Yıldırım: Seçimlerin şaibeden, şüpheden uzak şekilde sonuçlanmasını ümit ediyorum

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran'da yenilenecek olan İBB seçimleriyle ilgili, "İstanbul'da yaşanan süreçlere hep beraber şahit olduk ve nihayet İstanbullular bir kez daha karar vermek için sandığa gidecekler. Ümit ediyorum bu seçimler her türlü şaibeden, şüpheden uzak bir şekilde sonuçlansın" dedi.

Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Uğurlama Töreni'ne katılan AK Partili Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"16 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce Milli Mücadeleyi başlatmak için buradan İstanbul’dan Bandırma vapuruyla, 18 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı gündür" diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi Birinci Dünya Savaşından sonra Mondros Mütarekesi imzalanmış. Hemen sonra da düşman kuvvetleri İstanbul’u işgal etmişti. O yıl, 16 Mayıs 1919 bugünkü gibi değildi. O gün İstanbul’dan öyle rahatça gemiyle Anadolu’ya gitmek mümkün değildi. İşgal altında, Boğazın düşman gemileriyle dolu olduğu bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini, hürriyet meşalesini tutuşturmak üzere 18 arkadaşıyla beraber İstanbul’dan hareket etti ve böylece işgal altındaki Anadolu’nun milletin azim ve gayretiyle bağımsızlığını kazanması yolundaki ilk adımı atmış oldu. 100. yılı dolayısıyla bugün denizcilerimiz İstanbul’dan yola çıkacaklar ve sırayla Bandırma Vapurunun izlediği rotayı takip ederek, bu şekilde 19 Mayıs’ta Samsun’a varmış olacaklar. Biz de bu etkinliklerde onlara 'Vira Bismillah' demek, 'Allah selamet versin' demek için buradayız."

'ÖĞRENCİ BÜTÇESİNDE CİDDİ BİR RAHATLAMA OLACAK'

Üsküdar’da kendisini davet eden öğrencilerle iftar yapmasına değinen Yıldırım, "Sağlık Bilimleri Üniversitesinde okuyan beş öğrenci arkadaşımız bize bir davetle 'İftara gelir misiniz?' dediler, biz de iftarda onlarla buluştuk, sohbet ettik. Kendi öğrencilik yıllarımızı, anılarımızı onlarla paylaştık. Kendilerinin beklentilerini, hedeflerini konuşma fırsatımız oldu, çok keyifli bir buluşma oldu" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İBB Meclisi'nce öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Şimdi öğrenci kardeşlerimiz Akbili aylık 85 lira yerine 40 liraya alacak, öğrenci bütçesinde ciddi bir rahatlama olacak. Suda da keza yüzde 40’a varan indirim gerçekleşti. Özellikle çok nüfuslu ailelerde daha fazla indirim olmak üzere bu da İstanbullu hemşehrilerimizin bütçelerini rahatlatacak. İstanbullunun, vatandaşlarımızın yararına, menfaatine olacak her türlü çalışma kimden gelirse gelsin başım gözüm üstüne" diye konuştu.

Açıklamanın ardından iskeleden bir römorköre binen Yıldırım’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Yıldırım, geminin dümenine geçerek yelkenlilerle birlikte boğaza açıldı.

'BU SEFER TATİL YOK, TATİL İYİ GELMİYOR'

Boğazda da güverteye inerek bir süre gazetecilerle sohbet eden yıldırım, soruları cevapladı. Yıldırım "Bu sene yoğun geçti, tatil planınız var mı?" sorusuna, "Bu sefer tatil yok, tatil iyi gelmiyor" yanıtını verdi.

Seçim çalışmaları hakkında da bilgi veren Yıldırım, "Tabii seçim kampanyasının nasıl yapılacağı belli. Sayın Cumhurbaşkanımıza genel hatlarıyla kampanya hakkında bilgi verildi. Kampanyayı İstanbul AK Parti teşkilatıyla biz beraber planlıyoruz. Kampanyanın gün gün 23 Haziran’a kadar detayları çalışıldı, belli oldu. Yoğun keyifli programlar yapıyoruz. Akşama doğru bizim program daha yoğunlaşır. Ramazan olduğu için insanlar öğleden sonra yavaş yavaş piyasaya çıkıyor. Biz de işte akşam iftar, teravih, sahur derken bol bol insanlarla bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Soru üzerine Yüksek Seçim Kurulu’nun sandık görevlileri hakkındaki kararına da değinen Yıldırım, "Bu seçim tekrarı olduğu için 31 Mart’ın şartlarında yapılacak bir seçim, yeni bir seçim değil. Dolayısıyla hem seçmen listeleri hem adaylar bakımından durum aynı. Ancak sandık kurullarında malum sıkıntılar vardı, onları giderecek tedbirleri alacaklar" dedi.

'31 MART SEÇİMLERİ BÜTÜN TÜRKİYE'DE TAMAMLANDI, İSTANBUL SEÇİMLERİ HARİÇ'

Yıldırım, "Uzun yıllardır siyasetin içindesiniz, 31 Mart seçimlerini kendi siyasi tarihiniz açısından nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Oldukça hareketli bir seçim kampanyası yaşadık. 31 Mart seçimleri bütün Türkiye’de tamamlandı, İstanbul seçimleri hariç. İstanbul’da yaşanan süreçlere hep beraber şahit olduk ve nihayet İstanbullular bir kez daha karar vermek için sandığa gidecekler. Ümit ediyorum bu seçimler her türlü şaibeden, şüpheden uzak bir şekilde, güzel bir şekilde sonuçlansın."