CHP'li Özel'den 'çaldılar' diyen Yıldırım'a yanıt: İmamoğlu'nun mazbatası, İstanbullunun huzuru çalındı

Yıldırım'ın ifadelerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kim neyi çaldı Binali Bey? İmamoğlu'nun mazbatası, ülkemizin 45 günü ve itibarı, İstanbullunun huzuru çalındı. Vatandaşlarımızın suya, ulaşıma ve belediye hizmetlerine ucuza erişim hakkı çalındı."
Kim neyi çaldı Binali Bey?— Özgür Özel (@eczozgurozel) 12 мая 2019 г.
İmamoğlu'nun mazbatası, ülkemizin 45 günü ve itibarı, İstanbullunun huzuru çalındı.
Vatandaşlarımızın suya, ulaşıma ve belediye hizmetlerine ucuza erişim hakkı çalındı.
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