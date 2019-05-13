Kulis: Erdoğan, YSK kararını eleştirenlere kapıyı gösterdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin MKYK toplantısında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını eleştirenlere sert tepki gösterdiği belirtildi.
Yeneroğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla YSK’nın kararını eleştirmişti.
Kulis haberine göre Erdoğan, Ömer Çelik’in basın toplantısı yaptıktan sonra kurul toplantısına tekrar dönerken gazetecilerin "Partinin kurucusu Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun YSK kararıyla ilgili açıklamalarını" sorduğunu söyledi.
Bunun üzerine Erdoğan, Abdullah Gül’ün kurucu olmadığını, konunun yanlış bilindiğini, Gül’ün cumhurbaşkanı olmasıyla parti üyeliğinin düştüğünü, cumhurbaşkanlığından sonra da partiye üye olmadığını ifade etti.
'ARZU EDİYORLARSA İSTİFA ETSİNLER'
Erdoğan, bunlarla ilgili olarak gereğini yapacaklarını söylerken, "Hele bir ramazan ve bayram geçsin” diye konuştu.
Erdoğan’ın isim vermese de “parti yöneticilerinin paylaşımları” sözleri, MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu’na mesaj olarak yorumlandı.
Yeneroğlu, YSK’nın karar verdiği 6 Mayıs’ta Twitter’da, “Büyük hukukçu Ebu Hanife’nin mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflahınızı kısar ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa hayırlı sahurlar dilerim. Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir” paylaşımında bulunmuştu.
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