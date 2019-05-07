YSK'da parti temsilcileri arasında 'hukuk' kavgası

YSK'nın CHP ve HDP'li temsilcileri İstanbul seçimlerini yenileme kararının hukuki gerekçesini 'hukuksuzluk' olarak nitelendirdi.

© AA / İbrahim Erikan YSK: İstanbul seçim sonuçları iptal edildi, seçimler yenilenecek

DW Türkçe'den Hilal Köylü'nün haberine göre, YSK'nın CHP temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, toplantıda ısrarla AK Parti’nin itirazlarının 298 sayılı seçim yasasına uygun olmadığını, sandık kurullarının oluşumunun usulsüzlüğü gerekçe gösterilerek seçimin iptal edilemeyeceğini anlattığını dile getirdi.

Yakupoğlu, kararı "Tamamen hukukla çelişen, mantıksız bu karar hukuku altüst etmekten başka bir şey değildir" sözleriyle değerlendirdi.

16 Nisan 2017 referandumunda YSK’nın mühürsüz oy pusulalarını geçersiz sayan kararını 'türünün tek örneği' olarak niteleyen Yakupoğlu, "31 Mart İstanbul kararı da seçim hukukunu yerle yeksan eden, bildik tüm ezberleri bozan bir karar olmuş, referandum kararının yanına ikinci örnek olarak eklenmiştir" dedi.

YSK’da bunun olmaması için AK Parti’nin itirazları üzerinden sürekli değerlendirmeler yaptıklarını ancak bu değerlendirmelerin tam bir 'hukuk kavgası'na dönüştüğünü anlatan Yakupoğlu, "Bize; yapılan mantıksızlığı, hukuksuzluğu milletin hakemliğine gitmek olarak sunmakta ısrar ettiler ancak bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir" eleştirisi getirdi.

'YSK 1950'DEN BU YANA BÖYLE BİR SİYASİ KARAR İMZA ATMADI'

Yakupoğlu, YSK’nın kararına ilişkin olarak da, "YSK, kurulduğu 1950 yılından bu yana böyle bir itiraz sürecine ve böylesine siyasi bir karara imza atmadı. Yasaların ve yerleşik uygulamaların dışına böyle çıkarsanız, nerede ve ne zaman duracağınızı bilemezsiniz. Hukuk, altüst oldu" şeklinde konuştu.

Yakupoğlu, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal eden kararının Türkiye'de seçimlerin işleyişine nasıl etki edeceği hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Yakupoğlu, "Artık her seçim sonrasında kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyesi de aranacak. Böylece kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyesinin görev yaptığı sandıklarda hiçbir usulsüzlük olmamasına rağmen, seçmen sayısı seçim sonucundaki oy farkından fazlaysa o sandıklardaki tüm oylar iptal edilip, seçmenlerin iradesi çöpe atılacak” dedi.

Yakupoğlu, sözlerini “Yani; ilçe seçim kurulu tarafından yapılan hatanın faturası, günahsız seçmene kesildi ve kesilecek" diye sürdürdü.

'SORU ÇOK, HUKUKSUZLUK VAR'

HDP’nin YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de, seçimin iptali için ortada hukuki hiçbir gerekçe olmadığını savundu.

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Sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmasına dair seçim yasasındaki değişikliği AK Parti hükümetinin hayata geçirdiğini hatırlatan Tiryaki, “AKP, kendi kurduğu sistemin işlemediğini, işletilemediğini tescillemeye çalıştı. Ama bunun seçimi iptale götürecek bir hukuki zemin yaratmayacağını herkes biliyordu" diye konuştu.

Tiryaki, her sandığın başında siyasi partilerin hem müşahitleri ve sandık kurulu üyelerinin olduğunu hatırlatarak, kendilerinin bu tür açıklamalarına iktidar partisi temsilcisinden sürekli 'milletin hakemliği' yanıtının gelmesinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Tiryaki, "Sandık başında herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmemiş. Bu konuda bir itirazları olmamış ayrıca sandık kurulu üyeleri belirlendikten sonra siyasi partilerin itiraz etme hakları ver. Neden o dönemde itirazları olmamış. Ortada çok soru, çok hukuksuzluk var" eleştirisini getirdi.

AK PARTİ'NİN YSK TEMSİLCİSİ ÖZEL: MİLLETİ HAKEMLİĞİNE GİDİYORUZ

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Hem CHP hem HDP temsilcisi, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlüklerin gerekçe gösterilerek seçimin iptal edilemeyeceğini tüm hukuki düzenlemeler ışığında YSK’da anlattıklarına dikkat çekti. Ancak her iki temsilci de, itirazlarının hiçbir şekilde dinlenilmediğini söyledi. CHP ve HDP temsilcileri, dinlenilmemelerine gerekçe olarak AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'in açıklamalarını gösterdi.

YSK’nın İstanbul seçimi için iptal kararı verdiğini kamuoyuna ilk duyuran isim olan Recep Özel, kararın sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerin görev yaptığının tespit edilmesi üzerine alındığını belirtirken, “Milletin hakemliğine bir kez daha gidiyoruz. Milletin hakemliğinden de kimse korkmasın diyoruz” açıklaması yapmıştı. YSK kararının 4’e karşı 7 oyla alındığına dikkat çeken Özel, “Herkes hür iradesiyle karar verdi” demişti.

3 İLÇEDE SEÇİMLER 2 HAZİRAN'DA

© REUTERS / Sertaç Kayar 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

YSK’nın İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı gereğince İstanbul’da 23 Haziran’da yapılacak yeni seçimde 31 Mart’taki seçime katılan partilerin adayları yarışacak.

Seçmen listeleri yenilenmeyecek, 31 Mart’taki seçimler için güncelleştirilmiş sandık seçmen listeleri olduğu gibi kullanılacak.

YSK’nın olağanüstü itirazlar üzerine iptal ettiği Artvin’in Yusufeli, Denizli’nin Honaz ve Kırıkkale’nin Keskin ilçelerinde de yeni seçimler 2 Haziran’da yapılacak.