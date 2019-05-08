'YSK milletin yüreğine su serpti' diyen Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin 'adaletli' bir karar olduğunu söyledi, kararla 'milletin yüreğine su serpildiğini' öne sürdü. Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçiminin iptali yönünde oy veren 7 YSK üyesiyle ilgili sözleri için 'suç unsuru olduğu kanaatindeyim' dedi ve dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısı yaptı.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Bahçeli, 31 Mart'ta CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği İBB Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesi ve 23 Haziran'da tekrar edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

© AA / Raşit Aydoğan Kılıçdaroğlu 'Çete mensupları' dediği istanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını veren YSK üyelerinin adlarını açıkladı

Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Gerginlikler azaltılmalı, gönüller alınmalı, dargınlıklar bir kenara atılmalıdır. Türkiyemizin ufkunu perdeleyen ne varsa bertaraf edilmelidir" dedi.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'ya yönelik ifadelerini eleştirerek, dokunulmazlık tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

Bahçeli, "Yargıya 'çete' diyen, sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan, sana sesleniyorum: Gel dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver, ilk oyu ben vermezsem namerdim" diye konuştu.

#Canlı: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor https://t.co/596dAsZsDD — AA Canlı (@AACanli) 8 мая 2019 г.

'31 MART'IN KAZANANI CUMHUR İTTİFAKI'DIR'

Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilere yanıt veren Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

© AA / Bahçeli: Cumhur İttifakı'na sadığız

31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkarı mümkün değildir. MHP saygıya layık bir başarıya imza atmıştır. Bize göre 31 Mart seçimleri düğümü çözmüştür.

6 Mayıs 2019 tarihinde YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş, adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK oy çokluğuyla hakkın, halkın, hukukun tercümanı olmuştur. YSK'nın kararına tartışmasız saygı duyuyoruz. YSK'nın kararını alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek kirli bir ağızdır.

'İKİ PARTİ'NİN TOPLAM OYU YÜZDE 60.42'DİR'

© AA / Kayhan Özer/Cumhurbaşkanlığı Erdoğan ile Bahçeli'nin oy hesabı farklı çıktı

Bunlar günlerce utanmadan sıkılmadan MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP'nin, AK Parti'nin altını oyduğunu ahlaksızca ileri sürdüler. MHP'nin oy oranı yüzde 18.81 ise AK Parti'nin de yüzde 35'dir dediler. İki partinin toplam oyu yüzde 60.42 düzeyindedir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Cumhur İttifakı siyasi ahlakın simgesi, 82 milyon Türk vatandaşının kaynaşma siperidir.

'CUMHUR İTTİFAKI'NDAN PKK MEMNUNİYETSİZ CHP DÜNDEN HAZIMSIZ'

© AA / Mustafa Çiftçi Bahçeli'den '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' mesajı: Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır

Ekonomik operasyon siyasi kumpasa eşlik etmektedir. Türkiye ekonomisini hedef alanlara çıtını çıkarmayıp 'batıyoruz' diyenler kesinlikle iyi niyetli değillerdir. Türkiye'nin makro ekonomik dengelerinin bozulmasından adeta mutluluk duyanlar bu vatanın mensubu olamazlar. Bunlar bizim gibi duramazlar. YSK'nın İstanbul seçimlerini görüşmeye başladığı andan itibaren yükselen döviz kuru neyin mesajlarıdır? 31 Mart seçimlerine bir hafta kala bazı sermaye gruplarının döviz kurunu spekülasyonlarla yükseltme oyunlarını neye yoralım?

'YA F-35 YA S-400 DAYATMASI İLE SABRIMIZI TEST EDİYORLAR'

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Türkiye'nin farklı ülkelerle ilişkileri birbirinin alternatifi değildir, S-400 tartışmasını doğru bulmuyorum

Terörle mücadelenin bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdürülmeli, ihanetin kökü kurutulmalıdır. Cansa can, kansa kan, bedelse bedel. Bu vatana millete, milli bekaya feda olsun. Bu gelişmelerden sonra ABD ile nasıl mütefik olacağız? İkili ilişkiler tarihin en kötü seviyesinde. ABD açık mert dürüst değil. Türkiye'yi NATO üyeliği ile tehdit etmek düşmanlık ötesi bir uygulamadır. Cumhur İttifakı'na dil uzatan ahmakların emperyalizme itirazları neredeyse yoktur.

KILIÇDAROĞLU'NA 'KAPAK' YANITI: DIŞIN HOŞ GİBİ, DURUŞUN BOŞ GİBİ, İÇİN BOMBOŞ



© DHA / İBB binasına T.C. ibaresi eklendi

Seçim gününe kadar karargahımızı İstanbul'da kuracağız. Yargıya 'çete' diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan sana sesleniyorum gel dokunulmazlığın kaldırılması için bir talep ver ilk oyu ben vermezsen namerdim diyorum.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin adayı değil bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun su ücretlerine yüzde 40 indirim yaptığını, öğrencilerin aylık kartını 85 liradan 50 liraya indirdiğini, dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da otobüsleri ücretsiz hale getirdiğini, belediyenin tabelasında Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yeniden eklediğini anlatmış ve "Bu da Bahçeli'ye kapak olsun" ifadesini kullanmıştı.