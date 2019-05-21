Temelli: 23 Haziran'da iktidarı bir kez daha yeneceğiz, demokrasi ittifakını var edeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, YSK'nın İstanbul seçiminin iptaline ilişkin açıklanması beklenen gerekçeli kararıyla ilgili, "200 sayfalık gerekçe yazmışlar. 200 sayfaya yapmış olduğunuz haksızlıkları ve hukuksuzlukları sığdıramazsınız" dedi. Temelli, "23 Haziran İstanbul seçimlerinde bir kez yendiğimiz ama yenildikçe doymayan bu iktidarı bir kez daha yeneceğiz. Demokrasi ittifakını var edeceğiz" diye konuştu.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Temelli, 20 Mayıs 2016'da Meclisin 'tarihinin belki de en karanlık, utanç verici kararını alarak' dokunulmazlıkları kaldırdığını söyledi.

© AA / Evrim Aydın Temelli: 23 Haziran demokrasi referandumudur

Temelli, "Arkadaşlarımızı üç yıl önce rehin aldılar ama içeride ve dışarıda direniş sürüyor. Hep birlikte direnmeye devam ediyoruz" dedi.

Her yıl yüzlerce kadının öldürüldüğünü ve kadına yönelik şiddetin hız kesmediğini söyleyen Temelli, "Bu erkek egemen iktidarın, bu faşist zihniyet şiddetinin en fazla yansıdığı yerlerden birisi kadına yönelik şiddettir" ifadesini kullandı.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 195 gündür açlık grevinde olduğunu anımsatan Temelli, cezaevlerinde de 3 bin tutuklu ve hükümlünün açlık grevi yaptığını söyledi.

'TESPİH TANELERİ GİBİ DİZİLMİŞLER, BİR DE FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞLER'

Samsun'daki 19 Mayıs törenlerine değinen Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"19 Mayıs 1919'un 100. yılı Samsun'da kutlandı. Kutlandı mı? 19 Mayıs'ın ruhuna vakıf olmayanlar, 19 Mayıs'ı kutlama bahanesi ile Cumhur İttifakı'na iman tazelemeye gittiler. Tespih taneleri gibi dizilmişler, bir de fotoğraf çekilmişler. Sanırsınız ki emeklilik fotoğrafı. Evet emekliliğiniz yaklaştı. Çok yakında hepinizi siyasetten emekli edeceğiz. O fotoğrafı da emeklilik hatırası diye duvara asarsınız. Türkiye ittifakıymış. Cumhur İttifakı'na yeni ambalaj peşindeler. Dizilmişler fotoğraf çekiliyorlar. Hiç kimse yok. Kürtler, kadınlar, emekçiler, gençler yok. Bu neyin fotoğrafı, ittifakı? Aslında orada Türkiye'ye vermek istedikleri imaj tekçiliktir. Oysa 19 Mayıs tekçiliğe karşı bir zaman aralığının başlangıcını işaret eder. İttihatçı bir akla, iktidara karşı bir cumhuriyet arayışıdır. Yerel kongreler sürecidir. 1921 Anayasası'na giden yoldur. Tarih bilgisinden, kendi tarih bilincinden yoksun siyasetçiler gitmiş, orada 19 Mayıs'ı da siyasete malzeme etme peşindeler. Ülkenin ihtiyacı olan bu tür siyasi malzemeler değildir. Ülkenin ihtiyacı olan demokrasi mücadelesi, barış, toplumsal barıştır."

Samsun'da liderlerin verdiği fotoğrafa karşın Türkiye'de yaşanan bazı gelişmelere ilişkin fotoğrafları gösteren Temelli, "Gidip orada o fotoğrafları çektireceğinize bu fotoğraflara bakıp, bunların müsebbibi olarak utanç duymalısınız. Bu ülkeyi getirdiğiniz yer budur" dedi.

'EKONOMİDEN ANLAMAYAN EKONOMİ ÖZÜRLÜ BAKAN 'TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ' DİYOR, TRENDİR O TREN NE IŞIĞI'

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Albayrak: Seçimlerin tekrar edilmesi yatırımlar için fark yaratmaz

Ekonomik gelişmelere değinen ve Türkiye'nin 'kriz olmaktan felakete dönüşmüş bir ekonomi' ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Temelli, "Güven endeksi 55.3'e gerilemiş. 2004'ten bu yana gelinen en düşük seviye. Ekonomiden anlamayan ekonomi özürlü bakan, 'en kötüsü geride kaldı. Ekonomi dengelendi. Tünelin ucunda ışık göründü' diyor. Trendir o tren, ne ışığı" ifadesini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal ettiğini anımsatan Temelli, şöyle devam etti:

"Şimdi 200 sayfalık gerekçe yazmışlar. 200 sayfaya ne sığdırdınız yakında göreceğiz. 200 sayfaya yapmış olduğunuz bu haksızlıkları ve hukuksuzlukları sığdıramazsınız. Biz, bu haksızlıklar, hukuksuzluklar ve şaibelerin hepsini tarihe not düştük. Bu utançla yaşayacaksınız. Yapmış olduğunuz bu sahtekarlığı asla ifade edemez, buna kılıf uyduramazsınız. Haksızlık, hukuksuzluk karşısında ne yapacağız? Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk, mağduriyet varsa orada mağdur ile beraber mağduriyeti ortadan kaldırmak ve hak, hukuk, adalet mücadelesi için orada olacağız. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde, bir kez yendiğimiz ama yenildikçe doymayan bu iktidarı bir kez daha yeneceğiz. Demokrasi ittifakını var edeceğiz."

'ERDOĞAN PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINI BIRAKMALI'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin bir geleceğinin olmadığını söyleyen Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırlarına çekilmesi ve parti genel başkanlığını bırakması gerektiğini söyledi.

Temelli, "Anayasa yapım sürecinden çok daha önce toplumsal barış konusunda da bir an önce adımlar atmalıyız. Türkiye'yi Terörle Mücadele Kanunu kıskacından bir an önce kurtarmalıyız. Bu kanun çerçevesinde haksız, hukuksuz yere cezaevinde olan herkesin bir an önce özgürlüğüne kavuşması lazım" değerlendirmesinde bulundu.