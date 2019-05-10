CHP'li Bekaroğlu: Meydan okuyoruz, hadi sıkıysa çalsınlar, sıkıysa o gün seçimin sonucunu ilan etmesinler

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

© REUTERS / MURAD SEZER CHP: Boykot yok, seçime gitme kararı alındı

Bekaroğlu, YSK'nın seçimin iptaline ve yenilenmesine karar vermesini eleştirerek '6 Mayıs'ta YSK eliyle demokrasiye ve sandığa darbe yapıldığını' söyledi. Hiç kimsenin, iptal gerekçesini anlayamadığını savunan Bekaroğlu, YSK'nın, 16 milyon insan adına yaptığı seçimi kimseye anlatamadan iptal ettiğini ileri sürdü.

Demokrasiye inandıklarının altını çizen Bekaroğlu, “Daha evvel bir sandıkta bir resmi görevli, 2-3 gözlemcimiz, müşahidimiz vardı. Şimdi yine 1 resmi görevli ama 10 müşahit olacak. Her şey açık, şeffaf şekilde yapılacak ve sonuçları 1 saat içinde bütün Türkiye öğrenecek. Meydan okuyoruz, hadi sıkıysa çalsınlar, sıkıysa o gün seçimin sonucunu ilan etmesinler” dedi.