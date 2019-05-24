Kurtulmuş: 31 Mart'ta AK Parti'ye oy vermeyen küskün seçmen pişman

AK Partili Kurtulmuş, partisinin talebi doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal kararı verdiği ve 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Abdulah Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesini değerlendiren Kurtulmuş, "Siyasetle alakası olan bir süreç değil. İmralı'da avukat görüşmesinin sağlanmasının politik duruma çekilmesini doğru bulmuyorum" diye konuştu.
NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'YSK SİYASİ BİR ORGAN DEĞİL'
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Seçimle ilgili şaibe oluşmuş, bir kez daha millete gidelim diyor. Seçimi kazanan birinin mazbatasının başkasına verilmesi değil üzerinde gölgeler bulunan bir sonuç olduğuna karar verilmiş. Bundan sonra söz ve karar milletin. Kanuna aykırı şekilde oluşturulan kurulun yaptığı sayıma nasıl itibar edeceğiz. Kızmış veya küsmüş seçmenimiz pişmanlık duygusu içerisinde. Ne kadar çok insan sandığa giderse demokrasinin standardını yükseltmiş olur. Bu seçimde tek tek insanlarla temas belirleyici olacak. Binali Yıldırım aktif bir seçim kampanyası yürütüyor. Yüz yüze herkese dokunarak, kimin kime nazı geçiyorsa bunları anlatabileceğimiz bir seçim kampanyası olacak.
'MÜHİM OLAN PROFESYONEL ORDU KURMAK, TOPLANAN PARA ASKERLİK SİSTEMİ İÇİN HARCANACAK'
- 17 yıllık iktidara rağmen AK Parti reformculuğu bırakmıyor. Askerlik sisteminde mükemmele yakın bir sistem ortaya kondu. Bu bedelli askerlik yasası değildir. Askerlikte bir reform yasasıdır. Paralı askerliğe geçiş değildir. Mühim olan profesyonel ordu kurmaktır. Uzman orduya geçiş konusunda hazırlıklar devam ediyordu. Her gencimiz 6 ay askere gidecek. Toplanan paralar askerlik sistemi için harcanacak.© Sputnik / Yurdagül Şimşek
'ÖCALAN'A GÖRÜŞME İZNİ POLİTİK DEĞİL'
S-400 VE F-35 GERİLİMİ: TÜRKİYE KENDİ SAVUNMA SİSTEMİNİ KURACAKTIR
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Bizim yapmamız gereken Türkiye üzerindeki negatif algıya karşı kendimizi anlatabilmemizdir. ABD ve Türkiye birbirine hasım ülkeler değil. Stratejik müttefiklik yapmış iki ülke. Türkiye NATO'ya hizmet etmiş bir ülke. Ama Türkiye NATO'nun hiçbir nimetinden yararlanamadı. Türkiye'nin bir savunma ihtiyacı var. Yıllarda oradan füze attılar. Bu savunma şemsiyesine ihtiyacı var Türkiye'nin. Patriot istenildiğinde verilmedi. Başka yerden de alamazsınız denildi. Kısa vadeli çözümün ardından Türkiye kendi savunma sistemini kuracaktır.© AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
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