRE DEĞİL KANUNA GÖRE KARAR VEREN BİR YSK İSTİYORUZ'

    • YSK’daki sözde hakimler demokrasi adına utanırlar mı bilmiyorum. Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı bilmiyorum. Esen rüzgara göre değil, kanuna göre karar veren bir YSK istiyoruz.
    • © REUTERS / MURAD SEZER
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      İnandığımız yoldan bizi çeviremezsiniz dedik. Vatandaşlarımız demokrasiden yana, hukuktan yana oyunu kullandı. Hakim dediğin kişi verdiği kararın arkasında durur. Hakim dediğin kişi vicdanına göre karar veren adamdır. Hakim dediğin adam esen rüzgara göre yön değiştiren adam değildir. Hakim dediğin kişi satılık adam değildir.
    • Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalmaz. Adalet devletin temelidir. Sandık Kurulları'nı biz oluşturmadık. AKP de oluşturmadı. Sandık Kurulu Kanunu’na göre YSK tarafından oluşturuldu. Son iki seçim de bu kurullarla yapıldı. Hiçbir şey bulamadılar, kendi oluşturdukları sandık kurulları nedeniyle seçimi iptal ettiler.
    • O yedi adam YSK içindeki çetenin organlarıdır. Yedi tane çete mensubu, sözde hakim. 7 sözde hakim, çete mensubu, AKP’nin arka kapıdan belli çevreleriyle hareket edip, seçimi iptal ettirdiler.
    • Kumpası CHP yapmadı ama bilmediğimiz birilerinin henüz tam olarak bilmediğimiz bir şeyler yaptığını biliyoruz’. Cümleyi anladınız mı bilmiyorum ama o 7 hakim anladı bunu ve seçimi iptal etti. Ki onlar YSK’nın içindeki çetenin organlarıdır.

    'YSK'DA GÖREV YAPAN ÇETE MENSUPLARININ ADLARINI AÇIKLIYORUM'

    • CHP Genel Merkezi
      © AA /
      CHP: 6 Mayıs 2019 ülkemizin demokrasi tarihine kara bir gün olarak geçmiştir, YSK üyeleri istifa etmeli
      Değerli bir gazeteci Deniz Zeyrek, 'YSK'dan AKP'ye ‘Başvuruyu yenileyin, yoksa usulden reddedilecek' mesajının gittiğini, bunun üzerine AKP'nin 20 Nisan'da KHK'lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenilediğini bir çok kaynaktan doğrulattım' diye yazdı. Bugün geldiğimiz noktada iktidar mensuplarının YSK'da 7 taşeronu vardır.

    • Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan çete mensuplarının adlarını açıklıyorum. Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri. Eğri, soyadı ne kadar manidar değil mi? Bunlar YSK içindeki çete üyeleri, sözde hakimler.

    • İktidar sahiplerinin gücünü kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak YSK’nın tarihi sorumluluğudur demiştik. Ramazan günü haram yemeyi kabul ettiler. Kul hakkı yemek ne zamandan beri hakimlerin görevi oldu?
    • Seçim yenilenecekse 39 ilçede yenilenir, neden sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi? Sen neye göre karar veriyorsun? Bu hukuka saygı duyulmaz, bu hukuka saygı duymak adaleti dışlamaktır.

    'İMAMOĞLU CHP'NİN DEĞİL 16 MİLYON İSTANBULLUNUN ADAYIDIR'

    • © REUTERS / MURAD SEZER
      İmamoğlu: Bazı kişilerin yanlışlarını deşifre edeceğiz, onu da söyleyeyim
      Adaletsizlik karşısında susan dilsiz şeytandır. Adaletsizlikle mücadele etmek bizim namus borcumuzdur. Herkes için adalet olmalıdır. Adalet egemen güçlerin değil, 82 milyonun adaletidir. Üç kağıtçıdan hakim olmaz. İstanbullulara sesleniyorum, eğer vicdan taşıyorsanız bu çetelere ders vermek zorundasınız. Milletin iradesini yok sayarak birilerine yaranmaya çalıştılar. Hiçbir baba çocuğuna bu kadar ağır ve kötü bir miras daha bırakamaz.

    • Ortada bir hukuk cinayeti var. Fail de belli, azmettirenler de belli. Her şeye rağmen bu milletin ferasetine güveniyorum. 23 Haziran'da İstanbullular ellerini vicdanlarına koyup, yeniden bir tarih yazacaktır.
    • Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı değil, 16 milyon İstanbullunun adayıdır. Bu kısa süre içerisinde ne yaptı Ekrem İmamoğlu? Suda indirim yaptı; sırtı kalınlar için değil fakir fukara için.

    'İBB BAŞKANLIĞI TABELASINA T.C'Yİ EKLEDİ, BU DA BAHÇELİ'YE KAPAK OLSUN'

    • İBB binasına T.C. ibaresi eklendi
      © DHA /
      İBB binasına T.C. ibaresi eklendi
      İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tabelasına T.C.’yi ekledi. Bu da Bahçeli’ye kapak olsun. '0-4 yaş arası çocuğu olan annelere, 0-12 yaş arası çocuklara ulaşım bedava olacak, öğrenci akbiline indirim yapacağız' dedi. İmamoğlu Ankara’dan değil, 16 milyondan talimat alacak. Halkın derdine derman olacak ve harcanan her kuruşun hesabını verecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

    • Ne yaparlarsa yapsınlar bu seçimden galip çıkacağız. Hiçbir şekilde gücünüz bizi etkilemez. Çünkü biz gücümüzü halktan alıyoruz. Saray’dan güç alanlar bir gün tarih önünde hesap verecek.
    • Türkiye’nin tüm demokratlarını İstanbul için göreve çağırıyorum. Sorun artık bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorunu değil, sorun bir demokrasi sorunudur, ahlak sorunudur.

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    Etiketler:
    Devlet Bahçeli, AK Parti, MHP, Kumpas, hakim, Yerel seçimler, Ekrem İmamoğlu, YSK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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