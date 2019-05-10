Yıldırım: Cumhur İttifakı devam ediyor, Bahçeli ile İstanbul'da ortak programlarımız olacak

23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı:

* İftar öncesi daha ziyade çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri toplantılarına katılıyoruz. İftara evlere gidiyoruz. Çay davetleri oluyor. Oralara gidiyoruz. Her ramazanın sonunda bayram var. İnşallah ramazanı tamamlayacak bayramı da idrak edeceğiz.

© AA / Emin Sansar Bahçeli: İstanbul’a mitili atacağım

* Bu pazar Anneler Günü. Bir gün değil her gün Anneler Günü'dür. Şimdiden kutluyorum. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Cumhur İttifakı devam ediyor. (MHP lideri Devlet) Bahçeli ile İstanbul'da ortak programlarımız olacak.

* YSK'nın geniş gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili kanuna uygun olmayan sandık başkanı ve memur üyesi değil onların görev yaptığı yerdeki sonucu etkileyecek değişim var. 123 tane büyükşehir belediyesine oy kullanılan sandıklardan 22 tanesi tamamen boş. Geriye kalan 101 tanesi de sayım sonuç tutanağı var ancak imza yok. Teyit edecek bir şey yok.

* (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezalar) Bu kararı konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle, düzeltiyorlar. İnşallah bundan böyle birinci sınıfa giden ister taksi, ister Doblo veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın, İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak