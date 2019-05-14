Kılıçdaroğlu: CHP özgürlükçü, AK Parti yasakçı bir partidir

İnançların siyasete alet edilmemesi gerektiğini ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 'özgürlükçü', AK Parti'nin ise 'yasakçı' bir parti olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Halkına yalan söyleyen kişiden Cumhurbaşkanı olmaz" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gündeme dair pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

© AA / Doğukan Keskinkılıç Soylu'dan Cumartesi Anneleri açıklaması: İzin vermedik çünkü bu istismarın son bulmasını istedik

Cumartesi Anneleri ve çocukları açlık grevinde olan annelere uygulanan polis şiddetine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Çocukları ölmesin diye hapishane önünde bekleyen anneleri de copluyorlar, onları da aşağılıyorlar. Çocuğun kabahati olabilir, kusuru olabilir ama kimse unutmasın onun bir annesi var ve onun için en değerli varlık. Annenin çocuğunun ölmemesi için kapıda beklemesinden doğal ne olabilir. Hangi anne göz göre göre çocuğunun ölmesini ister. Yazıktır günahtır, bir anneye el kalkmaz, bir anneye cop kalkmaz, bir anne dövülmez. Bir anneye yapılacak tek şey vardır, ona saygı duymak."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şair Ahmet Erhan'ın 'Oğul' adlı şiirinden bir bölümü okudu: "Anne ben geldim, ağdaki balık / Bardaktaki su kadar umarsızım / Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? / Anne ben geldim, oğlun, hayırsızın."

TBMM’de partimizin grup toplantısında konuşuyorum... https://t.co/gQUvRbJBiw — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2019

​'İNSANLARIN İNANÇLARI DOLAYISIYLA ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldıranları serbest bırakan savcıyı da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Senin başına böyle bir şey gelseydi ne olurdu? Eşin, çocukların sopayla dövülseydi ne olurdu?" ifadeleriyle seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

© AA / Akşener: Ramazanın ilk orucunu hak yiyerek açtınız, afiyet olsun

Ramazan sofraları kuruluyor. Dualar okunuyor. Sonra bir kişi kürsüye çıkıyor ağza alınmadık ne varsa her şeyi söylüyor. Bu olmaz bu doğru değildir. Sofraya gelen vatandaş ben buraya ibadet mi geldim diye düşünürken kendisini adeta cehennemin ortasında buluyor.

Biz özgürlükçü bir partiyiz, yasakçı bir parti değiliz. Bir daha söylüyorum; biz özgürlükçü bir partiyiz, yasakçı bir parti değiliz.

'BİRİLERİ MİLLETİNİ RADESİYLE OYNADI, İMAMOĞLU'NUN MAZBATASINI ELİNDEN ALDI'

© AA / Evrim Aydın Kılıçdaroğlu: Ne olursa olsun İstanbul'da seçimi alacağız

Bütün eczacıların Eczacılar Günü'nü yürekten kutluyorum. İstanbul'daki 8 bin 800 eczacıdan görev bekliyoruz. 23 Haziran'da gidip oy kullanacaksınız.

Yeni bir reçeteye ihtiyacımız var, yeni bir güzelliğe ihtiyacımız var. Birileri milletin iradesiyle oynadı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını elinden aldı. Bu mağduriyeti gidereceklerin başında 8 bin 800 eczacı da gelmektedir.

'SOMA'DA ADALET YERİNİ BULDU MU? HAYIR'

© AA / Soma eyleminde ‘Her şey çok güzel olacak’ pankartına engel

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ı uğradığı saldırı sonrası hastanede ziyaret ettim. Tüm detaylarıyla dinledim saldırıyı. Failleri bulundu ama serbest bırakıldı, onların tutuklanması için bir gazetecinin ölmesi mi gerekiyor? Bu savcıya sormak gerekiyor, senin başına böyle bir şey gelseydi ne olurdu?

Sopayla insanları linç etmeye kalkmanın karşılığı ne zamandan beri serbest bırakmak oldu? Acaba bir yerlerden talimat mı aldı bu savcı? Bunu araştıracağız.

