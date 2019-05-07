BBC: Fehmi Koru, 'Abdullah Gül durumdan son derece rahatsız' dedi

İstanbul’da seçimlerin yenilenme kararının yankıları sürerken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, Gül’ün de bu durumdan rahatsız ve tedirgin olduğunu söyledi.

BBC’den Mark Lowen, AK Parti’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini yenileme kararı almasının ardından bir analiz kaleme aldı

Analizde Fehmi Koru’nun da görüşlerine yer veren Lowen, gazetecinin “(Gül) Bu durumdan son derece rahatsız ve tedirgin” dediğini aktardı.

Lowen ayrıca, Koru’nun ‘Gül’ün eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuracağını’ söylediğini de belirtti.

.@alibabacan and @cbabdullahgul are preparing to launch their new party, @FemiKoru tells me, with the former President "uncomfortable and restless" about #Turkey's direction. An #AKP split is just one of the perils Erdogan risks in the #Istanbul rerun. My latest piece 👇 https://t.co/tyu42DfK6u — Mark Lowen (@marklowen) 7 Mayıs 2019

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