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12:30 08 Mayıs 2019
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    'YSK milletin yüreğine su serpti' diyen Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısı

    © AA /
    Politika
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin 'adaletli' bir karar olduğunu söyledi, kararla 'milletin yüreğine su serpildiğini' öne sürdü. Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçiminin iptali yönünde oy veren 7 YSK üyesiyle ilgili sözleri için 'suç unsuru olduğu kanaatindeyim' dedi ve dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısı yaptı.

    Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Bahçeli, 31 Mart'ta CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği İBB Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesi ve 23 Haziran'da tekrar edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    © AA / Raşit Aydoğan
    Kılıçdaroğlu 'Çete mensupları' dediği istanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını veren YSK üyelerinin adlarını açıkladı
    Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Gerginlikler azaltılmalı, gönüller alınmalı, dargınlıklar bir kenara atılmalıdır. Türkiyemizin ufkunu perdeleyen ne varsa bertaraf edilmelidir" dedi.

    Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'ya yönelik ifadelerini eleştirerek, dokunulmazlık tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

    Bahçeli, "Yargıya 'çete' diyen, sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan, sana sesleniyorum: Gel dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver, ilk oyu ben vermezsem namerdim" diye konuştu.

    '31 MART'IN KAZANANI CUMHUR İTTİFAKI'DIR'

    Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilere yanıt veren Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
      © AA /
      Bahçeli: Cumhur İttifakı'na sadığız
      Kutuplaşarak mesafe alamayız. Herkes aklını başına almalıdırı. Bizim terk edecek bir yurdumuz yoktur. MHP olarak safımız Türkiye'nin safı. Önümüze bakmalıyız. Siyasi ekonomik bekamızı fedakarlıkla korumalıyız. Biz Türk milletiyiz Türkiye'yiz binlerce yıllık Türk tarihinin bereketiyiz. Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ta milletimizin sandık yoluyla verdiği mesajları yorumladık.

    • 31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkarı mümkün değildir. MHP saygıya layık bir başarıya imza atmıştır. Bize göre 31 Mart seçimleri düğümü çözmüştür.

    • 6 Mayıs 2019 tarihinde YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş, adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK oy çokluğuyla hakkın, halkın, hukukun tercümanı olmuştur. YSK'nın kararına tartışmasız saygı duyuyoruz. YSK'nın kararını alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek kirli bir ağızdır.

    'İKİ PARTİ'NİN TOPLAM OYU YÜZDE 60.42'DİR'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
      © AA / Kayhan Özer/Cumhurbaşkanlığı
      Erdoğan ile Bahçeli'nin oy hesabı farklı çıktı
      Cumhur İttifakı'na yönelik sistemli tuzaklarla ilgili söyleceklerim vardır. Cumhur İttifakı'nın karışmasını arzulayan münafık çevrelere adeta cesaret gelmiştir. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama böyle olunca azıtıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak mecburiyet halini alıyor. Zannedersiniz Cumhur İttifakı tutmamış. Ne kadar da Cumhur İttifakı nedeniyle kuyruk acısı çeken varmış. Televizyonları açın zavallı uzman yorumcuları görürsünüz. Bal alacakları çiçeği bilirler ama kanatları olmadığından bir türlü uçamazlar.

    • Bunlar günlerce utanmadan sıkılmadan MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP'nin, AK Parti'nin altını oyduğunu ahlaksızca ileri sürdüler. MHP'nin oy oranı yüzde 18.81 ise AK Parti'nin de yüzde 35'dir dediler. İki partinin toplam oyu yüzde 60.42 düzeyindedir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Cumhur İttifakı siyasi ahlakın simgesi, 82 milyon Türk vatandaşının kaynaşma siperidir.

