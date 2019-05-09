İmamoğlu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele gerektiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiği 31 Mart seçimleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de demokrasinin tehlikede olduğunu belirtti. "Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele gerektiriyor" diyen İmamoğlu, koltuğu geri kazanmak için ‘demokrasinin son kalıntılarını da’ harekete geçireceğini söyledi.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım İmamoğlu: YSK'nın kararı benim için sıfır mahiyetinde

İngiliz Times gazetesinden Hannah Lucinda Smith’e konuşan Ekrem İmamoğlu, “Türkiye’de demokrasi tehlike” yorumunu yaptı.

YSK’nın kararını ‘şok’ olarak niteleyen İmamoğlu,” İnsanlar bu kararın çıkmaması için dua ediyordu ama hazırlıklıyız. Demokrasi mücadelemize başlayabilmemiz için umut yaratmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ HAZIRLANIYORUZ'

İmamoğlu, "Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor. İnsanlardaki bu olağanüstü inancı görüyorum; ben onların sadece yüzüyüm ve sesiyim" dedi.

İmamoğlu, koltuğunu yeniden kazanmak için demokrasinin son kalıntılarını da harekete geçirmeye hazırlandığını söyledi.

Seçimlerin tekrarlanacağı 23 Haziran'a kadar İstanbul'un her semtini tek tek gezeceğini hatırlatan İmamoğlu, "Son seçimlerden daha iyi hazırlanıyoruz. Seçim günü binlerce üyemiz görevde olacak” diye konuştu.

80 BİN GÖNÜLLÜ CHP’YE KATILDI

Öte yandan Hannah Lucinda Smith, YSK kararının belli olduğu Pazartesi gününden bu yana 80 bin kişinin CHP’ye başvurarak, seçim kampanyasında ve sandıklarda çalışmak için gönüllü olduğunu söyledi.

Smith ayrıca haberinde seçimlerde yaşanan usulsüzlüklere ve tartışmalara da yer verdi.

YANDAŞ MEDYA VE AA HATIRLATILDI

Haberde, “Muhalefet partileri artık neredeyse tamamen, cumhurbaşkanına bağlı iş insanlarının sahip olduğu basın-yayın kuruluşlarının hâkim olduğu medyadan dışlanmış durumdalar" ifadelerine yer verildi.

Smith, son olarak 31 Mart’ta saatlerce veri akışı yapmayan Anadolu Ajansı’na (AA) da değindi. Seçim sonuçlarını vermeye tek yetkili kurum olan ajansın geçen ay Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandığı hatırlatıldı.