'BİZ SİZİN HAKLARINIZI SAVUNUYORUZ, SİZ KARŞI CEPHEYE GEÇİYORSUNUZ'

© AA / Erhan Sevenler Türkiye'de 250 görme engelli, rehber köpek bekliyor

Geçtiğimiz pazar anneler günüydü. Evlatları okusun diye yemeyip yediren giymeyip giydiren anneler, evladı hasta olunca hasta olan anneler, askere giderken evladının eline kına yakıp gönderen anneler. Anneler evin temel direğidir.

Anneler hepimizin başının tacı. Anneler kutsalımızdır. Bütün annelere saygı duymamız lazım. Yaşı ne olursa olsun tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum.

'CUMARTESİ ANNELERİ TAM 24 YILDIR ÇOCUKLARINI ARIYOR'

© REUTERS / Umit Bektas Cumartesi Anneleri'ne yine yasak, HDP'li vekile darp

Galatasaray Meydanı'nda oturdular, sadece evlatlarının yerini öğrenmek istediler. Buna rağmen biber gazıyla dağıtıldılar. Siyaset kurumunun bu annelerin talebini yerine getirmesi gerekmez mi? Bu nasıl vicdansızlıktır? Çocuğumu arıyorum diyorlar, joplanıyorlar. Cumartesi annelerinin vebali kimin boynunadır? Yazık günah değil mi o annelere, oturmalarına bile izin verilmiyor.

Cumartesi Anneleri, 737 haftadır evlatlarını arıyor. Dönemin Başbakan'ı Erdoğan'la da görüştüler. 'Failleri bulacağız' diye söz de verildi. Verilen sözler tutulmadı. Berfo Ana’nın vebali kimin boynunda? Bir anne joplanmaz, bir anne tekmelenmez, bir anne yerlerde sürüklenmez. Bir anneye ancak saygı duyulur.

'İŞSİZLİK SOSYAL BİR YARADIR'

© Sputnik / Ekonomist Akman: Yerli ve milli işsizlik yaşıyoruz

Acaba iktidar sahiplerinin çocukları işsiz mi? Hepsinin bir eli yağda, bir eli balda. Çocuğuna pantolon alamadım diye intihar eden babanın dramını acaba iktidar sahipleri biliyorlar mı? İşsizlikle, enflasyonla, kurla nasıl mücadele ettiler gördük. Devletin hazinesini damada teslim ettiklerini gördük.

'HALKINA YALAN SÖYLEYEN KİŞİDEN CUMHURBAŞKANI OLMAZ'

© AA / İşsizlik son 10 yılın zirvesinde

TL dolar karşısında kar gibi eridi. 1 milyona yakın kişi işten atıldı, esnaflar kepenk kapattı. Kendini yakan çiftçi, borcunu ödeyemeyen sanayicilerin intihar ettiğini gördük.

'SARAYDAKİLERİN EFULİLERLE BESLENDİĞİNİ GÖRDÜK'

© AA / Volkan Furuncu Erdoğan: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim

29 Mart'ta itiraf etti, 'Türkiye ekonomisindeki her şeyin sorumlusu benim' dedi. O fakirlerle de 'varlık kuyruğuna giriyorlar' diyerek dalga geçti. Fakir fukara ile dalga geçmenin hesabını elbette soracağız. Nerede soracağız? İstanbul’da, sandıkta soracağız.

'ADI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ AMA NE ADALET KALDI NE KALKINMA'

Adı Adalet ve Kalkınma Partisi ama ne adalet kaldı ne kalkınma. Sorumlusu sensin. Seçmenlerine söylemiyorum, yöneticilerine söylüyorum. AK Parti dediler milleti kandırdılar, yüz binlerce fakir var. Adalet dediler, hangi adalet? Gelen her şehidin vebali senin boynunadır.

Savaşa hiç onların çocukları gitmedi. Biz şehit cenazesine gidince de 'Vay efendim nasıl gidersin' buraya. Ben giderim, şehitlerin bizim başımızın üstünde yeri vardır.

7 YSK ÜYESİNE İSTİFA ÇAĞRISI