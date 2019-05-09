İmamoğlu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele gerektiriyor

YSK’nın kararını ‘şok’ olarak niteleyen İmamoğlu,” İnsanlar bu kararın çıkmaması için dua ediyordu ama hazırlıklıyız. Demokrasi mücadelemize başlayabilmemiz için umut yaratmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.
'DAHA İYİ HAZIRLANIYORUZ'
İmamoğlu, "Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor. İnsanlardaki bu olağanüstü inancı görüyorum; ben onların sadece yüzüyüm ve sesiyim" dedi.
İmamoğlu, koltuğunu yeniden kazanmak için demokrasinin son kalıntılarını da harekete geçirmeye hazırlandığını söyledi.
80 BİN GÖNÜLLÜ CHP’YE KATILDI
Öte yandan Hannah Lucinda Smith, YSK kararının belli olduğu Pazartesi gününden bu yana 80 bin kişinin CHP’ye başvurarak, seçim kampanyasında ve sandıklarda çalışmak için gönüllü olduğunu söyledi.
YANDAŞ MEDYA VE AA HATIRLATILDI
Haberde, “Muhalefet partileri artık neredeyse tamamen, cumhurbaşkanına bağlı iş insanlarının sahip olduğu basın-yayın kuruluşlarının hâkim olduğu medyadan dışlanmış durumdalar" ifadelerine yer verildi.
Smith, son olarak 31 Mart’ta saatlerce veri akışı yapmayan Anadolu Ajansı’na (AA) da değindi. Seçim sonuçlarını vermeye tek yetkili kurum olan ajansın geçen ay Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandığı hatırlatıldı.
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