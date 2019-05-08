'YSK milletin yüreğine su serpti' diyen Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısı

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Bahçeli, 31 Mart'ta CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği İBB Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesi ve 23 Haziran'da tekrar edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'ya yönelik ifadelerini eleştirerek, dokunulmazlık tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.
Bahçeli, "Yargıya 'çete' diyen, sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan, sana sesleniyorum: Gel dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver, ilk oyu ben vermezsem namerdim" diye konuştu.
#Canlı: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor https://t.co/596dAsZsDD— AA Canlı (@AACanli) 8 мая 2019 г.
'31 MART'IN KAZANANI CUMHUR İTTİFAKI'DIR'
Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilere yanıt veren Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkarı mümkün değildir. MHP saygıya layık bir başarıya imza atmıştır. Bize göre 31 Mart seçimleri düğümü çözmüştür.
- 6 Mayıs 2019 tarihinde YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş, adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK oy çokluğuyla hakkın, halkın, hukukun tercümanı olmuştur. YSK'nın kararına tartışmasız saygı duyuyoruz. YSK'nın kararını alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek kirli bir ağızdır.
'İKİ PARTİ'NİN TOPLAM OYU YÜZDE 60.42'DİR'
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Cumhur İttifakı'na yönelik sistemli tuzaklarla ilgili söyleceklerim vardır. Cumhur İttifakı'nın karışmasını arzulayan münafık çevrelere adeta cesaret gelmiştir. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama böyle olunca azıtıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak mecburiyet halini alıyor. Zannedersiniz Cumhur İttifakı tutmamış. Ne kadar da Cumhur İttifakı nedeniyle kuyruk acısı çeken varmış. Televizyonları açın zavallı uzman yorumcuları görürsünüz. Bal alacakları çiçeği bilirler ama kanatları olmadığından bir türlü uçamazlar.© AA / Kayhan Özer/Cumhurbaşkanlığı
- Bunlar günlerce utanmadan sıkılmadan MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP'nin, AK Parti'nin altını oyduğunu ahlaksızca ileri sürdüler. MHP'nin oy oranı yüzde 18.81 ise AK Parti'nin de yüzde 35'dir dediler. İki partinin toplam oyu yüzde 60.42 düzeyindedir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Cumhur İttifakı siyasi ahlakın simgesi, 82 milyon Türk vatandaşının kaynaşma siperidir.
'CUMHUR İTTİFAKI'NDAN PKK MEMNUNİYETSİZ CHP DÜNDEN HAZIMSIZ'
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- Ekonomik operasyon siyasi kumpasa eşlik etmektedir. Türkiye ekonomisini hedef alanlara çıtını çıkarmayıp 'batıyoruz' diyenler kesinlikle iyi niyetli değillerdir. Türkiye'nin makro ekonomik dengelerinin bozulmasından adeta mutluluk duyanlar bu vatanın mensubu olamazlar. Bunlar bizim gibi duramazlar. YSK'nın İstanbul seçimlerini görüşmeye başladığı andan itibaren yükselen döviz kuru neyin mesajlarıdır? 31 Mart seçimlerine bir hafta kala bazı sermaye gruplarının döviz kurunu spekülasyonlarla yükseltme oyunlarını neye yoralım?
'YA F-35 YA S-400 DAYATMASI İLE SABRIMIZI TEST EDİYORLAR'
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Biber, patlıcan, patates edebiyatıyla işsizlik edebiyatı yapmak çarpıklıktır. 'S-400 alacağız' diyoruz, 'Alamazsınız bedeli ağır olur' diyorlar. 'F-35 üretim sürecinde varız' diyoruz 'S-400'den vazgeçmediğiniz takdirde uçakları uçaramazsınız' diyorlar. Ya F-35 ya S-400 dayatması ile sabrımızı test ediyorlar. Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar.© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
- Terörle mücadelenin bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdürülmeli, ihanetin kökü kurutulmalıdır. Cansa can, kansa kan, bedelse bedel. Bu vatana millete, milli bekaya feda olsun. Bu gelişmelerden sonra ABD ile nasıl mütefik olacağız? İkili ilişkiler tarihin en kötü seviyesinde. ABD açık mert dürüst değil. Türkiye'yi NATO üyeliği ile tehdit etmek düşmanlık ötesi bir uygulamadır. Cumhur İttifakı'na dil uzatan ahmakların emperyalizme itirazları neredeyse yoktur.
KILIÇDAROĞLU'NA 'KAPAK' YANITI: DIŞIN HOŞ GİBİ, DURUŞUN BOŞ GİBİ, İÇİN BOMBOŞ
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Seçim gününe kadar karargahımızı İstanbul'da kuracağız. Yargıya 'çete' diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan sana sesleniyorum gel dokunulmazlığın kaldırılması için bir talep ver ilk oyu ben vermezsen namerdim diyorum.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin adayı değil bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun su ücretlerine yüzde 40 indirim yaptığını, öğrencilerin aylık kartını 85 liradan 50 liraya indirdiğini, dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da otobüsleri ücretsiz hale getirdiğini, belediyenin tabelasında Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yeniden eklediğini anlatmış ve "Bu da Bahçeli'ye kapak olsun" ifadesini kullanmıştı.
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