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12:45 12 Mayıs 2019
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

    CHP'li Özel'den 'çaldılar' diyen Yıldırım'a yanıt: İmamoğlu'nun mazbatası, İstanbullunun huzuru çalındı

    © AA / Sezgin Pancar
    Politika
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iptal edilen 31 Mart yerel seçimleri için "Çok basit, çünkü çaldılar" diyen AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a yanıt verdi: "Kim neyi çaldı Binali Bey? İmamoğlu'nun mazbatası, ülkemizin 45 günü ve itibarı, İstanbullunun huzuru çalındı."

    Sabah namazını Pendik'te Amine Hatun Camisi'nde kılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
    © AA / İslam Yakut
    Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna yanıt: Çok basit çünkü çaldılar
    YSK kararıyla 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yarışacak olan AK Partili Yıldırım, bir vatandaşın "Seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" yanıtını verdi.

    Yıldırım'ın ifadelerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Kim neyi çaldı Binali Bey? İmamoğlu'nun mazbatası, ülkemizin 45 günü ve itibarı, İstanbullunun huzuru çalındı. Vatandaşlarımızın suya, ulaşıma ve belediye hizmetlerine ucuza erişim hakkı çalındı."

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    Etiketler:
    YSK, 31 Mart Yerel Seçimleri, CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Özgür Özel
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