Kulis: Erdoğan, YSK kararını eleştirenlere kapıyı gösterdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin MKYK toplantısında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını eleştirenlere sert tepki gösterdiği belirtildi.

© AA / Cüneyt Karadağ AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre, Erdoğan'ın, "Hele ki parti yönetimindeki arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu ediyorlarsa istifa etsinler" sözü, MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu’na mesaj olarak yorumlandı.

Yeneroğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla YSK’nın kararını eleştirmişti.

Kulis haberine göre Erdoğan, Ömer Çelik’in basın toplantısı yaptıktan sonra kurul toplantısına tekrar dönerken gazetecilerin "Partinin kurucusu Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun YSK kararıyla ilgili açıklamalarını" sorduğunu söyledi.

Bunun üzerine Erdoğan, Abdullah Gül’ün kurucu olmadığını, konunun yanlış bilindiğini, Gül’ün cumhurbaşkanı olmasıyla parti üyeliğinin düştüğünü, cumhurbaşkanlığından sonra da partiye üye olmadığını ifade etti.

'ARZU EDİYORLARSA İSTİFA ETSİNLER'

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Erdoğan’ın “Ahmet Bey ise eski başbakanımız, onların yaptığı açıklamaları anlıyorum. Ama partimizin içinden arkadaşlarımızın hele ki parti yönetimindeki arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu ediyorlarsa istifa etsinler” dediği belirtildi.

Erdoğan, bunlarla ilgili olarak gereğini yapacaklarını söylerken, "Hele bir ramazan ve bayram geçsin” diye konuştu.

Erdoğan’ın isim vermese de “parti yöneticilerinin paylaşımları” sözleri, MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu’na mesaj olarak yorumlandı.

Yeneroğlu, YSK’nın karar verdiği 6 Mayıs’ta Twitter’da, “Büyük hukukçu Ebu Hanife’nin mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflahınızı kısar ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa hayırlı sahurlar dilerim. Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir” paylaşımında bulunmuştu.