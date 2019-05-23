Tillerson: Trump, ilk görüşmelerinde Putin’den daha az hazırlıklıydı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya’daki ilk görüşmelerine ABD Başkanı Donald Trump’tan daha iyi hazırlanmış olduğunu söylediği belirtildi.

© REUTERS / Steffen Kugler G20 Zirvesi: Putin'le Trump ilk kez bir arada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 2017’de Hamburg’da gerçekleştirilen G20 zirvesi kapsamında ilk kez yüz yüze görüştü.

Washington Post’un haberinde, ABD Dışişleri Komitesi üyeleri ile bir araya geldiği görüşmede Tillerson’ın, zirvede Putin’in daha iyi hazırlanmış olduğunu ve Trump karşısında avantaj elde ettiğini söylediği ileri sürüldü.

İsmi açıklanmayan bir komite üyesi, ABD tarafının ayaküstü merhabalaşıp birbirlerinin hal hatırını soracakları daha kısa bir görüşme beklediğini, ancak birçok jeopolitik konuda hassaslıkları da içerek uluslararası çapta iki saatlik bir zirve ile karşılaştığını belirtti.

Kaynak, “Putin’in istediği her konuyu gündeme getirmek için her fırsatı nasıl değerlendirdiğini çok konuştuk. İki taraf aynı şekilde hazırlanmamıştı bu da eşitsiz bir durum oluşturuyordu” dedi.

Haberde Trump’ın geçmişte içgüdüleri ve durumu analiz etme becerilerini başarılı bir zirve için yeterli gördüğünü söyleyerek görüşmeye hazırlanma konusunu hafife aldığı da hatırlatıldı.

Nitekim Trump geçen yıl Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la yaptığı tarihi görüşme için de “Pek hazırlanmam gerektiğini düşünmüyorum” demişti.