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16:09 21 Mayıs 2019
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    TİP Başkanı: YSK sadece minareyi çalmakla kalmamış aynı zamanda tüm camiyi çalmış ki gerekçeyi hazırlayamıyor

    © AA / Bülent Yılmaz
    Politika
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (104)
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    TİP Genel Başkanı Erkan Baş, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarına ilişkin kararını eleştirdi. "Seçmenin kararı yok sayılarak darbe yapılmıştır" diyen Baş, "YSK iptal kararı veriyor ama gerekçeli kararını açıklayamıyor. Anlaşılıyor ki YSK sadece minareyi çalmakla kalmamış aynı zamanda tüm camiyi çalmış ki gerekçeyi hazırlayamıyor" ifadesini kullandı.

    Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yoksullaşmanın Türkiye'nin hiç değişmeyen gündemi olarak varlığını koruduğunu ve Türkiye'nin birçok yerinde işçilerin emeklerinin hakkını almak ve uğradıkları haksızlıkları ortadan kaldırmak için mücadelelerini sürdürdüğün belirtti.

    TBMM Genel Kurulu
    © AA / Murat Kaynak
    Kılıçdaroğlu, Buldan ve Temelli'nin de aralarında olduğu 25 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
    Son 5 ayda 5 işçinin yaşamına son verdiğini ifade eden Baş, işçilerin kendilerini kimsesiz ve yalnız hissetmemelerini ve her zaman onların yanında olacaklarını dile getirdi.

    Üç partinin genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 44 fezlekenin Meclis'e sevk edildiğini anımsatan Baş, "Bizi böyle sindirebileceklerini ve tehditleri karşısında geri adım atacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bu ülkede eşitliği savunmaya devam devam edeceğiz ve iktidarın bu teskere hamlesine karşı 'hodri meydan' diyoruz" diye konuştu.

    '15 KİŞİ AÇLIK GREVİ EYLEMİNİ ÖLÜM ORUCUNA ÇEVİRDİ'

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Diyarbakır’da açlık grevi eylemine müdahale: Gözaltılar var
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    HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in sürdürdüğü açlık grevini anımsatan Baş, açlık grevlerinin görmezden gelinecek bir konu olmadığını söyledi.

    Cezaevlerinde yatan çok sayıda kişinin açlık grevine destek verdiğini belirten Baş, "Arkadaşlarımızdan 15 kişi bu eylemi ölüm orucuna çevirdi. Arkadaşlarımızın taleplerinin karşılanması için iktidarın gereken adımları atması gerekir. Adalet Bakanlığı ve iktidarın, insanların bedenlerini ölüme yatırdıkları bir süreçte geçen her saniyede sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Arkadaşlarımızın yaşama devam etmesinin yolunun bulunmasını istiyoruz" dedi.

    'YSK İPTAL KARARI VERİYOR AMA GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLAYAMIYOR'

    YSK
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    YSK'nın gerekçeli kararı bugün de açıklanmayacak
    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarına ilişkin kararını eleştiren Baş, şöyle konuştu:

    "Seçmenin kararı yok sayılarak darbe yapılmıştır. Halkın iradesi gasbedilmiştir. Bunun unutulmasına izin vermeyeceğiz, hesabını mutlaka soracağız. Seçimlere katılacak olmamız bu adaletsizliğin hesabının sormayacağımız anlamına gelmiyor. YSK iptal kararı veriyor ama gerekçeli kararını açıklayamıyor. YSK'nın 200 sayfa civarında bir gerekçe yazdığına ilişkin haberler yansıyor medyaya ama biz daha gerekçeyi göremedik. Ellerinde yasal bir belge ve yasal dayanak yok. Anlaşılıyor ki YSK sadece minareyi çalmakla kalmamış aynı zamanda tüm camiyi çalmış ki gerekçeyi hazırlayamıyor."

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (104)

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    Etiketler:
    TBMM, fezleke, Dokunulmazlık, YSK, İstanbul, Açlık grevi, Leyla Güven, Türkiye İşçi Partisi (TİP)
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