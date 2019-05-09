HDP 'İstanbul İttifakı' için oy isteyecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararının ardından partilerde 23 Haziran için hazırlıklar başladı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre , Abdullah Öcalan ile avukatlarının görüşüne YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararından kısa süre önce izin verilmesi, "HDP ile AKP arasında bir anlaşma mı yapılacak?" sorusunu akıllara getirdi.

2013-2015 yılları arasındaki çözüm sürecine yeniden dönülmesinin mümkün olmadığını ifade eden HDP kaynakları, İstanbul seçimlerinin boykotu ya da farklı bir oluşum içinde yer alma tartışmasının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Batı illerinde AKP'ye kaybettirme stratejimizde kararlı olmalıyız" mesajını verdi.

YSK’nın kararının ardından olağanüstü gündemle toplanan MYK'da İstanbul seçimlerine yönelik tutum kesinleşti.

SEÇİM ÇALIŞMALARI KOORDİNE EDİLECEK

Toplantıda, HDP seçmeninin, "Belediyelerimize kayyum atandığında ve yüzde 20 oy alan ikinci adaylara KHK bahanesi ile mazbata verildiğinde" muhalefet partilerden gerekli desteği alamadığı eleştirileri hatırlatıldı.

Ancak yapılan tartışmaların ardından 'İstanbul İttifakı' adı altında bir ittifak söylemi geliştirilerek seçmenlerden CHP'li Ekrem İmamoğlu için oy istenmesine karar verildi.

Bu süreçte İstanbul milletvekilleri ile bazı genel başkan yardımcılarının da İstanbul’da kalarak seçim çalışmalarını koordine etmesi kararlaştırıldı.