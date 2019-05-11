Süleyman Soylu başkanlığında İstanbul'da 23 Haziran seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Yüksek Seçim kurulu tarafından tartışmalı bir şekilde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında bir 'seçim güvenliği' toplantısı yapıldı. Toplantıya İBB'ye kayyum olarak atanan Vali Yerlikaya da katıldı.