Kayıt
18:00 07 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

    YSK'da parti temsilcileri arasında 'hukuk' kavgası

    © AA / Raşit Aydoğan
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 06

    Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yapılan itirazı değerlendirdiği toplantısında parti temsilcileri arasında 'hukuk' kavgası' yaşandığı belirtildi.

    YSK'nın CHP ve HDP'li temsilcileri İstanbul seçimlerini yenileme kararının hukuki gerekçesini 'hukuksuzluk' olarak nitelendirdi.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    YSK: İstanbul seçim sonuçları iptal edildi, seçimler yenilenecek
    DW Türkçe'den Hilal Köylü'nün haberine göre, YSK'nın CHP temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, toplantıda ısrarla AK Parti’nin itirazlarının 298 sayılı seçim yasasına uygun olmadığını, sandık kurullarının oluşumunun usulsüzlüğü gerekçe gösterilerek seçimin iptal edilemeyeceğini anlattığını dile getirdi.

    Yakupoğlu, kararı "Tamamen hukukla çelişen, mantıksız bu karar hukuku altüst etmekten başka bir şey değildir" sözleriyle değerlendirdi.

    16 Nisan 2017 referandumunda YSK’nın mühürsüz oy pusulalarını geçersiz sayan kararını 'türünün tek örneği' olarak niteleyen Yakupoğlu, "31 Mart İstanbul kararı da seçim hukukunu yerle yeksan eden, bildik tüm ezberleri bozan bir karar olmuş, referandum kararının yanına ikinci örnek olarak eklenmiştir" dedi.

    YSK’da bunun olmaması için AK Parti’nin itirazları üzerinden sürekli değerlendirmeler yaptıklarını ancak bu değerlendirmelerin tam bir 'hukuk kavgası'na dönüştüğünü anlatan Yakupoğlu, "Bize; yapılan mantıksızlığı, hukuksuzluğu milletin hakemliğine gitmek olarak sunmakta ısrar ettiler ancak bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir" eleştirisi getirdi.

    'YSK 1950'DEN BU YANA BÖYLE BİR SİYASİ KARAR İMZA ATMADI'

    © AA /
    Erdoğan, iptal edilen İBB seçimine dair konuştu: Bazı iş adamı grupları baktım ki garip garip açıklamalar yapıyor
    Yakupoğlu, YSK’nın kararına ilişkin olarak da, "YSK, kurulduğu 1950 yılından bu yana böyle bir itiraz sürecine ve böylesine siyasi bir karara imza atmadı. Yasaların ve yerleşik uygulamaların dışına böyle çıkarsanız, nerede ve ne zaman duracağınızı bilemezsiniz. Hukuk, altüst oldu" şeklinde konuştu.

    Yakupoğlu, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal eden kararının Türkiye'de seçimlerin işleyişine nasıl etki edeceği hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

    Yakupoğlu, "Artık her seçim sonrasında kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyesi de aranacak. Böylece kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyesinin görev yaptığı sandıklarda hiçbir usulsüzlük olmamasına rağmen, seçmen sayısı seçim sonucundaki oy farkından fazlaysa o sandıklardaki tüm oylar iptal edilip, seçmenlerin iradesi çöpe atılacak” dedi.

    Yakupoğlu, sözlerini “Yani; ilçe seçim kurulu tarafından yapılan hatanın faturası, günahsız seçmene kesildi ve kesilecek" diye sürdürdü.

    'SORU ÇOK, HUKUKSUZLUK VAR'

    HDP’nin YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de, seçimin iptali için ortada hukuki hiçbir gerekçe olmadığını savundu.

    © AA / Evrim Aydın
    AK Partili Yavuz: Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı
    Sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmasına dair seçim yasasındaki değişikliği AK Parti hükümetinin hayata geçirdiğini hatırlatan Tiryaki, “AKP, kendi kurduğu sistemin işlemediğini, işletilemediğini tescillemeye çalıştı. Ama bunun seçimi iptale götürecek bir hukuki zemin yaratmayacağını herkes biliyordu" diye konuştu.

