CHP, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek için bağış kampanyası başlattı

CHP, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve 23 Haziran'da yenilenmesi kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaları için bağış kampanyası başlattı.

​Kampanyayla ilgili CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu sözlerine 'Her şey güzel olacak' diyerek başladı.

"Bu, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali kararı sonrasında, bize halkımızın o gece verdiği gücün sloganı, haklılığımızın sloganı" diyen Kuşoğlu, "O gece halkımız sadece moral vermekle kalmakla bize, bağış da yapmak istedi, parasal güç de vermek istedi" ifadesini kullandı.

'ÜST SINIR 54 BİN 566 LİRA AMA BİZ 20 LİRA İSTİYORUZ'

Kampanya başlatmadıkları halde 6-7 Mayıs günlerinde bazı vatandaşların parti hesabına 'Her şey çok güzel olacak' başlığı altında küçük de olsa bağışta bulunduğunu, bunun da büyük bir güç, moral kaynağı olduğunu aktaran Kuşoğlu, gelen bu talepler karşısında bir kampanya başlatma kararı aldıklarını belirtti.

Kuşoğlu, "Hem yurt içinde hem yurt dışında bulunan seçmenlerimiz Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ın ilgili şubelerine ve belirttiğimiz hesap numaralarına başvurarak bize güç vermek, Ekrem İmamoğlu'na güç vermek için İstanbul kampanyamıza para yatırabilecekler. Biz kendilerinden sadece 20 lira istiyoruz. Aslında siyasi partilere bağış üst sınırı 54 bin 566 lira ama biz 20 lira istiyoruz. Bu bizim için yeterli olacaktır. Bu, seçimi tekrar kazanmamız için, her şeyin tekrar çok daha güzel olması için yeterli bir sebep olacaktır. Bu verdiğimiz hesap numaralarımız dışında başka kampanyamız yok. Bazı uyanıklar bu arada 'Ekrem İmamoğlu kampanyası', 'CHP kampanyası' adı altında para toplamaya çalışıyorlarmış, kimse onlara kanmasın. Hesap numaralarımız dışında hiçbir yere para yatırılmamasını rica ediyoruz" diye konuştu.