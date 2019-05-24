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12:55 24 Mayıs 2019
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    Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş: 31 Mart'ta AK Parti'ye oy vermeyen küskün seçmen pişman

    © REUTERS / Umit Bektas
    Politika
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye oy vermeyen 'küskün seçmen'lerin pişman olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Abdulah Öcalan'a görüşme izni için ise "İstanbul seçimlerinin gölgesinde değerlendirilmesi yanlış" ifadelerini kullandı.

    AK Partili Kurtulmuş, partisinin talebi doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal kararı verdiği ve 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    YSK
    © Fotoğraf : DHA
    YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı
    Kurtulmuş, YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararıyla ilgili, "YSK bir mahkeme niteliğinde, her karar oy birliği ile alınmıyor. İptal nedeni seçim kurulu ve sandık kurulları ile ilgili durum" dedi.

    Abdulah Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesini değerlendiren Kurtulmuş, "Siyasetle alakası olan bir süreç değil. İmralı'da avukat görüşmesinin sağlanmasının politik duruma çekilmesini doğru bulmuyorum" diye konuştu.

    NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'YSK SİYASİ BİR ORGAN DEĞİL'

    • Devlet Bahçeli
      © AA / Emin Sansar
      Bahçeli'den 'gerekçeli karar' açıklaması: YSK sandık yolsuzluğunu ortaya çıkardı
      YSK bir mahkeme niteliğinde, her karar oy birliği ile alınmıyor. İptal nedeni seçim kurulu ve sandık kurulları ile ilgili durum. Sandık kurullarının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle böyle bir karar verilmiş. Oyların sayım dökümüyle ilgili bir durum da var. Bazı sandıklarda oy yok, bazı sandıklarda AK Parti'nin oyları kaydırılmış. YSK siyasi bir organ değil. YSK, CHP adayından seçimi alıp AK Parti adayına vermiş değil.

    • Seçimle ilgili şaibe oluşmuş, bir kez daha millete gidelim diyor. Seçimi kazanan birinin mazbatasının başkasına verilmesi değil üzerinde gölgeler bulunan bir sonuç olduğuna karar verilmiş. Bundan sonra söz ve karar milletin. Kanuna aykırı şekilde oluşturulan kurulun yaptığı sayıma nasıl itibar edeceğiz. Kızmış veya küsmüş seçmenimiz pişmanlık duygusu içerisinde. Ne kadar çok insan sandığa giderse demokrasinin standardını yükseltmiş olur. Bu seçimde tek tek insanlarla temas belirleyici olacak. Binali Yıldırım aktif bir seçim kampanyası yürütüyor. Yüz yüze herkese dokunarak, kimin kime nazı geçiyorsa bunları anlatabileceğimiz bir seçim kampanyası olacak.

    'MÜHİM OLAN PROFESYONEL ORDU KURMAK, TOPLANAN PARA ASKERLİK SİSTEMİ İÇİN HARCANACAK'

    • TBMM
      © Sputnik / Yurdagül Şimşek
      Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi
      17 yıllık iktidara rağmen AK Parti reformculuğu bırakmıyor. Askerlik sisteminde mükemmele yakın bir sistem ortaya kondu. Bu bedelli askerlik yasası değildir. Askerlikte bir reform yasasıdır. Paralı askerliğe geçiş değildir. Mühim olan profesyonel ordu kurmaktır. Uzman orduya geçiş konusunda hazırlıklar devam ediyordu. Her gencimiz 6 ay askere gidecek. Toplanan paralar askerlik sistemi için harcanacak.

    'ÖCALAN'A GÖRÜŞME İZNİ POLİTİK DEĞİL'

    • © AA /
      'Öcalan avukatları aracılığıyla açlık grevlerinin sonlandırılması çağrısı yaptı'
      Abdullah Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesinin İstanbul seçiminin gölgesinde değerlendirilmesi yanlış. Bu hukuki bir konudur. Bir terör örgütünün başı İmralı'da bulunuyor. Bazı zamanlar görüşmesi kaldırılıyor, bazı zamanlar izin veriliyor. O anki şartlar içerisinde adım atılıyor. Siyasetle alakası olan bir süreç değil. İmralı'da avukat görüşmesinin sağlanmasının politik duruma çekilmesini doğru bulmuyorum.

    S-400 VE F-35 GERİLİMİ: TÜRKİYE KENDİ SAVUNMA SİSTEMİNİ KURACAKTIR

    • © AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
      ‘S-400, Erdoğan’ın kişisel güvenliğinin de bir unsuru’
      Bizim yapmamız gereken Türkiye üzerindeki negatif algıya karşı kendimizi anlatabilmemizdir. ABD ve Türkiye birbirine hasım ülkeler değil. Stratejik müttefiklik yapmış iki ülke. Türkiye NATO'ya hizmet etmiş bir ülke. Ama Türkiye NATO'nun hiçbir nimetinden yararlanamadı. Türkiye'nin bir savunma ihtiyacı var. Yıllarda oradan füze attılar. Bu savunma şemsiyesine ihtiyacı var Türkiye'nin. Patriot istenildiğinde verilmedi. Başka yerden de alamazsınız denildi. Kısa vadeli çözümün ardından Türkiye kendi savunma sistemini kuracaktır.

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    Etiketler:
    F-35, ABD, S-400, NATO, YSK, İstanbul, İmralı, 23 Haziran İBB seçimleri, Abdullah Öcalan, bedelli askerlik, Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Numan Kurtulmuş, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti
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