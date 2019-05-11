Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında '23 Haziran' toplantısı

Anadolu Ajansı, Erdoğan'ın eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenaze töreninin ardından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldiğini duyurdu.

Erdoğan ve Yıldırım'ı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

İl başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın başkanlığında 23 Haziran seçimlerine ilişkin toplantı yapıldığı belirtildi.

Bugün yine İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında bir 'seçim güvenliği' toplantısı da yapıldı. Toplantıya İBB'ye kayyum olarak atanan Vali Yerlikaya da katıldı.