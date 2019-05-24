Kurtulmuş: 31 Mart'ta AK Parti'ye oy vermeyen küskün seçmen pişman

AK Partili Kurtulmuş, partisinin talebi doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal kararı verdiği ve 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

© Fotoğraf : DHA YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı

Kurtulmuş, YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararıyla ilgili, "YSK bir mahkeme niteliğinde, her karar oy birliği ile alınmıyor. İptal nedeni seçim kurulu ve sandık kurulları ile ilgili durum" dedi.

Abdulah Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesini değerlendiren Kurtulmuş, "Siyasetle alakası olan bir süreç değil. İmralı'da avukat görüşmesinin sağlanmasının politik duruma çekilmesini doğru bulmuyorum" diye konuştu.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'YSK SİYASİ BİR ORGAN DEĞİL'

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Seçimle ilgili şaibe oluşmuş, bir kez daha millete gidelim diyor. Seçimi kazanan birinin mazbatasının başkasına verilmesi değil üzerinde gölgeler bulunan bir sonuç olduğuna karar verilmiş. Bundan sonra söz ve karar milletin. Kanuna aykırı şekilde oluşturulan kurulun yaptığı sayıma nasıl itibar edeceğiz. Kızmış veya küsmüş seçmenimiz pişmanlık duygusu içerisinde. Ne kadar çok insan sandığa giderse demokrasinin standardını yükseltmiş olur. Bu seçimde tek tek insanlarla temas belirleyici olacak. Binali Yıldırım aktif bir seçim kampanyası yürütüyor. Yüz yüze herkese dokunarak, kimin kime nazı geçiyorsa bunları anlatabileceğimiz bir seçim kampanyası olacak.

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