    Tiryaki, her sandığın başında siyasi partilerin hem müşahitleri ve sandık kurulu üyelerinin olduğunu hatırlatarak, kendilerinin bu tür açıklamalarına iktidar partisi temsilcisinden sürekli 'milletin hakemliği' yanıtının gelmesinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

    Tiryaki, "Sandık başında herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmemiş. Bu konuda bir itirazları olmamış ayrıca sandık kurulu üyeleri belirlendikten sonra siyasi partilerin itiraz etme hakları ver. Neden o dönemde itirazları olmamış. Ortada çok soru, çok hukuksuzluk var" eleştirisini getirdi.

    AK PARTİ'NİN YSK TEMSİLCİSİ ÖZEL: MİLLETİ HAKEMLİĞİNE GİDİYORUZ

    Recep Özel
    © AA / Özge Elif Kızıl
    AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Mazbata iptal kararı çıktı
    Hem CHP hem HDP temsilcisi, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlüklerin gerekçe gösterilerek seçimin iptal edilemeyeceğini tüm hukuki düzenlemeler ışığında YSK’da anlattıklarına dikkat çekti. Ancak her iki temsilci de, itirazlarının hiçbir şekilde dinlenilmediğini söyledi. CHP ve HDP temsilcileri, dinlenilmemelerine gerekçe olarak AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'in açıklamalarını gösterdi.

    YSK’nın İstanbul seçimi için iptal kararı verdiğini kamuoyuna ilk duyuran isim olan Recep Özel, kararın sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerin görev yaptığının tespit edilmesi üzerine alındığını belirtirken, “Milletin hakemliğine bir kez daha gidiyoruz. Milletin hakemliğinden de kimse korkmasın diyoruz” açıklaması yapmıştı. YSK kararının 4’e karşı 7 oyla alındığına dikkat çeken Özel, “Herkes hür iradesiyle karar verdi” demişti.

    3 İLÇEDE SEÇİMLER 2 HAZİRAN'DA

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © REUTERS / Sertaç Kayar
    3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek
    YSK’nın İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı gereğince İstanbul’da 23 Haziran’da yapılacak yeni seçimde 31 Mart’taki seçime katılan partilerin adayları yarışacak.

    Seçmen listeleri yenilenmeyecek, 31 Mart’taki seçimler için güncelleştirilmiş sandık seçmen listeleri olduğu gibi kullanılacak.

    YSK’nın olağanüstü itirazlar üzerine iptal ettiği Artvin’in Yusufeli, Denizli’nin Honaz ve Kırıkkale’nin Keskin ilçelerinde de yeni seçimler 2 Haziran’da yapılacak.

    İlgili konular:

    YSK Başkanı Güven'den ilk açıklama: Yargı süreci sona erdi
    Yıldırım: Seçimin patronu YSK kararını verdi
    Kürkçü: HDP, YSK kararı sonrasında da aynı çizgide
    YSK kararına AB'den tepkiler sürüyor
    CHP: 6 Mayıs 2019 ülkemizin demokrasi tarihine kara bir gün olarak geçmiştir, YSK üyeleri istifa etmeli
    Kılıçdaroğlu 'Çete mensupları' dediği istanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını veren YSK üyelerinin adlarını açıkladı
    Etiketler:
    İstanbul, Kırıkkale, Denizli, Artvin, Recep Özel, Mehmet Rüştü Tiryaki, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AK Parti, CHP, HDP, Hilal Köylü, DW Türkçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YSK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya Savunma Bakanlığı'nda görev yapan kadın askerler, Kızıl Meydan'daki Zafer Günü askeri geçit töreninin genel provası sırasında.
    Kızıl Meydan’daki Zafer Günü askeri geçit töreninin genel provasından kareler
    Karikatür
    Lavrov görüştüğü ABD dışişleri bakanlarının sayısını tiye aldı
    İnfografik
    En yeni Rus füze savunma sistemi: S-350 'Vityaz'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet