Kayıt
16:10 21 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Temelli: 23 Haziran'da iktidarı bir kez daha yeneceğiz, demokrasi ittifakını var edeceğiz

    © AA / Raşit Aydoğan
    Politika
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (104)
    0 95

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, YSK'nın İstanbul seçiminin iptaline ilişkin açıklanması beklenen gerekçeli kararıyla ilgili, "200 sayfalık gerekçe yazmışlar. 200 sayfaya yapmış olduğunuz haksızlıkları ve hukuksuzlukları sığdıramazsınız" dedi. Temelli, "23 Haziran İstanbul seçimlerinde bir kez yendiğimiz ama yenildikçe doymayan bu iktidarı bir kez daha yeneceğiz. Demokrasi ittifakını var edeceğiz" diye konuştu.

    Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Temelli, 20 Mayıs 2016'da Meclisin 'tarihinin belki de en karanlık, utanç verici kararını alarak' dokunulmazlıkları kaldırdığını söyledi. 

    © AA / Evrim Aydın
    Temelli: 23 Haziran demokrasi referandumudur
    Temelli, "Arkadaşlarımızı üç yıl önce rehin aldılar ama içeride ve dışarıda direniş sürüyor. Hep birlikte direnmeye devam ediyoruz" dedi.

    Her yıl yüzlerce kadının öldürüldüğünü ve kadına yönelik şiddetin hız kesmediğini söyleyen Temelli, "Bu erkek egemen iktidarın, bu faşist zihniyet şiddetinin en fazla yansıdığı yerlerden birisi kadına yönelik şiddettir" ifadesini kullandı. 

    HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 195 gündür açlık grevinde olduğunu anımsatan Temelli, cezaevlerinde de 3 bin tutuklu ve hükümlünün açlık grevi yaptığını söyledi. 

    'TESPİH TANELERİ GİBİ DİZİLMİŞLER, BİR DE FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞLER'

    Samsun'daki 19 Mayıs törenlerine değinen Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    © İHA /
    Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs törenlerine davet edilmeyen Buldan'ı aradı: Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik
    "19 Mayıs 1919'un 100. yılı Samsun'da kutlandı. Kutlandı mı? 19 Mayıs'ın ruhuna vakıf olmayanlar, 19 Mayıs'ı kutlama bahanesi ile Cumhur İttifakı'na iman tazelemeye gittiler. Tespih taneleri gibi dizilmişler, bir de fotoğraf çekilmişler. Sanırsınız ki emeklilik fotoğrafı. Evet emekliliğiniz yaklaştı. Çok yakında hepinizi siyasetten emekli edeceğiz. O fotoğrafı da emeklilik hatırası diye duvara asarsınız. Türkiye ittifakıymış. Cumhur İttifakı'na yeni ambalaj peşindeler. Dizilmişler fotoğraf çekiliyorlar. Hiç kimse yok. Kürtler, kadınlar, emekçiler, gençler yok. Bu neyin fotoğrafı, ittifakı? Aslında orada Türkiye'ye vermek istedikleri imaj tekçiliktir. Oysa 19 Mayıs tekçiliğe karşı bir zaman aralığının başlangıcını işaret eder. İttihatçı bir akla, iktidara karşı bir cumhuriyet arayışıdır. Yerel kongreler sürecidir. 1921 Anayasası'na giden yoldur. Tarih bilgisinden, kendi tarih bilincinden yoksun siyasetçiler gitmiş, orada 19 Mayıs'ı da siyasete malzeme etme peşindeler. Ülkenin ihtiyacı olan bu tür siyasi malzemeler değildir. Ülkenin ihtiyacı olan demokrasi mücadelesi, barış, toplumsal barıştır."  

    Samsun'da liderlerin verdiği fotoğrafa karşın Türkiye'de yaşanan bazı gelişmelere ilişkin fotoğrafları gösteren Temelli, "Gidip orada o fotoğrafları çektireceğinize bu fotoğraflara bakıp, bunların müsebbibi olarak utanç duymalısınız. Bu ülkeyi getirdiğiniz yer budur" dedi.  

    'EKONOMİDEN ANLAMAYAN EKONOMİ ÖZÜRLÜ BAKAN 'TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ' DİYOR, TRENDİR O TREN NE IŞIĞI'

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Albayrak: Seçimlerin tekrar edilmesi yatırımlar için fark yaratmaz
    Ekonomik gelişmelere değinen ve Türkiye'nin 'kriz olmaktan felakete dönüşmüş bir ekonomi' ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Temelli, "Güven endeksi 55.3'e gerilemiş. 2004'ten bu yana gelinen en düşük seviye. Ekonomiden anlamayan ekonomi özürlü bakan, 'en kötüsü geride kaldı. Ekonomi dengelendi. Tünelin ucunda ışık göründü' diyor. Trendir o tren, ne ışığı" ifadesini kullandı. 

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal ettiğini anımsatan Temelli, şöyle devam etti: 

    "Şimdi 200 sayfalık gerekçe yazmışlar. 200 sayfaya ne sığdırdınız yakında göreceğiz. 200 sayfaya yapmış olduğunuz bu haksızlıkları ve hukuksuzlukları sığdıramazsınız. Biz, bu haksızlıklar, hukuksuzluklar ve şaibelerin hepsini tarihe not düştük. Bu utançla yaşayacaksınız. Yapmış olduğunuz bu sahtekarlığı asla ifade edemez, buna kılıf uyduramazsınız. Haksızlık, hukuksuzluk karşısında ne yapacağız? Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk, mağduriyet varsa orada mağdur ile beraber mağduriyeti ortadan kaldırmak ve hak, hukuk, adalet mücadelesi için orada olacağız. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde, bir kez yendiğimiz ama yenildikçe doymayan bu iktidarı bir kez daha yeneceğiz. Demokrasi ittifakını var edeceğiz." 

    'ERDOĞAN PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINI BIRAKMALI'

    AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ
    © AA /
    Eski AK Parti Milletvekili Özdağ: Tek adam düzeni demokrasiyi ve kurumları tahrip eder
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin bir geleceğinin olmadığını söyleyen Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırlarına çekilmesi ve parti genel başkanlığını bırakması gerektiğini söyledi. 

    Temelli, "Anayasa yapım sürecinden çok daha önce toplumsal barış konusunda da bir an önce adımlar atmalıyız. Türkiye'yi Terörle Mücadele Kanunu kıskacından bir an önce kurtarmalıyız. Bu kanun çerçevesinde haksız, hukuksuz yere cezaevinde olan herkesin bir an önce özgürlüğüne kavuşması lazım" değerlendirmesinde bulundu. 

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (104)

    İlgili konular:

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Muhatap Öcalan'dır
    Temelli: Kalemşörler, tweet uzmanları; bırakın HDP'nin ne yapacağını, siz ne yapacaksınız?
    Temelli: Kürt halkı üzerine düşeni yaptı
    Etiketler:
    İstanbul, 23 Haziran İBB seçimleri, Ekonomik güven endeksi, Berat Albayrak, Açlık grevi, Leyla Güven, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, YSK, Ekonomi, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, HDP, Sezai Temelli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yarışmayı kazanan Anastasiya Popova (ortada), ikinci seçilen Yelizaveta Suturina (sağda), üçüncülük kazanan Tatyana Derbina (solda).
    Sibirya’da güzellerin yarıştığı Miss Çita 2019’dan kareler
    Karikatür
    Venezeülla'ya müdahale iddiası hatırlatılan Trump, 'ekonomik işgalden' yana olduğunu söyledi
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet