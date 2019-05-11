CHP, 23 Haziran'a hazırlanıyor: İstanbul’daki seçmen bilgilerini içeren veri bankası kuruldu

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, seçmene memleketinden gelen kanaat önderleri aracılığıyla seslenecek CHP, sahada ise mitingler yerine doğrudan vatandaşlarla bire bir iletişim kuracağı bir yöntem izleyecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da yapılacak çalışmalara ilişkin ‘Büyük İstanbul İttifakı’ tanımlaması yaptığı belirtildi.
HEMŞERİLERİNE HAKSIZLIĞI ANLATACAKLAR
Seçmenler gruplar halinde memleketlerinden İstanbul’a gelen kanaat önderleriyle buluşturulacak.
BİRE BİR İLETİŞİM
CHP’nin seçmenlere ulaşacağı ikinci kol ise doğrudan yaşadığı semt üzerinden olacak. İstanbul’daki 39 ilçe ve 970 mahalleyle ilgili yapılacak görevlendirme kapsamında eski ve mevcut milletvekilleri, il başkanları, parti yönetimi ile kampanyaya destek verecek başta İYİ Parti olmak üzere diğer siyasal partiler sahada seçmenler bire bir iletişim halinde olacak.
Kampanya boyunca ramazan ayı dolayısıyla seçmenlerle doğrudan iletişimin iftar sonrası olmasına yönelik bir programlama yapılacak.
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