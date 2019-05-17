CHP'den Koruma Kurulu'na 'Kişisel veriler AK Parti'ye nasıl verildi?' başvurusu

Altay, Özel ve Özkoç imzasıyla yapılan başvuruda, İstanbul seçimlerine ilişkin AK Parti'nin YSK'ya yaptığı başvuru ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı biçimde vatandaşların kişisel sağlık verileri, tutukluluk ve hükümlülük bilgileri ile SGK kayıtlarını da içeren kişisel verilerinin temin edildiği vurgulanarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu inceleme yapmaya davet edildi.
Gazete Duvar'ın haberine göre, başvuruda yer alan ifadelerin satır başları şu şekilde:
CHP YA DA DİĞER PARTİLERLE PAYLAŞILMAYAN VERİLER
- Eşit şartlarda yarışılması esas olunan seçim sürecinde, CHP ya da diğer partilerle paylaşılmayan verilerin bir siyasi partinin erişimine açılması kabul edilemez. Adalet ve Kalkınma Partisi’nce Yüksek Seçim Kurulu’na verilen olağanüstü itiraz dilekçesinin 32’nci sayfasında oy kullanmaması gereken kısıtlı, hükümlü, tutuklu seçmen sayısının 19 bin 350 olduğu belirtilmiş, aynı sayfada, ‘Diğer önemli bir tespit olarak; parti görevlilerimizin oy verme gününden sonra yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, İstanbul’un 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21 bin 782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığı belirlenmiştir. Zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli oldukları tespit edilmiştir’ ifadeleri kullanılmıştır. Kaldı ki itiraz dilekçesinde usulsüz oy kullandığı belirtilen seçmen sayısının 46 bin 426 olduğunun siyasal iletişimi kamuoyuna yapılmış, ancak 39 ilçe seçim kurulunda yapılan incelemelerde yalnızca 766 seçmenin durumunun incelenebilecek olduğu ortaya çıkmıştır.© REUTERS / Ümit Bektaş
'KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN MAHREMİYETİ İHLAL EDİLDİ'
- Bu itiraz dilekçesinden de anlaşılmaktadır ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tarafından devlet hastanesi raporlarına erişilmiş, kişisel sağlık verileri kolayca elde edilmiş, çoğaltılmış ve bir nüshası tutulmuştur. 31 Mart seçimlerini izleyen günlerde, seçim güvenliği tartışmalarının ve gündeminin gölgesinde kalmış olsa da kişisel verilerin gizliliği ve kişisel sağlık verilerinin mahremiyetinin ihlal edildiği, bu verilerin Sağlık Bakanlığı’ndan alındığı ortadadır. Yine aynı biçimde seçmenlerin kısıtlı, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin TC kimlik numaralarının bulunduğu ekli listelerin ise Adalet Bakanlığı’ndan temin edildiği açıktır.Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz imzalı aynı dilekçede, Yüksek Seçim Kurulu’na verilen 15 Numaralı Ek’te sandık başkanı ve memur üye olarak görev yapamayacak sandık kurulu üyelerinin listesinin detaylı bir biçimde iletildiği belirtilmektedir.© AA / Aykut Ünlüpınar
'KURUL BAŞKANLARININ AKRABALARINA İLİŞKİN BİLGİLER DE ARAŞTIRILDI'
'ANAYASA VE KANUNA AYKIRI, CİDDİ BİR HUKUK İHLALİ'
- Bu verilerin toplanması, temin edilmesi ve dilekçeyi hazırlayan siyasi partiye verilmesi, anayasa ve kanuna aykırı olup ciddi bir hukuk ihlalini de beraberinde getirmektedir.Tüm bu sebeplerle 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanan seçmenlere ait devlet hastanesi raporlarını içeren kişisel sağlık verilerini, kısıtlılık, tutukluluk ve hükümlülük bilgilerini içeren adli sicil verilerini ve sandık kurulu başkan ve üyelerine ait kişisel verilerin toplanması, temin edilmesi, kanuna aykırı biçimde işlenmesi, Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerine iletilmesi sürecinin, 6698 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi gereğince kurul tarafından incelenmesi, inceleme sonucunda vatandaşların rızaları dışında paylaşılan kişisel verilerinin imhasının ve bu verileri bir siyasi partiyle paylaştığı ortaya çıkacak kamu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerince işlem yapılması amacıyla suç duyurusunda bulunulmasının sağlanması için inceleme sonuçlarıyla ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz.© AA / Murat Kula
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