CHP Sözcüsü Öztrak: İstanbul seçimi misket oynamaya benzemez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin kararının ayrıntılı gerekçesinin yayınlanmadığını hatırlatarak, "AK Parti'nin seçimi kaybetmiş belediye başkan adayı ve diğer isimler bunları dile getiriyor. Gerekçeleri dillendirenler YSK'yı bu darbeye azmettirenlerdir" dedi. Öztrak, İstanbul seçiminin misket oynamaya benzemediğini söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının gerekçeleri henüz YSK tarafından açıklanmadan AK Partililer tarafından dile getirilmesine tepki gösterdi.
Öztrak, "YSK, iktidarın azmettirmesiyle İstanbul seçimlerini iptal etmiş Saray ve YSK el ele verip sandık darbesi yapmıştır. Dünyanın birçok kentinden daha büyük bir kenti yönetecek seçim söz konusu…. AK Parti Genel Başkanı’na hatırlatalım CHP demokrasiden yana tavrını değiştirmez, milletin iradesini yok sayanların bize ders vermesini kabullenemeyiz. Yalan, iftira, tehdit ve hakareti siyasi üslup haline getirenlerin kimler olduğunu milletimiz takdir ediyor" diye konuştu.
İstanbul seçimlerinin misket oynamaya benzemediğini ifade eden Öztrak şöyle devam etti:
"Sarayın kibirli kişi neden İstanbul Belediyesi'ndeki verilen İBB Başkanı tarafından kontrol edilmesinden bu kadar rahatsız olmuştur? Bu verilerde ne vardır? Ekrem İmamoğlu'nun gasbedilen mazbatası milletin eliyle yeniden kendisine verilecektir.
Minareyi çalanlar kılıfı hazırlamaya çalışıyorlar. YSK'nın üyelerinin daha henüz gerekçeli kararı yazmamışken AK Parti yetkililerinin adayının kısa kararda yazan gerekçelerin çok ötesine giden gerekçeleri söylüyor olması üyelerin yazacağı gerekçeli kararın müellifinin kim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Aynı sandıkta tek bir zarfın içine 4 pusula atıyorsunuz, gerekçeniz sandık kurullarının yasada tarif edilen biçimde oluşmadığı aynı sandık kurullarının ilçe belediye ilçe belediye meclisleri uygulamalarını doğru kabul ediyorsunuz. Bu sandıkları ilçe seçim kurulları oluşturmuş. Bu sandıklarda partilerin temsilcileri vardı. Gözlemciler vardı. Bu sandıklarda yolsuzluk yapıldığına dair herhangi bir tutanak var mı? Yok."
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