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17:33 09 Mayıs 2019
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    MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın

    MHP'li Yalçın: CHP'nin maskesi, 23 Haziran'da zillet ittifakının yaşayacağı yıkımı önleyemeyecek

    © AA / Ahmet İzgi
    Politika
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    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın CHP'nin gerçek yüzünü gizlediğini öne sürerek, "CHP'nin kırılgan ve saydam maskesi, 23 Haziran'da zillet ittifakının yaşayacağı yıkım, hayal kırıklığı, sefalet ve perişanlığı önleyemeyecektir" dedi.

    MHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarını eleştirdi.

    © AA / Evrim Aydın
    'YSK milletin yüreğine su serpti' diyen Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısı
    CHP'nin eski vesayetçi alışkanlıklarını terk edemediğini ve 21. yüzyıl Türkiye'sini anlamakta zorlanan ve ülkenin sorunları karşısında özgün politika üretme becerisini gösteremediğini söyleyen Yalçın, anamuhalefet partisinin son dönemde çelişkiler ve tutarsızlıklarla boğuşmayı sürdürdüğünü belirtti.

    Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Genel Başkanımıza yönelik 'kapaklı' göndermesinden, eteğinde çok sayıda taş biriktirdiği ama bir türlü dökemediği anlaşılmaktadır. Lakin Kılıçdaroğlu, hıncını Sayın Devlet Bahçeli'den çıkarma işini avenesine havale etmiş olmalı ki CHP sözcülerinden Engin Özkoç dün çıkıp MHP Lideri Sayın Bahçeli hakkında bir alay seviyesiz ve boş iddia dillendirmiştir. Özkoç'un açıklamaları da tıpkı patronu Kılıçdaroğlu gibi Türkiye’nin gerçeklerinden, politikanın dinamiklerinden bihaber zavallı bir kafanın hezeyanlarını yansıtmaktadır. 'Devlet Bahçeli yok hükmündedir' diye boyundan ve partisinin millet nezdindeki ederinden büyük laflar eden Engin Özkoç'u, Sayın Genel Başkanımıza yaptığı göndermeler ve içindeki erik kurusunu açığa vuran dokundurmalarla bizzat kendi patronu yalanlamaktadır." 

    ''BEN DE MİLLİYETÇİYİM' MAVRASINI GERÇEK YÜZÜNÜ GİZLEMEK İÇİN KULLANDI'

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
    © Fotoğraf: Twitter
    MHP'li Yalçın: Faturanın MHP'ye çıkarılmasına izin vermeyeceğiz
    CHP'nin, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu milli mutabakat ruhundan hızla uzaklaştığını savunan Yalçın, İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptalinden sonra şaşkına dönen CHP ve yancılarının, halay havasından yanık gazele döndüğünü öne sürdü.

    "İstanbul'da İmamoğlu'na mazbata verilince ağızlarından bal damlayan, demokrasi, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik sayıklamaktan dilleri şişen CHP sözcüleri, YSK kararı belli olunca derhal gerçek tıynetlerini göstermişlerdir" ifadesini kullanan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

    "Vesayetçi, darbeci ve tehditkar asıllarına rücu etmişler, yılana bile rahmet okutan zehirli dillerini yeniden açığa çıkarmışlardır. CHP, HDP ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerine yönelik kripto iş birliğini gizlemek için iki yüzlü demokratlığı, sahte adalet arayışını, yalancı hoşgörüyü, 'Ben de milliyetçiyim' mavrasını ve 'TC' ibaresine sahip çıkıyor gibi görünmeyi, gerçek yüzünü gizlemek için maske olarak kullanmıştır. CHP'nin bu kırılgan ve saydam maskesi, 23 Haziran'da zillet ittifakının yaşayacağı yıkım, hayal kırıklığı, sefalet ve perişanlığı önleyemeyecektir."

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    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, İstanbul, YSK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 31 Mart Yerel Seçimleri, HDP, MHP, CHP, Semih Yalçın
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