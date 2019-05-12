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12:47 12 Mayıs 2019
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    Arınç: İmamoğlu sempatik tavırlar sergiliyor

    © DHA /
    Politika
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    Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen ancak YSK'nın 6 Mayıs kararıyla mazbatası geri alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun sempatik tavırlar sergilediğini söyledi.

    AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programında konuşan Bülent Arınç, YSK kararıyla 23 Haziran'da yinelencek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Bülent Arınç
    © AA / Haluk Satır
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    YSK'nın kararını tartışmanın hiçbir anlamı olmadığını söyleyen Arınç, "Bu seçimde eksiğimiz neyse, onu tamamlamak için İstanbul'da hep beraber çalışacağız. İstanbul’da büyük bir seferberlik ilan edeceğiz" dedi. 

    Arınç, şöyle devam etti: "Türkiye’de seçimler gelip geçiyor. Bakın önümüzde daha 4.5 yıl seçim yok derken, İstanbul’da yeni bir seçim önümüze geldi. Demek ki her an bir seçime hazırlanmalıyız. Şimdi önümüzde 23 Haziran’da bir İstanbul seçimi var. Bu İstanbul seçimini inşallah kazanacağız. Ben böyle görüyorum. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı şöyle miydi, böyle miydi diyerek verilen kararları tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi ve bu kararlar kesindir, üzerinde de hiçbir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Anayasa böyle. Bizler ne yapacağız. Genel başkanlarımızın yaptığı gibi kollarımızı sıvayacağız. Bu seçimde eksiğimiz neyse, onu tamamlamak için İstanbul’da hep beraber çalışacağız. İstanbul’da büyük bir seferberlik ilan edeceğiz. Ben eminim ki böylesine 3-5 oy oranı farkıyla kaybedilmiş İstanbul’u, bu kez en az 3-5 fark oy farkıyla kazanacak noktaya gelmeliyiz. Bu da hepimize ders olmalı. İstanbul seçimlerinde başarılı olmazsak, bundan sonra da olamayız, eğer başarılı olursak bundan sonra başarılı oluruz. Ona göre çalışmalıyız. Ona göre gayret etmeliyiz."

    'İMAMOĞLU VE CHP'NİN 'PKK'YI LANETLİYORUZ' DEMESİ LAZIM'

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
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    Arınç, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun medyada sempatik tavırlar sergilediğini belirterek, şunları söyledi:

    "Ekrem İmamoğlu her gün medyada. Sempatik duruşlar sergiliyor. Birtakım kesimler de kendisine destek vaat ediyor. Bunların hepsi olağan şeyler, beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Bugün Ankara’dan dönerken elimdeki gazeteleri okudum. Ben son dönemlerde Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı'ydım. Kırmızı listemizin en üstlerinde aranan iki isim vardı, birisi Duran Kalkan, diğeri Eder Hoza diye bir kadın. Bu iki isim PKK terör örgütünün en önde gelenleri. Bu iki isim bugünlerde açıktan basına beyanat veriyorlar. Biz bu seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğiz diyorlar. Bu da bir haber deyip geçip gidemezsiniz. Burada kimseye bir görev düşmezse, İmamoğlu ve partisine bir görev düşüyor. Şunu söylemeleri lazım, ‘Lanet olsun sizin desteğinize, biz terör örgütüyle hiçbir zaman içli dışlı olamayız, Sizin oyunuza ihtiyacımız yok. Biz teröre karşıyız. Biz PKK’yı lanetliyoruz' demesi lazım. Demedikleri takdirde bu sözler yerini bulur ve İstanbul’da seçimi kazandıkları taktirde bunların hangi unsurların desteğiyle göreve geldiğine herkes yıllar boyunca inanır. Şimdi size soruyoruz. PKK’nın desteğini reddedecek misiniz yoksa etmeyecek misiniz?”

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    Etiketler:
    YSK, Duran Kalkan, seçim, PKK, Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 31 Mart Yerel Seçimleri, CHP, AK Parti
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