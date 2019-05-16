Yıldırım: Seçimlerin şaibeden, şüpheden uzak şekilde sonuçlanmasını ümit ediyorum

Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Uğurlama Töreni'ne katılan AK Partili Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Bildiğiniz gibi Birinci Dünya Savaşından sonra Mondros Mütarekesi imzalanmış. Hemen sonra da düşman kuvvetleri İstanbul’u işgal etmişti. O yıl, 16 Mayıs 1919 bugünkü gibi değildi. O gün İstanbul’dan öyle rahatça gemiyle Anadolu’ya gitmek mümkün değildi. İşgal altında, Boğazın düşman gemileriyle dolu olduğu bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini, hürriyet meşalesini tutuşturmak üzere 18 arkadaşıyla beraber İstanbul’dan hareket etti ve böylece işgal altındaki Anadolu’nun milletin azim ve gayretiyle bağımsızlığını kazanması yolundaki ilk adımı atmış oldu. 100. yılı dolayısıyla bugün denizcilerimiz İstanbul’dan yola çıkacaklar ve sırayla Bandırma Vapurunun izlediği rotayı takip ederek, bu şekilde 19 Mayıs’ta Samsun’a varmış olacaklar. Biz de bu etkinliklerde onlara 'Vira Bismillah' demek, 'Allah selamet versin' demek için buradayız."
'ÖĞRENCİ BÜTÇESİNDE CİDDİ BİR RAHATLAMA OLACAK'
Yıldırım, İBB Meclisi'nce öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Şimdi öğrenci kardeşlerimiz Akbili aylık 85 lira yerine 40 liraya alacak, öğrenci bütçesinde ciddi bir rahatlama olacak. Suda da keza yüzde 40’a varan indirim gerçekleşti. Özellikle çok nüfuslu ailelerde daha fazla indirim olmak üzere bu da İstanbullu hemşehrilerimizin bütçelerini rahatlatacak. İstanbullunun, vatandaşlarımızın yararına, menfaatine olacak her türlü çalışma kimden gelirse gelsin başım gözüm üstüne" diye konuştu.
Açıklamanın ardından iskeleden bir römorköre binen Yıldırım’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Yıldırım, geminin dümenine geçerek yelkenlilerle birlikte boğaza açıldı.
'BU SEFER TATİL YOK, TATİL İYİ GELMİYOR'
Boğazda da güverteye inerek bir süre gazetecilerle sohbet eden yıldırım, soruları cevapladı. Yıldırım "Bu sene yoğun geçti, tatil planınız var mı?" sorusuna, "Bu sefer tatil yok, tatil iyi gelmiyor" yanıtını verdi.
Soru üzerine Yüksek Seçim Kurulu’nun sandık görevlileri hakkındaki kararına da değinen Yıldırım, "Bu seçim tekrarı olduğu için 31 Mart’ın şartlarında yapılacak bir seçim, yeni bir seçim değil. Dolayısıyla hem seçmen listeleri hem adaylar bakımından durum aynı. Ancak sandık kurullarında malum sıkıntılar vardı, onları giderecek tedbirleri alacaklar" dedi.
'31 MART SEÇİMLERİ BÜTÜN TÜRKİYE'DE TAMAMLANDI, İSTANBUL SEÇİMLERİ HARİÇ'
Yıldırım, "Uzun yıllardır siyasetin içindesiniz, 31 Mart seçimlerini kendi siyasi tarihiniz açısından nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:
"Oldukça hareketli bir seçim kampanyası yaşadık. 31 Mart seçimleri bütün Türkiye’de tamamlandı, İstanbul seçimleri hariç. İstanbul’da yaşanan süreçlere hep beraber şahit olduk ve nihayet İstanbullular bir kez daha karar vermek için sandığa gidecekler. Ümit ediyorum bu seçimler her türlü şaibeden, şüpheden uzak bir şekilde, güzel bir şekilde sonuçlansın."
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