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12:45 12 Mayıs 2019
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    Fatih Altaylı

    Altaylı: İmamoğlu ağız tadıyla bir mağdur bile olamayacak

    © Fotoğraf : Twitter
    Politika
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, YSK kararıyla yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili, "Önümüzdeki 40 gün boyunca 31 Mart Seçimleri'nin mağdurunun AK Parti ve adayı Binali yıldırım olduğunu okuyacaksınız, dinleyeceksiniz" dedi. Altaylı, YSK kararıyla mazbatası geri alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağız tadıyla bir 'mağdur' bile olamayacağını söyledi.

    YSK, 6 Mayıs kararıyla 31 Mart yerel seçimlerinde İBB Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını geri aldı ve seçimlerin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA /
    İmamoğlu'ndan Yıldırım'a 'mağduriyet' yanıtı: Aday olduğu için mağdur olmuş olabilir
    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün yayımlanan 'Ağız tadıyla mağdur olamamak' başlıklı yazısında iptal kararının CHP'nin adayı İmamoğlu'nu 'mağdur' duruma düşüreceğini, bunun da kendisine olan sempatiyi artıracağını belirttiğini hatırlatarak, "Mağduriyetin İmamoğlu’na yarayacağını bilmek için de kâhin olmaya gerek yok" dedi.

    AK Parti'nin 23 Haziran stratejisini 'mağduriyet' üzerine kurduğunu yazan Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "31 Mart Seçimleri'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarının YSK tarafından iptalinin CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu 'Mağdur' durumuna düşüreceğini ve bunun Ekrem İmamoğlu’na olan sempatiyi arttırıp yaygınlaştıracağını yazdım seçimlerin hemen ardından.

    Çünkü seçimlerin iptal ettirileceğinden zerre kuşkum yoktu. Diyeceksiniz ki, 'Nasıl emindin. Medyum musun?'

    'İMAMOĞLU 'ULAN BEN HİLEBAZ ADAMMIŞIM' DİYECEK'

    Medyum olmadığım aşikâr. Sadece demokrasilerin tarihini biliyorum.

    Fatih Altaylı
    © Fotoğraf : Twitter
    Altaylı: İmamoğlu'na seçimi kaybettirecek bazı faktörler var
    İktidarların hangi el kitabını kullandığını görüyorum. Kullanılan el kitabında hangi maddeye gelindiğini anlayabiliyorum.

    Basit iş yani. Ne medyum olmaya gerek var ne alim... Mağduriyetin İmamoğlu’na yarayacağını bilmek için de kâhin olmaya gerek yok.

    Tarihte hep böyle olmuş. Bugünkü iktidardan daha iyi kimse bilemez bunu. Ve 23 Haziran öncesi yeni stratejilerini de bunun üzerine kuruyorlar. Çok açık biçimde.

    Önümüzdeki 40 gün boyunca 31 Mart Seçimleri'nin mağdurunun AK Parti ve adayı Binali yıldırım olduğunu okuyacaksınız, dinleyeceksiniz.

    CHP’nin seçimde hile yaptığını, bu yüzden de AK Parti’nin mağdur olduğunu o kadar çok duyacak, o kadar çok dinleyeceksiniz ki, sonunda inanacaksınız.

    Hatta belki Ekrem İmamoğlu’nun bizzat kendisi bile 'Ulan ben hilebaz adammışım' diyecek.

    'Yahu YSK’ya kamu görevlisi listelerini veren CHP değil, YSK’da CHP’nin ağırlığı olsa seçim iptal kararı çıkmazdı. Bu tezgahı CHP nasıl kursun' gibi zararlı düşüncelerin aklınıza girmesine bile mahal verilmeyecek.

    Ekrem İmamoğlu ağız tadıyla bir mağdur bile olamayacak. Abartıyor muyum? Hadi var mısınız iddiasına."

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Binali Yıldırım, YSK, Habertürk gazetesi, AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı
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