    'CUMHUR İTTİFAKI'NDAN PKK MEMNUNİYETSİZ CHP DÜNDEN HAZIMSIZ'

    • Devlet Bahçeli
      © AA / Mustafa Çiftçi
      Bahçeli'den '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' mesajı: Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır
      Mert olduk, dik durduk, milli bekamızın etrafında çelikten irademizle birleştik. AK Parti ile ittifakımız birilerini niye rahatsız ediyor? Cumhur İttifakı'ndan PKK memnuniyetsiz, CHP dünden hazımsız. Cumhur İttifakı dediniz mi HDP'yi afakanlar basar, Türk düşmanlarının şaftı kayar. Zillet ittifakına hizmet eden güruhun hangi iftiraları attığı aslında meselemiz değildir. Varsın çıkarcılar işbirliği yapsınlar. Biz bunların alayına yeteriz.

    • Ekonomik operasyon siyasi kumpasa eşlik etmektedir. Türkiye ekonomisini hedef alanlara çıtını çıkarmayıp 'batıyoruz' diyenler kesinlikle iyi niyetli değillerdir. Türkiye'nin makro ekonomik dengelerinin bozulmasından adeta mutluluk duyanlar bu vatanın mensubu olamazlar. Bunlar bizim gibi duramazlar. YSK'nın İstanbul seçimlerini görüşmeye başladığı andan itibaren yükselen döviz kuru neyin mesajlarıdır? 31 Mart seçimlerine bir hafta kala bazı sermaye gruplarının döviz kurunu spekülasyonlarla yükseltme oyunlarını neye yoralım?

    'YA F-35 YA S-400 DAYATMASI İLE SABRIMIZI TEST EDİYORLAR'

    • © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Erdoğan: Türkiye'nin farklı ülkelerle ilişkileri birbirinin alternatifi değildir, S-400 tartışmasını doğru bulmuyorum
      Biber, patlıcan, patates edebiyatıyla işsizlik edebiyatı yapmak çarpıklıktır. 'S-400 alacağız' diyoruz, 'Alamazsınız bedeli ağır olur' diyorlar. 'F-35 üretim sürecinde varız' diyoruz 'S-400'den vazgeçmediğiniz takdirde uçakları uçaramazsınız' diyorlar. Ya F-35 ya S-400 dayatması ile sabrımızı test ediyorlar. Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar.

    • Terörle mücadelenin bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdürülmeli, ihanetin kökü kurutulmalıdır. Cansa can, kansa kan, bedelse bedel. Bu vatana millete, milli bekaya feda olsun. Bu gelişmelerden sonra ABD ile nasıl mütefik olacağız? İkili ilişkiler tarihin en kötü seviyesinde. ABD açık mert dürüst değil. Türkiye'yi NATO üyeliği ile tehdit etmek düşmanlık ötesi bir uygulamadır. Cumhur İttifakı'na dil uzatan ahmakların emperyalizme itirazları neredeyse yoktur.

    KILIÇDAROĞLU'NA 'KAPAK' YANITI: DIŞIN HOŞ GİBİ, DURUŞUN BOŞ GİBİ, İÇİN BOMBOŞ

    • İBB binasına T.C. ibaresi eklendi
      © DHA /
      İBB binasına T.C. ibaresi eklendi
      Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin, boynuna beraat belgesini asarsın artık. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Gazozuna oyun olmaz. Şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın ya da duyurmadılar geçmiş olsun. Laf dedi döndü kasnak söz söyledi buna eski çamlar bardak. Sayın Kılıçdaroğlu kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi, duruşun boş gibi, için bomboş.

    • Seçim gününe kadar karargahımızı İstanbul'da kuracağız. Yargıya 'çete' diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan sana sesleniyorum gel dokunulmazlığın kaldırılması için bir talep ver ilk oyu ben vermezsen namerdim diyorum.

    KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

    Partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin adayı değil bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun su ücretlerine yüzde 40 indirim yaptığını, öğrencilerin aylık kartını 85 liradan 50 liraya indirdiğini, dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da otobüsleri ücretsiz hale getirdiğini, belediyenin tabelasında Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yeniden eklediğini anlatmış ve "Bu da Bahçeli'ye kapak olsun" ifadesini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    CHP, MHP, AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri, seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YSK, Türkiye, Cumhur İttifakı, Devlet Bahçeli
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