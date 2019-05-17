CHP'den Koruma Kurulu'na 'Kişisel veriler AK Parti'ye nasıl verildi?' başvurusu

CHP, AK Parti'nin seçmenlerin kişisel sağlık verileri başta olmak üzere kişisel verileri kanuna aykırı biçimde ele geçirdiğini belirterek, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na başvuru yaptı.

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CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, 31 Mart sonrası İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde, seçmenlerin kişisel verilerinin kanuna aykırı şekilde temin edildiği gerekçesiyle 6698 sayılı kanunla kurulan ve 9 üyesinden 5 üyesi TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden seçilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurdu.

Altay, Özel ve Özkoç imzasıyla yapılan başvuruda, İstanbul seçimlerine ilişkin AK Parti'nin YSK'ya yaptığı başvuru ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı biçimde vatandaşların kişisel sağlık verileri, tutukluluk ve hükümlülük bilgileri ile SGK kayıtlarını da içeren kişisel verilerinin temin edildiği vurgulanarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu inceleme yapmaya davet edildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, başvuruda yer alan ifadelerin satır başları şu şekilde:

CHP YA DA DİĞER PARTİLERLE PAYLAŞILMAYAN VERİLER

'KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN MAHREMİYETİ İHLAL EDİLDİ'

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'KURUL BAŞKANLARININ AKRABALARINA İLİŞKİN BİLGİLER DE ARAŞTIRILDI'

'ANAYASA VE KANUNA AYKIRI, CİDDİ BİR HUKUK İHLALİ'